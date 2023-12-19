Первый компьютер я купил ещё на третьем курсе университета. Он тянул все игры благодаря встроенному интегрированному графическому чипу, но настройки графики приходилось ставить на низкие и средние. До этого у меня было несколько игровых приставок, но к делу это не относится. Так вот, время шло, я часто менял видеокарты, а после ВУЗа и вовсе работал в компьютерном магазине. Благодаря этому удалось протестировать множество интересного оборудования, а также довольно дорогих видеокарт. Владелец магазина прекрасно понимал, что мы не можем себе позволить флагманские видеокарты, поэтому без проблем давал их в рассрочку. В итоге я мог взять чуть ли не самый мощный продукт на рынке сегодня, а заплатить за него через пару месяцев.

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Всем было выгодно, а таким образом я познакомился с разгоном процессоров и видеокарт. И всё же, у меня не всегда была возможность купить тот или иной флагман, поскольку в те времена новые поколения выходили каждый год, а конкуренция привела к тому, что цены были намного ниже, чем сегодня, а выбор намного больше. Сегодня я хочу перечислить несколько видеокарт, которые мне так и не удалось купить. С некоторыми мне всё же удалось познакомиться, но часто дома приходилось сидеть за менее скоростными моделями.

Пожалуй, первым разочарованием было отсутствие возможности купить GeForce 4 Ti 4600. Я тогда учился в университете, поэтому никак не мог скопить денег, поскольку их почти не было. А жаль, ведь несколько моих более зажиточных знакомых показали мне её мощь, удивляя невероятными цифрами в синтетических тестах. Кстати, тогда игры вели себя с видеокартами непредсказуемо, поэтому основным мерилом был именно 3DMark. Геймеры и энтузиасты с нетерпением ждали каждого релиза, много раз просматривая новые бенчмарки. GeForce 4 Ti 4600 стоила больше 400 долларов, поэтому шансов у меня получить такую видеокарту не было.

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В 2007 году я уже мог себе позволить собрать неплохой игровой компьютер, но GeForce 8800 ULTRA так и осталась мне недоступна. Я долго смотрел тесты в интернете, но когда увидел конечную стоимость, был в лёгком шоке. Только представьте, уже тогда NVIDIA выпускала видеокарты за 830 долларов. В те времена такая сумма казалась просто невероятной, поэтому GeForce 8800 ULTRA не было ни у кого из моих знакомых. В тот год я смог себе позволить GeForce 8800 GT, которая была довольно неплохой. Она тянула все игры и имела 512 Мб видеопамяти. Видеокарта намного лет опередила своё время, а я после этого целых два года не покупал ничего нового. В 2007 технологии стремительно летели вперёд, поэтому GeForce 8800 ULTRA недолго оставалась самой быстрой видеокартой, ну а мне она попала в руки через 3 года. Я ради интереса подключил её к старому компьютеру и заметил, что в тестах она оказалась как минимум на 30% быстрее моей GeForce 8800 GT.

GeForce GTX 590 была настоящим игровым монстром, а я уже почти её купил. Поскольку видеокарта имела высокий для своего времени теплопакет, то я даже купил мощный блок питания на 800 Вт, но в итоге остановился на GeForce GTX 570. Мне пришлось деньги потратить на более важные для семьи нужды, а в итоге флагман 2011 года так и прошёл мимо меня. Пожалуй, даже спустя год флагман от дядюшки Хуанга внушал энтузиастам уважение, но мне эта видеокарта так и не попалась в руки. Вначале она была слишком дорогой, а после я потерял интерес к тестам и разгону.

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Когда в интернете пошли слухи о скором выходе GeForce GTX Titan, то только глупый не строил планы её купить. Я был одним из тех, кто уже начал копить деньги, но ценник в 1000 долларов удивил даже тех, кто имел такую сумму на руках. В те времена за 1000 долларов можно было купить неплохой игровой компьютер с видеокартой уровня GeForce RTX 4070, поэтому здравый смысл остановил мою руку, а GeForce GTX Titan я больше не увидел. В тот год я купил GeForce GTX 780. Она была не такой крутой, но стоила намного дешевле. Тогда доллар уже начал сдавать свои позиции, а цены на полупроводники пошли вверх. Если ещё 5 лет до этого сумма в 600 долларов казалась мне невероятной, то в конце 2013 я без проблем расстался с такими деньгами (почти без проблем).

А вот невозможность купить GeForce GTX 1080 Ti стала для меня настоящим разочарованием. Помешали финансовые проблемы, а в результате я взял GeForce GTX 1070 Ti. Кстати, GeForce GTX 1080 Ti я всё же получил в 2019 году, но это было лишь знакомство на пару дней. Видеокарта показалась мне очень мощной, а многие эксперты полагают, что именно GeForce GTX 1080 Ti можно назвать самой лучшей видеокартой NVIDIA в истории. Возможно, если не принимать в расчёт финансовую сторону вопроса, то так и было, но мне кажется, что GeForce GTX 1060 в этом плане сделала для игрового рынка намного больше. Было время, когда у каждого пятого геймера на планете в компьютере стояла эта видеокарта, позволяя запускать любые игры без ограничений как минимум 3-4 года. При этом важно учитывать стоимость, ведь далеко не все могли себе позволить выложить 1000 долларов за GeForce GTX 1080 Ti. Сегодня я понимаю, что выбор GeForce GTX 1070 Ti был более оправдан, но сердцу не прикажешь, а интерес к флагманским видеокартам никуда не делся. Вообще, у меня было несколько флагманов, о которых я не пишу, но в данном материале мы говорим только о продуктах, которые мне пришлось оставить на полке.

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После GeForce GTX 1070 Ti я купил GeForce RTX 2070 Super, но одно время уже почти заказал новую GeForce RTX 3090. На самом деле, заказал. Я выбрал подходящую модель по интернету и указал доставку наложенным платежом. Оставалось подождать пару дней, но в итоге мне позвонили из магазина и предложили выбрать другую модель, поскольку у них вышла накладка. Похоже, все доступные видеокарты разобрали майнеры, в другая модель была на 30 тысяч рублей дороже. Я не стал переплачивать, о чём какое-то время даже жалел. В любом случае больше флагманов у меня не было, а в ближайшее время я присматриваюсь к новой системе, во главе которой встанет Radeon RX 7800 XT. Соглашусь, что это далеко не самая мощная видеокарта, но меня полностью устраивает, ведь она имеет 16 Гб видеопамяти и может тянуть все игры на максимальных графических настройках в разрешении 2К. Больше мне и не нужно, а значит Radeon RX 7800 XT укладывается не только в мои требования, но и подходит по цене. Тратить 1000 долларов на игры я сегодня не готов, поскольку появились другие более важные интересы. Вообще, я уже почти 3 месяца ни во что не играл, поэтому в ближайшее время собираюсь наверстать это упущение. Пожалуй, решать с покупкой Radeon RX 7800 XT буду после того, когда пойму, что моя Radeon RX 5700 ХТ уже не справляется. Кстати, эта видеокарта мне досталась совершенно случайно и пока меня устраивает, но желание купить что-то более мощное остаётся.