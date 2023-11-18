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Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи

Довольно интересное мнение на тему ценности фиатных денег и преимуществ Биткоина на фоне действующей финансовой системы
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Даже среди именитых финансовых экспертов нет единого мнения относительно того, что считать действительно ценным активом. Кто-то предпочитает инвестировать в акции крупных технологических компаний, тогда как другие скупают землю. Есть те, кому достаточно несколько миллиардов долларов и стабильного производства, тогда как всё чаще можно услышать о людях, вкладывающих значительные суммы в криптовалюту. При этом когда мы слышим о том, что цифровые деньги – это обычный пузырь, дни которого сочтены, то на ум тут же приходят американские Apple, Google, Amazon и многие другие. Очевидно, что все эти и многие другие компании переоценены как минимум в 10 раз, но это не мешает видным экспертам рассказывать о перспективах вложения денег в яблочную компанию. 

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Словом, есть множество различных мнений, а сегодня мы обратимся к любопытной позиции, авторы которой считают доллар США обычной финансовой пирамидой (в данном случае указывается название схема Понци). Давайте изучим данную позицию, а последующее повествование будет идти от имени авторов blockworks. Итак, изъян современной денежной системы заключается в том, что у нас с вами нет возможности от неё отказаться. Люди не имеют права выбора, чтобы просто отказаться от участия в этой системе, которая была автоматически назначена им по рождению. Можно сколько угодно заявлять, что что жители большинства Западных стран могут инвестировать в альтернативные активы или валюты, но факт остаётся фактом: господствующая денежная система навязывается гражданам без права выбора. Активы, находящиеся на вашем счёте, могут конфискованы в любой момент. Государство имеет возможность отнять вашу физическую собственность согласно тем или иным основаниям, или вовсе без веской причины.

Даже покупка физического золота может быть проблематичным из-за сложностей в его хранении и транспортировке. В лучшем случае драгоценный металл у вас могут украсть, ну а в худшем посадить за решётку, инкриминировав незаконное владение ценными активами. Наиболее разочаровывающим аспектом всего этого является тот факт, что люди бессильны перед властями, а граждане, независимо от уровня осведомлённости или финансового положения, лишены права выбора в том, когда империя столкнётся с упадком или валюта рухнет. Нам выдают роли, которые нужно исполнять, а единственная надежда состоит в том, что мы живём в эпоху, когда существующие государственные валютные системы будут сохранены. За последние несколько тысяч лет человечество не раз переживало подобные взлёты и падения, но меняются только актёры, тогда как схема всегда остаётся аналогичной. Вначале империя встречает свой расцвет, после – благоденствие, а заканчивается всё трагичным закатом, когда миллионы людей теряют все свои накопления, а собственность обесценивается. Но это ещё мирный сценарий, ведь во время войны можно и лишиться не только дома, но и жизни, а в итоге у выживших не остаётся ничего. 

При этом власти не задумываются о проблемах обычных людей, а в пример можно привести США. Уже достаточно давно Америка увеличивает потолок государственного долга, а все кредиторы прекрасно осознают, что отдать 33 триллиона долларов невозможно. Процентные ставки растут, а в итоге нет никаких сомнений, что доллар, как и все национальные валюты, является схемой Понци. Структура передаётся от одного поколения к другому, а наша выгода от участия в этой схеме уменьшается в зависимости от того, когда вы родились: во времена расцвета государства или в годы его заката. Увы, но ни одна человеческая империя не будет существовать вечно, учитывая второй закон термодинамики: энтропию. Этот закон описывает тенденцию систем переходить от порядка к хаосу, а подобная система нашла своё отражение в существовании государства. Это широко известный факт, который сложно осознать, ведь на самом деле, но ни одна империя не смогла избежать воздействия энтропии.

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Ну а поскольку деньги остаются продуктом государства, они ставят граждан в уязвимое положение, связывая их богатство с системами, жизнеспособность которых близка к нулю. Энтропия, деньги и государство взаимосвязаны, а доллар США, как и все фиатные валюты, является схемой Понци, передаваемой от одного поколения к другому. С тех пор как человечество начало формировать сообщества, оно стремится создать систему, которая обеспечивала бы порядок среди своих членов. Тем не менее история говорит о том, что ни одно человеческое учреждение не избежало разрушительного воздействия энтропии. Мощные империи, такие как Рим, когда-то казавшиеся несокрушимыми, развалились и исчезли. Давайте рассмотрим их упадок с точки зрения денег. Первый знаковый эпизод произошёл во времена Нерона (~ 54-68 гг. н.э.). Император снизил содержание серебра в денариях до ~90%. Это был важный прецедент, который после взяли на вооружение многие другие государства. Затем, при правлении Септимия Севера Каракаллы (180–217 гг. н.э.), в ответ на уменьшение доверия к деньгам, была введена новая монета, «антониниан», которая должна была стоить два динария, но содержала примерно в 1.5 раза больше серебра, чем один денарий. В итоге людей просто обманывали, а народ прекрасно осознавал происходящее. 

К концу третьего века Римская империя оказалась в кризисе, с системной политической нестабильностью, внешними проблемами и экономическим спадом. Римские лидеры, особенно в провинциях, девальвировали валюту, чтобы покрыть растущие расходы. Считается, что в чеканке содержалось около 5% серебра. Данная история иллюстрирует тот факт, что государство использовало право чеканить деньги, как инструмент для продления своего существования за счёт обычных граждан. Кажется логичным, что с расширением информационных технологий, повышением производительности труда и появлением бумажной валюты, вероятность каскадного коллапса государства и его денег увеличилась. Сегодня США позволяют себе рисовать сразу пару триллионов долларов, покрывая собственную потребность в деньгах. Подобное поведение напоминает то, как ещё 2 тысячи лет назад во времена Римской империи решали финансовые трудности. Время идёт, но ничего не меняется, а сегодня именно Америка продлевает своё существование в качестве империи. Вот только делает она это не только за счёт собственного населения, но и взяла в заложники миллиарды людей по всей планете. 

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Ну и в качестве резюме предлагается взглянуть на криптовалюты. Эксперты полагают, что Сатоши Накамото и Виталик Бутерин дали нам уникальный шанс избавиться от токсичных денег, получив нечто более ценное, что способно пережить крах империи. Предполагается, что криптовалюта на основе блокчейна представляет собой первую реальную альтернативу участию в схеме Понци, передаваемой от поколения к поколению. Этот новый вид активов выходит за рамки контроля, национальных границ и даже вмешательства государства. Владение и передача не требуют доверия, а использование не подчинено разрешению. Со своей стороны отметим, что подход авторов статьи не лишён логики, но кажется односторонним. Несомненно доллар можно назвать финансовой пирамидой, но рассказывать о надёжности Биткоина явно преждевременно. Цифровое золото прочно привязано к американской валюте, а значит может пойти ко дну вместе с долларом. Или нет, ведь ответов на такие сложные вопросы у нас нет. 

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