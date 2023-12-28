Прежде, чем переходить к главной теме нашего материала, я бы хотел остановиться на процессорах Intel. Если обратить внимание на американскую розницу, то там можно обнаружить скидки и в целом интересные предложения, но наши читатели вынуждены совершать покупки в российских магазинах, где всё немного иначе. Проще говоря, процессоры Intel в российской рознице сильно переоценены и выглядят ощутимо хуже на фоне продукции AMD. Сегодня я предлагаю обойтись без примеров, ведь данная тема уже многократно разжёвывалась. Просто остановимся на том, что я бы сегодня не рекомендовал процессор Intel, ну а выбор бренда – это только часть проблем, с которыми сталкиваются геймеры.

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Многие эксперты спорят о том, стоит ли сегодня покупать процессоры AMD на сокете АМ4. Пожалуй, это чуть ли не главная тема для размышлений, которая сопутствует выбору процессора от тётушки Су. Логика здесь следующая: в 2022 году в продажу поступили процессоры на сокете АМ5. Согласно заявлениям руководства компании AMD, 2 следующих поколения процессоров будут иметь поддержку сокета АМ5. Это значит, что купленная сегодня система получит длительный жизненный цикл, тогда как сокет АМ4 устарел и больше не поддерживается компанией. Логика вполне понятная, но сторонники выбора той или иной платформы есть как среди геймеров, так и среди экспертов. Приводятся вполне логичные доводы, но в итоге ни одна сторона не может доказать свою правоту. Я не ставлю своей целью кому-то что-то доказать, ведь это бесполезно и глупо. Давайте посмотрим, сколько реально будет стоить современная система на двух разных платформах, при этом попытаемся сделать выбор таким образом, чтобы производительность обоих компьютеров была примерно аналогичной.

Начнём с АМ4. Пожалуй, самым лучшим игровым процессором на этой платформе считается Ryzen 7 5800X3D. Он имеет впечатляющую производительность, но не обладает потенциалом для обновления системы. Проще говоря, ничего более быстрого на АМ4 уже не выйдет, а сам процессор подойдёт тем, кто привык покупать компьютер на 5 лет. Такие геймеры задумываются об апгрейде только тогда, когда система перестаёт тянуть игры и считается устаревшей. Ryzen 7 5800X3D очень быстрый и будет справляться со своими задачами ещё несколько лет, но грядёт переход на 3-нм технологический процесс, а значит узел новых процессоров уже в 2024 году окажется в 2.5 раза меньше, чем у данного камня. Таким образом производительность в играх у теоретического Ryzen 7 8700Х будет ощутимо выше, а ещё через пару лет 2-нм нормы принесут ещё более впечатляющие скоростные показатели. Ryzen 7 5800X3D неплохой, но у него явно есть существенные недостатки.

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В качестве материнской платы добавим первую попавшуюся Gigabyte B550 GAMING X V2. Это довольно популярный продукт, который имеет все актуальные интерфейсы и поддерживает PCIe 4.0. Таким образом никаких ограничений не будет, а стоимость довольно демократичная и не превышает 12 тысяч рублей. Такая материнская плата отлично подойдёт для процессора Ryzen 7 5800X3D, ну а сам камень не поддерживает разгон, что позволяет сэкономить значительную сумму денег. Ещё одна возможность сэкономить заключается в покупке оперативной памяти DDR4. Многие блогеры утверждают, что она не только не хуже новомодной DDR5, но и стоит дешевле. В данном случае обратим внимание на две линейки Kingston Fury Beast по 16 Гб. Экономить 4 тысячи в данном случае довольно неосмотрительно, ведь система должна получиться очень быстрой, а 16 Гб памяти могут стать узким местом в нашей системе. Всего 3 комплектующие обойдутся вам в 56 тысяч рублей. Дорого это или нет, решайте сами, ведь окончательный вывод зависит от толщины кошелька и многих других факторов. Я бы выбрал именно такой комплект, о чём и написал выше.

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Ну а поскольку нас с вами интересует две позиции, то я предлагаю рассмотреть сокет АМ5. Пожалуй, Ryzen 7 7700X соответствует по показателям скорости с указанным выше Ryzen 7 5800X3D и стоит столько же. Вы же не думаете, что продавцы не знают реальной производительности каждого из камней? Так вот, Ryzen 7 7700X может разгоняться до 5.4 ГГц и в играх демонстрирует впечатляющее быстродействие. Но его главное преимущество перед Ryzen 7 5800X3D заключается в том, что через 2 поколения вы можете заменить его на более новый камень. Теоретически, это может быть Ryzen 7 9700X или другой процессор, который уже будет выпускаться по 2-нм технологическому процессу. Это очень важное преимущество, но в данном случае важно лишь то, во сколько нам обойдётся этот теоретический потенциал.

Увы, но материнская плата под сокет АМ5 стоит больше 20 тысяч рублей. Брать чипсет А620 нельзя, ведь он поддерживает процессоры с теплопакетом до 65 Вт. Ну а наш Ryzen 7 7700X выдаёт больше, поэтому придётся переплатить за сокет B650 ещё 10 тысяч рублей. Как вы уже поняли, это позволит вам совершить более простой апгрейд в будущем, о чём мы и написали выше. Материнская плата Gigabyte B650 GAMING X AX – это только один из вариантов, на который я обращаю ваше внимание. Есть продукты ничем не хуже, а в данном случае я не советую переплачивать за разгонный потенциал. В данном материале я пытался подобрать максимально похожую по быстродействию систему, ну а инвестиции в разгон способны привести к ложным представлениям о конечной стоимости той или иной сборке.

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Всё те же 32 Гб памяти, но уже DDR5, обойдутся до 14 тысяч рублей. Это на целых 5 тысяч дороже, при этом вы вряд ли заметите прирост к скорости. Многие эксперты констатируют, что DDR5 оказалась разочарованием, но сделать уже ничего нельзя. Выбираем две планки по 16 Гб производства Kingston Fury. В теории вы можете немного улучшить тайминги, но решающего значения на количество кадров в секунду в играх такое решение не окажет. Если подытожить общую стоимость второй системы, то мы получим около 70 тысяч рублей. Таким образом разница составляет 14 тысяч рублей. Если вы покупаете только материнскую плату, процессор и ОЗУ, то логика в экономии присутствует, но в случае инвестиций в полноценный системный блок 14 тысяч – это капля в море. Проще говоря, я бы советовал остановиться на более новом сокете, поскольку разница в стоимости некритичная. Кстати, геймерам, которые покупают бюджетные процессоры, логично выбрать АМ4, поскольку материнская плата в таком случае будет стоить до 8 тысяч рублей.

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На закуску предлагаю добить нашу сборку видеокартой и твердотельным накопителем. Пусть простят маня фанаты Дженсена Хуанга, но сегодня я бы купил Radeon RX 7800 XT. Альтернатив нет, а все доводы в пользу зелёной команды вы вольны изложить в комментариях. Я уверен, что наши читатели откликнутся на ваш зов и вступят в конструктивный диалог. Radeon RX 7800 XT быстрая и имеет 16 Гб видеопамяти. Этого достаточно даже для 4К, ну а я бы предложил использовать её для игр на максимальных графических настройках в 2К. Стоит такое чудо технической мысли около 60 тысяч рублей, но без скоростного SSD смысла в новой системе нет. На мой вкус очень неплохо смотрится ADATA Legend 960 Max. Берём накопитель ёмкостью 2 Тб, поскольку современные игры становятся всё больше, а потребности растут. Скоростные показатели полностью соответствуют стандарту PCIe 4.0, что позволит вам наслаждаться отличной производительности в синтетических тестах. Как уже было многократно сказано, играм и операционной системе столько не надо, но не отказываться же от 7400 Мб/с чтения, если они уже есть? Кстати, ресурс перезаписи у ADATA Legend 960 Max превышает такой у многих брендовых SSD, поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы отказаться от покупки новомодного накопителя производства Samsung.