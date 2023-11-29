Не все видеокарты заслуживают своего места в рейтинге, но слов из песни не выбросишь, поэтому давайте разбираться в правильности рейтинга от Tom's Hardware

NVIDIA была основана в далёком 1993 году, а с тех пор превратилась в одну из самых дорогих полупроводниковых компаний. В своём сегменте NVIDIA представляет собой настоящего монстра, обходя конкурентов как по прибыли, так и чистому доходу. Только за 3 квартал текущего года прибыль зелёных увеличилась на 588%, а впереди новые победы. Одним словом, Дженсен Хуанг продолжит становиться всё более состоятельным, а цены на видеокарты будут медленно ползти вверх. За эти 30 лет в арсенале NVIDIA было несколько интересных решений, а эксперты спорят о том, какую видеокарту можно назвать лучший за всю историю. Сегодня у нас краткое изложение материала, представленное на страницах издания Tom's Hardware. Переходите по ссылке, где вы сможете 20 минут предаваться ностальгии и читать о том, почему та или иная видеокарта заслуживает места в рейтинге лучших пяти.

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На пятом месте GeForce RTX 3060 (2021).

Технические характеристики:

Архитектура GPU: Ampere

VRAM: 12 GB GDDR6

Ядра CUDA: 3584

Базовая частота: 1320 MHz

Boost частота: 1777 MHz

Технологии: Ray Tracing (RTX), DLSS (Deep Learning Super Sampling)

GeForce RTX 3060 не пользовалась бешеной популярностью почти год, поскольку дефицит полупроводников и бум майнинга привели к резкому росту стоимости графических чипов. В какой-то момент цены пошли вниз, а сегодня GeForce RTX 3060 может похвастать рекордными десятью процентами в рейтинге Steam. Это значит, что каждый десятый геймер на планете купил именно такую видеокарту. GeForce RTX 3060 до сих пор производится, а цена её в США ушла ниже 300 долларов. Пожалуй, это привело к новому витку популярности данной видеокарты. Прибавьте к этому почти 3% геймеров, которые купили ноутбуки с GeForce RTX 3060, и вы поймёте, почему эта видеокарта заслужила место в числе лучших. Кстати, она уже обошла GeForce GTX 1060, которая ранее считалась самой популярной среди геймеров.

На четвёртом месте GeForce GTX 680 (2012).

Технические характеристики:

Архитектура GPU: Kepler

VRAM: 2 GB GDDR5

Ядра CUDA: 1536

Базовая частота: 1006 MHz

Boost частота: 1058 MHz

Технологии: DirectX 11, NVIDIA Adaptive Vertical Sync

GeForce GTX 680 была настоящим прорывом для своего времени, предлагая выдающуюся производительность в играх и улучшенное энергопотребление. На момент своего выхода она казалась настолько быстрой, что превосходила игровые требования на голову. Пожалуй, ничего подобного мы больше не видели, ведь всегда были новинки, которые умудрялись ставить видеокарты в тупик, снижая количество кадров до 60 единиц. Словом, это был технологический прорыв с поддержкой DirectX 11 и OpenGL 4.2, а также других технологий, но автор данного материала сомневается, что GeForce GTX 680 действительно заслужила 4 место в рейтинге. Всё дело в том, что GeForce GTX 780 вышла ровно через год, а в итоге владельцы стали халифами на час, а смена флагмана произошла очень быстро.

На третьем месте разместилась GeForce GTX 980 (2014).

Технические характеристики:

Архитектура GPU: Maxwell

VRAM: 4 GB GDDR5

Ядра CUDA: 2048

Базовая частота: 1126 MHz

Boost частота: 1216 MHz

Технологии: NVIDIA Dynamic Super Resolution, VXGI, MFAA

GeForce GTX 980 была построена на архитектуре Maxwell, что привнесло заметные улучшения в производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями. Она обладала 2048 ядрами CUDA, что привело к значительному росту быстродействия в реальных играх. Технология Dynamic Super Resolution (DSR) позволяла видеокарте генерировать изображения с более высоким разрешением, чем экран монитора, что улучшало качество картинки на дисплее. Также присутствовала поддержка технологий: DirectX 12 и OpenGL 4.5, что обеспечивало отличную совместимость с новыми играми и приложениями. Ультимативная производительность в разрешениях 2K и 4K позволяла играть в современные игры, правда недолго, поскольку требования быстро выросли. Изюминкой видеокарты были 4 Гб видеопамяти, что сделало GeForce GTX 980 привлекательной не только для геймеров, но и для профессионалов. GeForce GTX 980 плохо тянет на третье место, поскольку уже в следующем поколении производительность была увеличена в 2 раза.

На втором месте GeForce 8800 GTX (2006).

Технические характеристики:

Архитектура GPU: G80

VRAM: 768 MB GDDR3

CUDA ядра: Нет информации

Базовая частота: 575 MHz

Технологии: DirectX 10, NVIDIA SLI

А вот эта видеокарта действительно заслуживает внимания, поскольку принесла революционные изменения. Она ещё долго оставалась актуальной, обладая 768 Мб видеопамяти и поддержкой DirectX 10. Наиболее зажиточные геймеры покупали сразу две видеокарты, объединяя их в единую систему при помощи технологии NVIDIA SLI. Это давало солидный прирост быстродействия, а владельцы таких компьютеров ещё долго смотрели на флагманы следующих поколений со снисходительной улыбкой. Словом, GeForce 8800 GTX точно заслуживает второго места.

На первом разместилась GeForce GTX 1080 Ti (2017).

Технические характеристики:

Архитектура GPU: Pascal

VRAM: 11 GB GDDR5X

Ядра CUDA: 3584

Базовая частота: 1480 MHz

Boost частота: 1582 MHz

Технологии: NVIDIA Ansel, G-SYNC, DirectX 12

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Вы удивитесь, но даже сегодня GeForce GTX 1080 Ti легко может запускать любые игры в разрешении 2К. Она обладает значительным запасом мощности и на момент своего выхода обладала ультимативными характеристиками. 11 Гб видеопамяти пришлись по вкусу геймерам и майнерам, а в результате продажи флагмана оказались намного выше, чем у предыдущих поколений. Пожалуй, GeForce GTX 1080 Ti была самой желанной видеокартой за последние десятилетия, поскольку демонстрировала настолько высокую скорость, что была способна тянуть все игры в 4К без проблем. При этом она стала последней флагманской видеокартой, которая стоила всего 699 долларов. Для сравнения, GeForce RTX 4090 стартует с 1600 долларов, но купить её дешевле 2000 долларов крайне сложно. Цены растут, а заработные платы с тех пор не очень продвинулись вперёд. Кстати, GeForce GTX 1080 Ti оказалась быстрее флагмана прошлого поколения в 2 раза. Такого с тех пор не смогла повторить ни одна видеокарта от дядюшки Хуанга.