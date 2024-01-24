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Bublik1
GeForce RTX 4070 Ti Super стала очередным провалом NVIDIA – низкая производительность и высокая цена
Согласно результатам тестирования, GeForce RTX 4070 Ti Super оказалась всего на 3% быстрее GeForce RTX 4070 Ti

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Появление на рынке GeForce RTX 4070 Super привело к самым неожиданным изменениям. Всё дело в том, что ещё недавно в сегменте до 600 долларов самой перспективной видеокартой считалась Radeon RX 7800 XT, но новинка NVIDIA оказалась слишком быстрой. Если у вас есть время, изучите сравнительное тестирование нескольких графических чипов, где можно заметить значительный отрыв GeForce RTX 4070 Super от Radeon RX 7800 XT. Что любопытно, новинка NVIDIA дышит в спину прокачанной GeForce RTX 4070 Ti, отставая в среднем на 10-15% в реальных играх. Эксперты констатируют, что для игр в 2К GeForce RTX 4070 Super хватит на много лет, ну а единственными минусом видеокарты считается наличие 12 Гб видеопамяти. За 600 долларов хотелось бы получит 16 Гб, но в этом случае приходится обращаться к продукции тётушки Су. Что же, голос недовольных геймеров был услышан, а в результате уже сегодня в продажу поступит GeForce RTX 4070 Ti Super. Речь идёт о видеокарте, которая получит 16 Гб видеопамяти, 256-битную шину и будет предлагаться за 800 долларов. 

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Кажется, что энтузиастов ждёт идеальный продукт, но всё оказалось совсем не так, как нам бы хотелось. Вчера в сети появились тесты, доказывающие крайне скромную производительность новинки. Есть несколько интересных материалов, а мы остановимся на ролике от Hardware Unboxed. Обратите внимание на скриншоты, где разрыв между GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4070 Ti в разрешении 1080 достигает всего 3%. Особенно важно учитывать, что тесты проводились с использованием процессора Ryzen 7 7800X3D, а значит на компьютере с Ryzen 7 7700Х различия заметны не будут. В разрешении 2К новинка вырвалась вперёд на 6%, но так и не смогла догнать Radeon RX 7900 XT. Так, в 1080р видеокарта AMD ушла вперёд на 6%, тогда как в 2К демонстрирует 9% превосходство. Как вы уже поняли, добиться подобного разрыва можно только в идеальных условиях, тогда как обычные геймеры не смогут заметить на дисплее различия в несколько кадров в секунду. 

Похоже, о крайне сомнительном быстродействии GeForce RTX 4070 Ti Super крупные ритейлеры знали заранее. Информация не выходила за рамки дозволенного, ну а после опубликованных тестов представители канала Moore's Law Is Dead опубликовали любопытные данные. Оказывается, поставщики видеокарт не спешат закупать новинку NVIDIA. Оказывается, спрос на GeForce RTX 4070 Ti Super намного ниже ожидаемого, а данный графический чип смело можно записывать линейку крупных провалов Дженсена Хуанга. Если отбросить красивую рекламу и хвалебные оды от проплаченных блогеров, то картина становится крайне неприятной. Так, даже обладающая высоким потенциалом GeForce RTX 4070 Super в первый день продаж заинтересовала меньше покупателей, чем провальная GeForce RTX 4080. Ну а GeForce RTX 4070 Ti Super и вовсе не вызывает у геймеров энтузиазма. После обращения к крупным рилейрам выяснилось, что многие не получали новых видеокарт, а поставки могут начаться к концу текущей недели. Ну а те модели, что оказались доступны, стоят намного выше рекомендованной стоимости. Получается, что геймеры, которым сегодня придёт в голову идея купить GeForce RTX 4070 Ti Super, не смогут этого сделать по двум причинам. Во-первых, видеокарт очень мало, поскольку ритейлеры прогнозировали низкий спрос. Во-вторых, встретить видеокарту дешевле 900 долларов крайне сложно даже в США. Ну а в европейской розницу стоимость новинки легко переваливает за 100 евро, вызывая недопонимание у потенциальных покупателей. 

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Чуть дороже стоит Radeon RX 7900 XTX, ну а это совершенно другой уровень производительности. А вот и без того плохие продажи Radeon RX 7900 XT могут и вовсе встать на паузу. Если ещё недавно на стороне видеокарты AMD был значительный разрыв по количеству установленной видеопамяти, то благодаря GeForce RTX 4070 Ti Super эту проблему удалось решить. Спрос на новинку небольшой, но может увеличиться, как только в магазины прибудут видеокарты по 800 долларов за штуку. Пока же прогнозы относительно GeForce RTX 4070 Ti Super свидетельствуют о значительных проблемах на игровом рынке. Спрос на видеокарты крайне мал, но NVIDIA продолжает гнуть свою линию, предлагая минимальный прирост быстродействия по завышенным ценам. Увы, но ожидать изменений в данном сегменте не стоит, поскольку AMD не спешит вступать в конкуренцию, довольствуясь 15% рыночной доли. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4070 ti super
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