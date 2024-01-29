Для большинства геймеров выбор между AMD и NVIDIA перестал существовать очень давно. Справедливости ради стоит отметить, что красные пытались вернуть утраченную долю рынка настольной графики, но неверные решения и полное отсутствие эффективной маркетинговой политики сделали своё дело. В какой-то момент продукция AMD стала восприниматься как вторичная, а последние два поколения видеокарт так и не смогли вселить в потенциальных покупателей уверенность в том, что Лиза Су способна догнать и перегнать Дженсена Хуанга. Неплохой шанс был в 2020 году, но полупроводниковый кризис смешал все карты. Как знать, может быть AMD нужен был только повод, чтобы списать свои неудачи на дефицит производственных мощностей. В любом случае актуальные видеокарты поколения текущего смело можно назвать полным провалом. И это не экспертное мнение и не досужие предположения, ведь определяющим является именно рынок.

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Рядовой любитель компьютерных игр просто не хочет покупать видеокарты AMD, ну а красные и не спешат наращивать производство. Если вы изучите наиболее востребованные решения от тётушки Су, то сможете прийти к выводу, что они доступны в нескольких вариантах, тогда как NVIDIA предлагает широкое разнообразие и десятки моделей. Словом, геймеры давно уже определись с тем, что покупать, но иногда на рынке появляются интересные решения, которые вызывают интерес у энтузиастов. Пожалуй, всё дело в неплохом соотношении между быстродействием и стоимостью, ну а сегодня мы поговорим о том, как старт продаж нескольких видеокарт NVIDIA перечеркнул все надежды фанатов AMD.

Давайте начнём с самой популярной видеокарты красной команды, которая некоторое время умудрилась занимать первое место в топе продаж по Германии. Речь о Radeon RX 7800 XT, стоимость которой равняется 550 долларов, а сама она может предложить 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину. Потребление энергии немного расстраивает, но это уже мелочи, ведь достаточно купить блок питания на 750 Вт, и все вопросы к теплопакету современных видеокарт исчезнут. Так вот, за счёт наличия 16 Гб видеопамяти Radeon RX 7800 XT привлекала массу энтузиастов, ведь у NVIDIA в данном ценовом сегменте была только GeForce RTX 4070 за 600 долларов. Стоит отметить, что в мировом масштабе Radeon RX 7800 XT не вызывала у геймеров ажиотажа и уступала по продажам своей прямой конкурентке. И всё же, если бы месяц назад автор данного материала выбирал оптимальную видеокарту в данном ценовом сегменте, то остановился бы именно на Radeon RX 7800 XT. И речь была не только в большем количестве видеопамяти, ведь видеокарта NVIDIA оказывалась ещё и медленнее. Оставим фанатов дядюшки Хуанга с их рассказами о преимуществе в трассировке лучей, ведь нас с вами интересуют более понятные данные. Что же, с выходом GeForce RTX 4070 Super всё круто изменилось.

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Как видите, сегодня за Radeon RX 7800 XT в российской рознице просят 71 тысячу рублей. Что же, если добавить ещё 2 тысячи, то можно купить GeForce RTX 4070 Super, которая кладёт соперницу на лопатки во всех сценариях. Прежде всего не стоит сбрасывать со счетов правильный шильдик, ведь силу бренда никто не отменял. Кроме того, видеокарта NVIDIA быстрее на 10% в традиционных сценариях без включения трассировки лучей и технологии масштабирования. По количеству видеопамяти Radeon RX 7800 XT всё ещё впереди, но в данном случае этот параметр ничего не решает, ведь обе видеокарты созданы для игр в 2К, ну а здесь и 12 Гб хватит с головой. Теоретически, если бы AMD предприняла какие-то меры для защиты своих позиций, то можно было бы что-то сделать. Например, выпустить обновлённую Radeon RX 7850 XT или скинуть цену на Radeon RX 7800 XT. Увы, но красные просто плывут по течению, а в результате сегодня эта видеокарта никому не нужна, ведь она не имеет выгоды в стоимости и сильно уступает в реальных играх. 1:0 в пользу NVIDIA.

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Дальше рассмотрим Radeon RX 7900 XT, которая должна была стать главным хитом текущего поколения, но так и не смогла заинтересовать массового покупателя. По данным инсайдеров, даже провальная GeForce RTX 4080 продаётся лучше, хотя на стороне Radeon RX 7900 XT все козыри. Так, видеокарта предлагается за 800 долларов и имеет на борту целых 20 Гб памяти. 320-битная шина позволяет обеспечить высокую пропускную способность, но всё это так и осталось лишь на бумаге. Поговаривают, что виноваты просчёты инженеров, которые откровенно просчитались при создании архитектуры RDNA 4. Вся надежда на RDNA 5, ну а пока AMD просто ждёт лучшего момента. Похоже, сидеть в ожидании придётся долго, ведь GeForce RTX 4070 Ti Super спутала тётушке Су все карты. Согласно тестам, Radeon RX 7900 XT всё ещё быстрее, но кого в данном случае интересуют несколько процентов, когда NVIDIA предлагает за те же 800 долларов видеокарту с 16 Гб видеопамяти? В 2К между видеокартами разница минимальная, ну а в 4К её и вовсе нет. При этом обе отлично показывают себя в играх, но на стороне красных нет силы бренда и знаменитой улыбки Дженсена Хуанга. Маркетинговая составляющая также остаётся за зелёными, а в итоге Radeon RX 7900 XT проигрывает с треском. Кстати, GeForce RTX 4070 Ti Super продаётся вяло, но всё познаётся в сравнении, а NVIDIA никуда не спешит. Как вы уже поняли, – это 2:0 в пользу дядюшки Хуанга. Кстати, обе видеокарты ещё и стоят одинаково, поэтому геймеры даже не задумываются, ведь в понимании потребителя продукция AMD должна быть быстрой и недорогой.

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На закуску Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti. Может показаться, что первая должна выходить из противостояния победительницей, но мелкая жадность AMD сыграла с продажами злую шутку. Всё дело в том, что красные выступают в роли догоняющего, ну а в этом случае нужно предлагать более привлекательные продукты по скоростным показателям и ставить на них цены ниже, чем у конкурентов. Если демонстрировать потенциальным покупателям свою лояльность, то со временем продажи вырастут, но Radeon RX 7700 XT стоит 450 долларов, а GeForce RTX 4060 Ti – 400. Как выяснилось, многие любители компьютерных игр не удручают себя просмотром тестов, полагаясь на советы продавцов и знакомых. Ну а поскольку фанатов NVIDIA больше, то в итоге Radeon RX 7700 XT со своими 12 Гб видеопамяти и более высокой производительностью остаётся за бортом. Видеокарту никто не покупает, а особенно всё плохо при прямом сравнении. Как видите, Radeon RX 7700 XT оценивается в 54 тысячи рублей, тогда как за GeForce RTX 4060 Ti просят всего 46 тысяч. Да, последняя медленнее и имеет всего 8 Гб видеопамяти. Но это никого не волнует, ведь можно сэкономить и получить относительно неплохую видеокарту от дядюшки Хуанга для игр в 2К. Стоит отметить, что видеокарта лучше подходит для 1080р, но реклама в сети обещает полноценный игровой опыт в 2К, но забывает указать на необходимость использования DLSS 3.0. Кстати, фирменная FSR 3.0 от AMD до сих пор топчется на месте. Эту технологию можно было бы назвать настоящим прорывом, но неспособность укладываться в отведённые сроки ставит FSR 3.0 в невыгодное положение. Фактически, у NVIDIA на подходе более эффективная DLSS 4.0, тогда как Лиза Су с трудом выкатила нам то, что нужно было вывести на рынок год назад. Всё вышеперечисленное ставит крест на попытках AMD добиться успеха на рынке настольной графики. Похоже, в компании и сами понимают всю бесперспективность подобных действий, поэтому просто ничего не делают, оставляя выбор за геймерами. Ну а мы с вами знаем, что большая часть любителей компьютерных игр выбирает зелёные цвета. 3:0 и полное поражение тётушки Су, хотя мы ничего другого и не ожидали.