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Эксперты прогнозируют дефицит оружия, а высокий спрос уже привёл к росту стоимости на мировом рынке

Оружия требуется всё больше, но быстро нарастить его производство невозможно
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Украинский конфликт может и не стал неожиданностью для США, но точно вывел Европу из спящего состояния. После массовых поставок оружия в адрес Киева многие страны ЕС заявили, что исчерпали собственный неприкосновенный запас, отказываясь передавать ВСУ оставшуюся на складах технику и снаряды. Уже почти год Германия пытается найти для Зеленского 1 миллион снарядов, а в итоге поставила только 30% от обещанного. Шольц всё менее охотно соглашается на те или иные авантюры и отказался отдавать Украине ракету Taurus. При этом все смотрят на полный провал наступательной операции и делают выводы, предпочитая как можно быстрее дистанцироваться от потенциальных проблем. Вот только проблем становится всё больше, поскольку конфликт на Ближнем Востоке и не думает затихать. 

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Журналисты The Wall Street Journal констатируют, что очередной конфликт провоцирует рост спроса на оружие и приводит к подорожанию боеприпасов и техники, что сильно беспокоит европейские элиты. Многим начинает казаться, что ресурсов на всех не хватит, а это может привести к полной остановке финансирования Украины и сворачивания целого ряда международных программ. На этом фоне в США и Европе усиливается давление на правящие круги, а всё чаще звучат призывы к более активному расширению производства. Западные военные ведомства беспокоятся о том, что может не хватить артиллерийских снарядов и другого вооружения для обеспечения поддержки как израильским, так и украинским властям. Этот вопрос также вызывает тревогу среди командующего состава НАТО, поскольку Израиль имеет давние отношения с альянсом. Учитывая всё это США и некоторые европейские страны поставляют этой стране оружие, а эксперты полагают, что Запад не сможет одновременно поддерживать 2 конфликта. Так сложилось, что оба государства требует всё больше оружия, претендуя на одни и те же ресурсы, вычищая складские запасы с невероятной скоростью.

По мнению генерального директора Шведского управления оборонной техники, действующие производственные мощности ограничены, а в ближайшие годы существенно нарастить объёмы производства не выйдет. Очевидно, что США и Европе потребуется ещё больше оружия, но взять его просто негде. Генеральный секретарь НАТО (Йенс Столтенберг) заявил, что оборонная промышленность членов альянса не имеет достаточных резервных мощностей для реагирования на кризисы подобные текущему. Он призвал наращивать арсеналы вооружения, чтобы обеспечивать наличие необходимых запасов в случае необходимости. Стоит отметить, что многие Западные компании уже работают на пределе своих производственных мощностей, а следующим шагом должны стать новые инвестиции. Предполагается, что в итоге Европа сможет нарастить производство оружия, но случится это не скоро, поскольку ввод в эксплуатацию новых объектов занимает до пяти лет. С учётом того, что спрос уже растёт быстрее, чем производство, цены на некоторые товары резко пошли вверх. Например, цена на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО выросла в четыре раза, с 2100 долларов за штуку до около 8400 долларов. 

На этом фоне всё больше политиков призывают оборонные компании расширить свои мощности и ускорить производство. Премьер-министр Эстонии (Кая Каллас) призвала к более тесному сотрудничеству с военным сектором НАТО, но не сказал, где на всё это взять денег. В США всё проще, ведь всегда можно ввести в оборот пару триллионов долларов. Пока же в Америке начали инвестировать миллиарды долларов в модернизацию заводов для производства боеприпасов и вооружения. Это также включает контракты на поставки вооружения для Украины и для обеспечения запасов США на общую сумму около 25 миллиардов долларов. Глава по закупкам Пентагона прямо призвал европейские страны заключать больше контрактов, чтобы стимулировать военную промышленность. Вот только Билл Лапланте забыл уточнить, чью именно военную промышленность нужно стимулировать, поскольку пока всё идёт к тому, что ЕС откажется от своих технологий и окончательно перейдёт к импорту из США.

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Что до Европы, то там были сформированы некоторые заказы, но масштабы пока воображение не поражают. Так, Швеция и другие страны Северной Европы объединились для совместных заказов на снаряды для Украины, но при текущих ценах поставить больше 7000 штук не выйдет. Ну а этого хватит на 12 часов ведения боевых действий. Эксперты указывают на высокую неопределённость, связанную с конфликтом на Ближнем Востоке. Оборонная промышленность Европы будет раскачиваться ещё несколько лет, а оружие нужно было уже вчера. Некоторые европейские политики рассматривают новый конфликт как проблему, касающуюся Израиля и США. Вот только все эти страны находятся в НАТО, а значит сойти с поезда раньше времени не получится. Именно поэтому уже вскоре возникнет потребность поделиться оружием с Израилем, а это снова пошатнёт баланс на мировом рынке. 

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На данный момент оба конфликта используют разные виды вооружения, но эксперты предупреждают, что ситуация может измениться, если военные действия распространятся на территорию Сектора Газа. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, США являются основным поставщиком военной техники и финансовой поддержки для Израиля, но на втором месте расположилась Германия. General Dynamics, крупнейший производитель артиллерийских снарядов в США, прогнозирует, что израильский конфликт увеличит спрос на вооружение, а больше всего проблем ждёт снаряды для артиллерии. Пентагон уже направил в Израиль часть боеприпасов, которые предназначались Киеву. Компания Boeing срочно отправила в Израиль авиабомбы и комплекты боеприпасов для прямой атаки. Обычно подобные поставки идут по морю, но срочность вынудила использовать воздушные маршруты. В целом аналитики уверены, что дефицит оружия будет становиться всё более явным, а США и Европа не способны удовлетворить спрос не только на внешних рынках, но и решить текущие проблемы действующих конфликтов. Проще говоря, потребности в оружии растут, но возможности у НАТО не бесконечные. 

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