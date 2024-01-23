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Bublik1
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 7800 XT потерпела поражение, уступив GeForce RTX 4070 Super не только в трассировке лучей, но и в других сценариях

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В последние несколько лет положение на рынке настольной графики складывается не лучшим образом. После того как AMD перестала оказывать влияние на рынок, NVIDIA монополизировала целые направления, получая не только значительную часть прибыли, но и навязывая собственные условия рядовым геймерам.

Именно с лёгкой руки Дженсена Хуанга прирост быстродействия в среднем ценовом сегменте снизился практически до нуля. Вот несколько примеров: GeForce RTX 2060 Super вышла в 2019 году и стоила порядка 400 долларов. В 2021 в продажу поступила GeForce RTX 3060, которая за 320 долларов смогла предложить аналогичную производительность. В 2023 доступна стала GeForce RTX 4060, которая предложила сниженное потребление энергии и оказалась всего на 10% быстрее. Что примечательно, различия в скорости можно заметить только в синтетических тестах, тогда как в реальных играх придётся вооружиться процессором за 600 долларов. 

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Но проблема не только в снижении темпов прироста быстродействия, ведь наблюдается также нежелание соответствовать актуальным тенденциям. Например, GeForce RTX 4060 Ti могла бы стать популярной, но наличие 8 Гб видеопамяти делает эту видеокарту крайне сомнительной и неподходящей для долговременных инвестиций. Не лучше дело обстоит в верхнем ценовом сегменте, где за 800 долларов предлагается GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта быстрая и может считаться перспективной, но внутри скрывается 12 Гб видеопамяти и 192-битная шина. Для игр в 4К такая комплектация уже не считается оптимальной, а значит даже за 800 долларов вы не можете получить игровую видеокарту с высоким потенциалом.

Что же, пока Лиза Су делает вид, что рынок настольной графики её не интересует, Дженсен Хуанг явно заскучал. Ну поскольку двигаться вперёд всё же нужно, было решено выпустить более перспективные видеокарты линейки GeForce RTX 40 Super. Несколько дней назад в продажу поступила новая GeForce RTX 4070 Super, которая за 600 долларов предлагает внушительный прирост быстродействия. В сети есть целый ряд интересных тестов, но мы предлагаем изучить показатели сразу нескольких графических чипов, а после сделать выводы. 

Первый тестовый стенд команды Testing Games представлен процессором Ryzen 7 7800X3D и видеокартами GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070 Ti. Прежде всего нужно заметить, что чуда не случилось. Новая видеокарта, которая была оценена в 600 долларов, уступает GeForce RTX 4070 Ti во всех играх. В среднем отставание составляет 10-15%, но на фоне значительной разницы в цене, выбор становится очевидным. Можно смело заявить, что GeForce RTX 4070 Super предлагает достаточный уровень быстродействия для любых игр в разрешении 2К, где количество кадров в секунду стабильно выше 60 fps. Как вы могли слышать, скоро в продажу поступит GeForce RTX 4070 Ti Super. Видеокарта сохранит ценник в 800 долларов и будет ощутимо быстрее той, что принимала участие в тесте. Если вы планировали инвестировать в покупку мошной видеокарты, то лучше подождать появления в рознице GeForce RTX 4070 Ti Super, поскольку GeForce RTX 4070 Ti действительно не тянет на 800 долларов, поскольку имеет 12 Гб видеопамяти и не соответствует своему ценнику. 


Во втором тесте GeForce RTX 4070 Super вышла против Radeon RX 7800 XT. Ещё недавно видеокарта AMD считалась одной из самых перспективных, ну а сегодня можно констатировать полный провал политики Лизы Су. Наличие 16 Гб видеопамяти в Radeon RX 7800 XT подкупает, но новая GeForce RTX 4070 Super со своими 12 Гб легко вырывается вперёд. Нужно учитывать, что обе видеокарты созданы для игр в 2К. Требования здесь ниже, а значит 12 Гб видеопамяти будет достаточно. Видео вы можете посмотреть ниже, а суть сводится к тому, что GeForce RTX 4070 Super примерно на 10% быстрее Radeon RX 7800 XT. Недавно последняя подешевела на 50 долларов и теперь стоит 550 баксов. Увы, но на фоне GeForce RTX 4070 Super, за которую просят 600 долларов, у продукции красного лагеря нет шансов. Видеокарта NVIDIA быстрее, а особенно большой разрыв наблюдается при использовании трассировки лучей и технологии масштабирования. Несмотря на все обещания AMD, технология FSR не способна составить конкуренцию DLSS. Теоретически, третья версия FSR могла бы продемонстрировать высокие показатели, но игр с её поддержкой почти нет. Ну а DLSS 3.0 прекрасно себя чувствует, а игр с её поддержкой с каждым месяцем становится всё больше. 

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#видеокарты #тесты #radeon rx 7800 xt #geforce rtx 4070 super
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