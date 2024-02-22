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Bublik1
Intel планирует начать выпуск чипов Arrow Lake по 2-нм нормам в 2024г и хочет опередить Samsung
Дорожная карта выглядит довольно фантастично и всё ещё вызывает вопросы

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В настоящее время расклад сил на полупроводниковом рынке выглядит следующим образом. Тайваньская TSMC ещё в 2023 году начала массовое производство чипов по 3-нм технологическому процессу и планирует перейти на 2-нм узел во второй половине этого года. Наступает на пятки южнокорейская Samsung, отставание которой некритично, тогда как возможности массово предлагать клиентам самые современные технологические нормы у компании пока ограничены. В итоге у Samsung есть доступ к 3-нм техпроцессу, но выпуск готовой продукции не такой высокий, как у TSMC. На третьем месте с огромным отставанием идёт Intel. Американская компания потеряла лидирующие позиции много лет назад из-за неверных решений предыдущего руководства и в настоящее время готовится к большому прорыву. 

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Известно, что все современные настольные и серверные процессоры Intel выпускаются по 10-нм нормам. В качестве маркетингового хода узел было решено назвать Intel7, что позволило компании без видимых усилий тут же улучшить нормы изготовления своей продукции. Какое-то время назад Intel представила фантастический план, рассказывающий о том, как за несколько лет компания из аутсайдера превратится в лидера. Предполагалось догнать и перегнать оппонентов, но цифры были настолько нереальными, что поражали воображения. Эксперты не готовы были сказать с полой уверенностью, насколько план реален, ведь по итогам 2023 года американская компания так и не вышла за пределы узла Intel7. Что же, вчера состоялся большой анонс, в рамках которого была представлена новая дорожная карта, а руководство компании и вовсе заявило, что готово предоставить свои мощности для размещения заказов от Лизы Су. Пэт Гелсингер открыто сказал об этом журналистам, намекая на то, что технологически Intel сможет конкурировать даже с TSMC.

Согласно опубликованной информации, инициатива освоить 5 узлов за 4 года будет выполнена (сокращённое название 5N4Y). Мало того, уже в текущем году планируется начать выпуск чипов по нормам 20A, а в следующем перейти на 18A. Ну а это 2-нм и 1.8-нм узлы, разработка которых конкурентам даётся довольно сложно. Оказывается, уже сегодня партнёры и потенциальные клиенты могут обращаться к Intel, где принимают заказы на массовое производство чипов по 1.8-нм технологическому процессу. Известно, что 18A будет полностью готов во второй половине 2024 года. Используются транзисторы RibbonFET и PowerVia, а первые процессоры использующие этот технологический узел под названием Clearwater Forest, полностью завершили проектирование. Но и это далеко не всё. Оказывается, процессоры на архитектуре Arrow Lake, которые мы увидим в продаже во второй половине 2024 года, получат прорывной узел 20A, а значит будут выпускаться по 2-нм нормам. Учитывая тот факт, что Intel перепрыгнула через одну ступень, то перед нами полноценный 3-нм узел. Кстати, такой же технологический процесс будет использовать AMD для выпуска серии Ryzen 9000, что открывает новые горизонты для полноценной конкуренции между компаниями. Есть масса информации для потенциальных клиентов, а также данных, так или иначе связанных с серверным направлением. Обычных пользователей подобные мелочи волнуют нечасто, поэтому мы опустим часть анонса. Всё это вы можете найти на скриншотах. 

Дорожная карта Intel Foundry всё ещё кажется фантастичной, но убедиться в её реальности нам предстоит уже в 2024 году. Что до ближайших планов, то уже в 2025 году стартует массовый выпуск процессоров с узлом 18A. Релиз состоится в рамках архитектуры Clearwater Forest, а в пресс-релизе сказано, что пользователей ждёт повышенный уровень производительности на Вт. В 2026 году появится неназванная линейка процессоров с узлом 14A, тогда как улучшенный вариант 14A-Е станет доступен в 2027. Именно здесь завершается четырёхгодичный цикл, о котором было сказано в начале материала. Повторимся, планы действительно кажутся фантастичными, ведь в настоящее время у Intel нет прорывных продуктов, тогда как за несколько лет компания собирается совершить настоящую революцию. Мало того, там намерены не только обеспечить себя достаточным количеством высокотехнологической продукции, но и предлагают размещать заказы даже конкурентам. Ну а поскольку конкуренты не будут сидеть сложа руки, то примерно к 2030 году Intel планирует обойти южнокорейскую Samsung Foundry. После этого синие станут компанией по производству чипов №2, но о дальнейших планах Intel ничего не известно. Эксперты всё ещё настроены скептически, о чём вы можете почитать по ссылке, где американской компании прочат новые проблемы и технологическое отставание от AMD.

#intel #процессоры
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