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GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке

Прежде чем покупать б.у. видеокарту, обязательно изучите все риски, ведь за красивой вывеской и низкой ценой могут скрываться мошенники
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Предположим, у вас в кармане есть 35 тысяч рублей, которые вы готовы потратить на видеокарту. Сумма вполне реалистичная для работающего геймера, ну а статистика и вовсе утверждает, что большая часть любителей компьютерных игр тратит на развлечения от 25 до 35 тысяч. Самый простой способ решения проблем заключается в том, чтобы обратиться в обычный магазин. Там вы обязательно найдёте что-то подходящее, а значит сможете рассчитывать на доступ к требовательным новинкам. Результат зависит от того, сколько реально у вас денег, но даже имея 25 тысяч рублей можно поиграть в хиты последних лет.

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С магазином всё просто, ведь там вас ждёт фиксированный ценник, полноценная гарантия и 100% уверенность в том, что вас не обманут. Несмотря на это немалая часть геймеров обращается на вторичный рынок. А вот здесь можно встретить как выгодные цены, так и массу мошенников, которые занимаются обманом доверчивых пользователей. И всё же, если у вас есть всего 30 тысяч, а нужная вам видеокарта стоит все 35 000 рублей, то договориться с магазином не получится. Именно поэтому экономные геймеры обращаются на вторичный рынок. Сегодня мы с вами изучим наиболее интересные решения, которые можно купить на российском рынке. Новинки ограничим указанными выше 35 тысячами рублей, а вот с бывшими в употреблении видеокартами попробуем найти баланс между экономией и голосом разума.

Прежде всего отсылаем вас в список самых лучших видеокарт NVIDIA составленный аврорами сайта Tom's Hardware. Так вот, эти ребята полагают, что на пятом месте находится GeForce RTX 3060, о которой мы и поговорим. Начнём с того, что видеокарта имеет 12 Гб памяти, что многим кажется значительным преимуществом. Теоретически, благодаря этому GeForce RTX 3060 получит длительный жизненный цикл, но это неточно. За много лет мы видели массу видеокарт, потенциал которых так и не был раскрыт. GeForce RTX 3060 считается самой популярной на игровом рынке, а сегодня каждый десятый любитель компьютерных игр на планете владеет именно такой видеокартой. 

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Вообще, GeForce RTX 3060 можно назвать спорным решением. Дело в том, что видеокарта создана для игр в 1080р, ну а там вам ещё 3-5 лет точно не понадобится больше 8 Гб видеопамяти. Возможно, именно поэтому оптимальным выбором является GeForce RTX 4060. В текущем поколении NVIDIA решила не перенапрягаться, поэтому новинка оказалась всего на 10% быстрее аналога прошлого поколения. Но получить такой результат крайне сложно, ведь он доступен исключительно с флагманским процессором. Вот и выходит, что обычный геймер не заметит между видеокартами разницы. При этом GeForce RTX 4060 может предложить более современную версию технологии масштабирования. DLSS 3.0 показывает себя лучше в реальных играх, ну а разница между видеокартами обеих поколений почти отсутствует.

Ну и завершая обзор видеокарт NVIDIA в данном ценовом диапазоне стоит обратить внимание на GeForce RTX 3050. Если вы хотите сэкономить, или денег в карманах у вас крайне мало, то стоит учитывать, что речь идёт о действительно спорном решении. Проблема в том, что GeForce RTX 3050 принадлежит к сегменту, который долгое время считался бюджетным. Если следовать логике прошлых лет, то такая видеокарта должна стоит не больше 175 долларов, тогда как её рекомендованная цена зафиксирована на отметке в 250 долларов. GeForce RTX 3050 уступает всем указанным выше видеокартам, хотя может тянуть все игры в 1080р. Пожалуй, на высокие настройки графики рассчитывать вам не следует, но для многих геймеров важнее процесс, чем текстуры. 

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Наш обзор был бы неполным без продукции AMD. В последние годы Лиза Су сдаёт позиции в настольном сегменте, но интересные решения на рынке всё равно есть. Например, RadeonRX 6600. Видеокарта быстрее GeForce RTX 3050, поэтому может быть интересна тем, у кого сильно ограничен бюджет. Radeon RX 6600 потребляет мало энергии, неплохо показывает себя в реальных играх, но немного уступает по скорости GeForce RTX 3060. Именно поэтому, если вы готовы к экспериментам, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6650 XT. По скоростным показателям она примерно равна GeForce RTX 4060, но стоит дешевле. Да, здесь нет такой эффективней реализации технологии масштабирования. Вот только мы уже писали выше, что сегмент до 35 тысяч рублей должен оцениваться как оптимальный для разрешения 1080р. Надеяться на то, что за такую сумму вам удастся покорить более требовательное 2К, можно только в том случае, если игра вышла 5 лет назад. В итоге Radeon RX 6650 XT смотрится неплохо, а проблемы возникают только у тех, кто верит в сказки из интернета. Если вам рассказали о вылетающих драйверах или других неприятностях, то лучше обратить внимание на GeForce RTX 4060, либо присмотреться к вторичному рынку. 

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Ну а там вас уже поджидает GeForce GTX 1080 Ti. Согласно указанному выше списку лучших видеокарт всех времён и народов, речь идёт о действительно знаковом решении. GeForce GTX 1080 Ti имеет 11 Гб видеопамяти и по скорости близка к GeForce RTX 3060. Стоит она дешевле, но не имеет доступа к технологии трассировки лучей. Для многих это весомый минус, не говоря уже о том, что технология масштабирования также отсутствует. Прибавьте к этому риски покупки видеокарты с рук, и вы получите полную неопределённость. Теоретически, за 19 тысяч рублей вы сможете получить такой же уровень быстродействия, как и ваши знакомые за 36 тысяч, но практически вместо GeForce GTX 1080 Ti по почте может прийти горелая плата. Ну или видеокарта достанется вам после майнера, который выжал её за долгие годы эксплуатация словно лимон. 

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Перспективы у бывших в употреблении видеокарт есть, но риски часто превышают всю выгоду от низкой стоимости. И всё же, если видеокарта продаётся, то кто-то её всё же покупает. Именно поэтому есть смысл обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. Только представьте себе, что за те же 35 тысяч рублей у вас появится возможность запускать любые игры в разрешении 2К. Заманчиво, но в этом случае помните о рисках. Специалисты советуют не покупать видеокарты без их самостоятельного тестирования. Поэтому обращайте внимание не продавцов из вашего города. Увы, если таковых нет и не предвидится, то лучше всё же взять новую из магазина. Категорически не рекомендуется верить незнакомцам из интернета. Возможно, именно вас и не обманут, но риски действительно велики. Жителям крупных городов в этом плане повезло больше, ну а мы можем констатировать, что единого мнения на эту проблему не существует. Если вы уверены, что бывший владелец GeForce GTX 1080 Ti обращался с ней бережно, то смело покупайте. Точно такой же совет актуален для тех, кто намерен взять GeForce RTX 3070 Ti. Главный минус у этой видеокарты заключается в небольшом количестве видеопамяти. Дженсен Хуанг пожадничал, но за 35 тысяч – это настоящий подарок судьбы. Самое главное, чтобы этот подарочек не был испорчен и не доставил вам дополнительных проблем.

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