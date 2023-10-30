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Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р

Если у вас в кармане есть почти 1 миллион рублей, то зачем себя ограничивать, ведь в продаже есть действительно уникальные вещи, которые понравятся каждому геймеру
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В последнее время аналитики фиксируют резкое снижение продаж компьютеров по всему миру. Называются различные причины, но суть сводится к тому, что хороших прогнозов нет. Некоторые эксперты уверены, что причина в плохих экономических показателях ряда европейских стран, тогда как другие указывают на то, что есть и более понятные фундаментальные показатели. Якобы, всё просто, ведь рынок переполнен. Оказывается, за 2020 и 2021 годы человечество купило намного больше компьютеров и ноутбуков, чем ожидалось, а после отмены коронавирусных ограничений потребности в новом железе стали намного ниже. 

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Крупные компании давно отозвали сотрудников с удалённой работы, но всё это мировые тенденции, тогда как российский рынок демонстрирует удручающие показатели. Здесь всё дело в нестабильном курсе рубля, ведь сколько бы нам не говорили о полном уходе страны от долларовой зависимости, Китай и другие страны продают товары только за конвертируемую валюту. А поскольку курс рубля существенно снизился, то налицо резкое подорожание всего импорта. Именно поэтому считается, что сегодня не лучшее время для покупки нового компьютера. Неясно, вернётся ли курс к отметке ниже 90-к-1 в ближайшие месяцы, но даже после этого цены на комплектующие останутся высокими. Но всё это актуально только для обычных работяг, тогда как состоятельные граждане не почувствовали проблем и продолжают купаться в деньгах. Если у вас с наличными всё в полном порядке, то мы предлагаем рассмотреть ультимативную сборку, которая сегодня предлагает самую высокую производительность на рынке. Пожалуй, купить что-то более быстрое невозможно.

Если уж собирать самый быстрый игровой компьютер, то лучше взять за основу Ryzen 9 7950X3D. Этот процессор продолжает занимать лидирующие позиции даже после выхода Core i9-14900K. Увы, но тактовая частота до 6 ГГц ничего Intel не дала, поэтому лучшим выбором для энтузиастов остаётся флагман AMD. Здесь вы найдёте 16 полноценных ядер, а не 8 больших и целую корзинку бесполезных энергоэффективных. С Ryzen 9 7950X3D лучше не экономить, но об этом мы поговорим немного ниже. 

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Как вы понимаете, для ультимативной сборки требуется особый подход. Да, если вы не собираетесь ничего разгонять, то можно купить материнскую плату и за 20 тысяч рублей, но в нашем случае мы предлагаем обратить внимание на MSI MEG X670E ACE. Это универсальный инструмент, позволяющий выжать из системы все соки. Известно, что камни от тётушки Су плохо поддаются разгону, но с такой материнской платой даже новичок способен стать продвинутым оверклокером. Для настройки доступны фирменные утилиты, а всё это позволяет получить действительно впечатляющий результат. Ну а поскольку обычные воздушные кулеры плохо справляются с разгоном, то давайте добавим в копилочку MSI MEG CoreLiquid S360. Это система жидкостного охлаждения очень высокого качества. Большую часть времени вентиляторы работают тихо, а значит можно пойти на самые смелые эксперименты. 

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Согласитесь, что без твердотельного накопителя назвать компьютер игровым не поворачивается язык. Ну а в нашем случае давайте купим сразу два SSD. Первый будет работать в качестве системного, а оптимальным выбором будет Samsung 990 PRO объёмом 1 Тб. Для работы операционной системы и установки всех программ вам хватит. Кроме того, иногда случается, что некоторое ПО занимает много место, а бывает во время установки игр геймеры забывают указать расположение на диске D. Если вы с таким сталкивались, то берите для ОС SSD на 1 Тб, где точно не будет проблем со свободным пространством. Ну и скорость у выбранного нами продукта максимальная. В итоге производительность системы будет ограничена только вашей фантазией и потребностями. Точно такой же Samsung 990 PRO, но уже на 2 Тб станет вашим лучшим другом, когда вы начнёте скачивать с торрентов пиратские игры. Даже последние новинки занимают до 100 Гб, поэтому свободное пространство на накопителе закончится очень нескоро. Кстати, этот SSD также предлагает невероятно высокую скорость, что позволит вам получить преимущество в онлайн-играх. Ну и было бы неверным в ультимативной сборке обойти вниманием старый добрый жёсткий диск. Кто бы что ни говорил, но для хранения большой коллекции фильмов вам лучше купить HDD большого объёма. Пожалуй, WD Purple Pro на 22 Тб подойдёт, ведь для того, чтобы занять всё свободное место, нужно действительно постараться. Помните о том, что игры будут чувствовать себя лучше на твердотельном накопителе, а на жёсткий диск записывайте только фильмы и сериалы, включая домашнее видео. 

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Ну а дабы наша материнская плата не простаивала зря, берём к ней комплект прокачанной оперативной памяти G.Skill Trident Z5 RGB. Высокая тактовая частота даст прибавку системы в добрых 10%, но и это не предел, ведь при помощи указанной выше материнской платы можно неплохо увеличить быстродействие за счёт правильной настройки таймингов. Увы, на это у вас уйдёт много времени, но выбранный комплект DDR5 8000 МГц стоит того, чтобы постараться. Здесь вас ждут целых 48 Гб, а значит все рассуждения о нехватке ОЗУ можно оставить за бортом. 

За 200 тысяч можно купить флагманскую GeForce RTX 4090 от Palit, но мы с вами здесь собрались не для того, чтобы экономить. Именно поэтому берём GeForce RTX 4090 производства ASUS, и не жалеем ни об одном потраченном рубле. В данном случае высокая тактовая частота соседствует с невероятным качеством, а некоторые энтузиасты и вовсе предлагают отказаться от штатной системы охлаждения. Если вы хотите купить под GeForce RTX 4090 СЖО, то должны помнить, что потеряете гарантию. ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA ARGB – это вполне годное для таких задач решение. Флагман NVIDIA неплохо разогнан с завода, но это не мешает вам надеяться на лишение 200 МГц. Стоимость такого комплекта окажется выше, чем готовы потратить обычные геймеры, ну а мы лишь напомним, что сегодня разгон – это занятие не для бедных. Уж простите. 

Любой геймер вам скажет, что без хорошего блока питания собирать игровую сборку рискованно. Современные видеокарты и процессоры крайне прожорливы, поэтому лучше взять с запасом. Be Quiet Straight Power 12 на 1500 Вт предлагает комфортный запас прочности и подойдёт даже тем, кто предпочитает ультимативный разгон. В теории такой блок питания прослужит вам 10 лет, а поддержка Сертификата 80 PLUS Platinum свидетельствует о высоком качестве продукта. Даже если вы любите эксперименты, то большую часть времени ваша система будет работать очень тихо. А ведь тишина – это очень важный компонент, позволяющий сохранить нервную систему в полном порядке.

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Все выбранные комплектующие можно было бы смело установить в корпус за 5 тысяч рублей. Можно, но это не наш выбор, ведь было бы глупо потратить 700 тысяч рублей, а после сэкономить на дизайне системного блока. Lamptron CSM380B Monitor Case White настолько впечатляющий, насколько только может быть впечатляющим корпус. Не нужно быть экспертом, чтобы оценить его крутость, а визуальный стиль обязательно привлечёт внимание всех ваших знакомых и друзей. Ну и чтобы тёплый воздух внутри системного блока не застаивался, в комплекте идёт несколько кулеров. 3 вентилятора по 120-мм на верхней панели, столько же аналогичных на боковой и нижней панелях, плюс один кулер на 120-мм на верхней панели. Без лишних слов: у нас получилось 750 тысяч рублей, а значит миссия выполнена, и у вас в руках действительно быстрый игровой ПК. Только не спрашивайте, где взять столько денег, ведь это самая главная проблема каждого геймера. 

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