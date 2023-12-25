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Bublik1
Глава Intel рассказал о новом «Законе Супер Мура 2.0», который опередит развитие полупроводников
Гелсингер признаёт, что темпы освоения технологий замедляются, но призвал не паниковать, ведь у него всё под контролем

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Закон Мура впервые был озвучен в 1970 году и стал основным мерилом для полупроводниковых технологий на несколько десятилетий вперёд. По мнению Гордона Мура, каждые два года будет происходить двукратный прирост количества транзисторов в чипах, что возможно благодаря повышенной плотности новых технологических процессов. К слову, Мур никогда не утверждал, что такой подход обязательно приведёт к двукратному росту производительности, поэтому уравновешивать плотность транзисторов и производительности чипа не стоит. Учёные давно заметили, что между этими показателями есть прямая корреляция, но со временем зависимость становится всё менее явной. Что интересно, закон Мура был создан достаточно давно, а сам его создатель так далеко вперёд не смотрел и явно не ожидал, что человечество так быстро упрётся в стену. Напомним, было время, когда каждые два года ведущие чимпейкеры осваивали новый технологический процесс, но в последние десять лет прогресс сильно замедлился. Intel долго топталась на месте и явно была неспособна быстро уйти от 14-нм норм. 

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Уже третий год подряд эта компания выпускает свою продукцию на базе 10-нм технологического процесса, а эксперты заявляют, что темпы развития полупроводниковой отрасли сильно отстают от прогнозов аналитиков и не вписываются в закон Мура. Это вызывает сомнения и привело к тому, что многие эксперты заговорили о том, что данное правило перестало быть актуальным, о чём недавно заявил Дженсен Хуанг. Глава NVIDIA полагает, что нам нужно перестать цепляться за старые формулировки и ограничения, а вместо этого просто идти в ногу со временем. По его словам, развитие полупроводников идёт нелинейно, а значит в будущем может появиться технология, позволяющая совершить большой скачок на несколько поколений вперёд. Похоже, действующий глава Intel не хочет сдаваться так просто. Пэт Гелсингер подчеркнул, что несмотря на замедление, закон Мура продолжает оставаться актуальным в сфере полупроводниковой промышленности. Он отметил, что скорость удвоения количества транзисторов теперь составляет три года, что отклоняется от классического двухлетнего интервала закона Мура. Гелсингер выразил уверенность в возможности разработать стратегии, соответствующие идеалам и принципам озвученного выше закона.

Что любопытно, с момента вступления в должность генерального директора в 2021 году, Гелсингер неоднократно подчёркивал жизнеспособность закона Мура. В какой-то момент он и вовсе заявил, что под его чутким руководством Intel окажется способна осваивать технологии с опережающими темпами, превосходя ожидания ведущих аналитиков. Как известно, за последние годы никакого прорыва не произошло, а в итоге Гелсингер предлагает новую концепцию «Закона Супер Мура». Глава синих уверяет, что решающее значение имеет разработка технологий 2.5D и 3D упаковки чипов. Он также назвал новое правило «Закон Мура 2.0», считая роль своей компании крайне важной для достижения поставленных целей. В рамках недавнего выступления в Массачусетском технологическом институте Гелсингеру задали вопрос о том, когда закон Мура прекратит своё существование. Глава Intel рассказал присутствующим, что создание современных технологических узлов оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Переход на Intel 7 и Intel 4 занял довольно много времени, но планы не отложены, а несколько сдвинуты. Гелсингер подчеркнул, что несмотря на замедление темпов закона Мура, его компания не планирует отказываться от цели создания чипа с 1 триллионом транзисторов к 2030 году. Он напомнил, что в настоящее время самое большое количество транзисторов в чипе достигает 100 миллиардов и рассказал о новых технологиях, которые помогут Intel достичь поставленных задач. Это RibbonFET и PowerVIA, а сам полагает, что возможности для движения вперёд остаются, а пока смерть закона Мура сильно преувеличена. 

Напомним, в ближайшие годы Intel намерена совершить стремительный технологический скачок. Если сегодня там выпускают чипы по 10-нм нормам (Intel7), то уже через полтора года смогут порадовать потенциальных покупателей процессорами, созданными по 2-нм технологическому процессу. Также в 2024 году выйдет новая линейка потребительской графики, что должно упрочить положение синих на рынке полупроводников. Ну и в завершение своей речи Гелсингер указал на экономическую сторону закона Мура. Оказывается, сегодня строительство современной фабрики стоит в 2 раза дороже, чем это было несколько лет назад, при этом поднимать цену на свою продукцию такими же темпами компания не может. Это общий тренд, а значит ведущие полупроводниковые компании будут искать решение, но подробностей подобных планов пока нет. 

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#intel #полупроводники #технологии #закон мура
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