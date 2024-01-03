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Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года

Даже спустя 4 года после своего выхода Radeon RX 5700 XT легко справляется с новыми играми, в чём мы с вами сегодня и убедимся
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Есть несколько критериев, на основе которых геймеры принимают решение о целесообразности покупки той или иной видеокарты. Раньше любители компьютерных игр смотрели тесты, спорили на нашем сайте, доказывая свою правоту. Ну а сегодня фанаты измельчали, а обычные геймеры покупают видеокарты NVIDIA. Увы, но AMD продолжает терять рыночную долю и не может закрепиться ни в одном из сегментов. При этом у красных есть интересные продукты, но сделать успешным ни один из них не удаётся. На самом деле это всё личные проблемы Лизы Су, тогда как нас интересуют указанные выше критерии. Пожалуй, наиболее важное значение имеет игровой потенциал. Это совокупность факторов, позволяющих надеяться на длительный жизненный цикл вашей видеокарты. Например, можно пойти в магазин и за внушительную сумму купить GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта хорошая, но потенциал её сильно ограничен из-за наличия всего 8 Гб видеопамяти. Уже сегодня данный графический чип не способен тянуть игры в 4К, а вскоре владельцы такой видеокарты будут вынуждены снижать настройки до средних и в 2К. На самом деле таких видеокарт много, но всегда есть оптимальный выбор, сделать который хотят все разумные геймеры. 

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В данном материале мы изучим несколько видеокарт 2023 года, а также сравним их производительность с Radeon RX 5700 XT. Напомним, эта видеокарта поступила в продажу в 2019 году и имела все шансы стать популярной. Тогда за неё просили 400 долларов, а сама она позволяла запускать любые игры в 2К без компромиссов. Единственный минус заключался в отсутствии поддержки трассировки лучей, но и спустя 4 года мы не видим прогресса в распространении данной технологии. Игры с трассировкой выглядят неубедительно, а отдельные сцены тиражируются в прессе и служат в качестве красивой рекламы. Сегодня встретить Radeon RX 5700 XT в официальной рознице невозможно, а большая часть видеокарт, которые продаются на вторичном рынке, не рекомендуется к покупке. Причина в том, что они годами добывали Эфир, поэтому сильно выработали свой ресурс. И всё же, если вы купили такую видеокарту 4 года назад, то сможете оценить, оправдала ли Radeon RX 5700 XT инвестиции в далёком 2019 году. 

На помощь нам приходят авторы канала TheSpyHood, предлагающие сравнить показатели Radeon RX 5700 XT с Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060. Все три видеокарты имеют 8 Гб видеопамяти, но более новые решения построены на 128-битной шине и потребляют меньше энергии. Кроме того, Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 стоят до 300 долларов, что на целую сотню дешевле, чем просили за Radeon RX 5700 XT 4 года назад. Чтобы процессор не стал самым слабым звеном цепи, тесты проводились на новом Core i9-14900K. Ну а ниже вы можете рассмотреть результаты на видео. Итак, GeForce RTX 4060 оказалась самой быстрой в тройке и примерно на 5% обходит Radeon RX 7600. Если игры, в которых видеокарта AMD вырывается вперёд, но в целом расклад сил в пользу NVIDIA. Что до Radeon RX 5700 XT, то она примерно на 10-15% уступает лидеру нашего теста. Если обратить внимание на тесты в разрешении 1080р, то можно сделать вывод, что старая видеокарта тянет все новинки на самых высоких настройках графики. Справляться с 2К Radeon RX 5700 XT сложнее, но в большинстве игр можно получить около 60 кадров в секунду. Просадки есть, но в этом случае даже новая GeForce RTX 4060 пасует задних. 

Мы не публикуем скриншоты, поскольку результаты предельно просты. GeForce RTX 4060 действительно сегодня считается одной из наиболее перспективных видеокарт на звание народной. Она тянет игры в 1080р и в 2К, предлагает низкий уровень энергопотребления и стоит до 300 долларов. Плохо, что за много лет мы не видим прогресса в приросте производительности в данном ценовом сегменте, но это уже тема для другого материала. Суть сводится к тому, что вы могли 4 года назад купить Radeon RX 5700 XT, а сегодня спокойно запускать любые игры. Ставка на высокий потенциал сыграла, хотя AMD делала всё, чтобы такая видеокарта не добралась до геймеров. Напомним, Radeon RX 5700 XT считалась крайне перспективной, но меньше чем через год после релиза перестала выпускаться. Обычно популярные видеокарты производятся как минимум 3 года, что прекрасно заметно на примере GeForce RTX 3060. Пожалуй, Radeon RX 5700 XT могла занять немалую долю рынка, но принятые решения этого не позволили. Кроме того, такую видеокарту активно скупали майнеры в 2020 году, сократив запасы до нуля.  

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