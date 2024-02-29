Авторы канала Moore’s Law is Dead поделились некоторыми подробностями о быстродействии флагмана NVIDIA следующего поколения

Ровно 2 года назад, когда в сети уже активно ходили слухи о скором выходе GeForce RTX 4090, многие инсайдеры писали, что новый флагман окажется ровно в 2 раза быстрее своего предшественника. Появление GeForce RTX 4090 на прилавках магазинов сопровождалось смешанной реакцией, поскольку увеличение производительности оказалось не таким большим, но существенным. Кажется, что довольно легко вычислить, насколько быстрее стал флагман NVIDIA, вот только на пути встают две совершенно разные позиции. Прежде всего нам предлагают брать в расчёт только GeForce RTX 3090, поскольку изначально именно эта видеокарта возглавила линейку графических чипов. По сравнению с этой видеокартой буст превышал 60%. Кроме того, инсайдеры не исключали скорый выход GeForce RTX 4090 Ti, поэтому логика в озвученной позиции всё же была. И всё же, большая часть экспертов предлагала сравнивать GeForce RTX 4090 с GeForce RTX 3090 Ti, ну а между флагманами наблюдается примерно 50% разрыв по производительности.

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Первое время геймеры были не в восторге от такого небольшого прироста, но со временем осознали, что покупателям нового флагмана очень даже повезло. Так, GeForce RTX 4080 оказалась всего на 40% быстрее своей предшественницы, тогда как GeForce RTX 4070 и вовсе предложила 20-25% прирост количества кадров в секунду. Многие знают, что GeForce RTX 4060 демонстрирует аналогичный фрамрейт с GeForce RTX 3060, а значит мы можем констатировать явное замедление прироста быстродействия из поколения в поколение. Что же, инсайдеры уверяют, что примерно в ноябре в продажу поступит ещё одна серия настольной графики от дядюшки Хуанга. Сообщается, что архитектура будет называться Blackwell, а самое интересное заключается в предполагаемой мощности GeForce RTX 5090. Поговаривают, что новый флагман будет до 70% быстрее GeForce RTX 4090, ну а это намного больше, чем мы получили ровно 2 года назад. А вот о том, какой технологический процесс будет использоваться, пока неясно. Есть все основания предполагать, что речь идёт о 3-нм узле TSMC, но не исключено, что NVIDIA получит ограниченный доступ к более современному 2-нм технологическому процессу.

В 2024 году на его основе будут выпущены процессоры для смартфонов, ну а обычно производители видеокарт и настольных процессоров предпочитают подождать год. За это время процент годных чипов повышается, что существенно удешевляет производство. Поскольку сегодня дела у NVIDIA идут отлично, то Дженсен Хуанг вполне мог оплатить часть дорогостоящих производственных мощностей самого нового поколения. Данная мысль подтверждается новой утечкой, в которой называется предполагаемая цена флагмана. Инсайдеры утверждают, что на этот раз купить GeForce RTX 5090 дешевле 2000 долларов не получится. Мало того, есть все основания полагать, что даже в США рекомендованная стоимость будет находиться на отметке 2500 долларов. Вполне возможно, что перед нами попытка прощупать геймеров на предмет готовности платить за доступ к самым быстрым видеокартам ещё больше денег. Поговаривают, что специально для этого прямой аналог GeForce RTX 4090 оценят в 1000 долларов, чтобы подсластить пилюлю и отсеять неплатёжеспособных любителей компьютерных игр.

Также в утечке сказано, что впервые за несколько поколений ощутимый буст ожидает и средний ценовой сегмент. Для понимания проблемы стоит вспомнить GeForce RTX 2060 Super, которая появилась в продаже в 2019 году. Тогда за видеокарту просили 400 долларов, ну а новая GeForce RTX 4060 всего на 10-15% быстрее. Видеокарты разделяет два поколения, а также скромные 100 долларов, которые можно сэкономить, купив GeForce RTX 4060 сегодня. Скорее всего, ожидать прироста больше 30% у GeForce RTX 5060 не приходится, но даже это куда интереснее постоянного топтания на месте. Инсайдеры также приводят массу информации о количестве ядер CUDA и тому подобным мелочам. Стоит заметить, что до релиза слишком много времени, а реальных данных о технических характеристиках GeForce RTX 5090 нет даже у партнёров NVIDIA. Мы предлагаем запастись терпением, когда первые прототипы появятся на руках у специалистов. Пока же указанные данные больше похожи на гадание на кофейной гуще. Не исключено, что инсайдеры попадут в точку, но мы предлагаем подождать. В данном материале мы ссылаемся на несколько новых роликов на канале Moore’s Law is Dead. Авторы канала часто озвучивают достоверную информацию, но бывает такое, что они выдают ложные сведения. Кстати, ранее инсайдеры уверяли, что новый флагман будет потреблять не меньше 1000 Вт, но в последнее время предпочитают на эту тему не говорить. Похоже, за счёт перехода на более тонкий технологичный процесс и целый ряд архитектурных улучшений инженерам NVIDIA удалось временно решить проблему повышенного тепловыделения графических чипов.