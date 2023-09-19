Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения

Пожалуй, если вы хотите поэкспериментировать, то купите СЖО отдельно, ведь заводской вариант вынудит вас переплатить до 55 тысяч рублей
[ ] для раздела Блоги
4

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

За те 20 лет, что я сам себе могу позволить покупку новой видеокарты, у меня было около 20 различных моделей. Пожалуй, было время, когда я менял видеокарты каждый год, а бывало быстро избавлялся от крайне сомнительного решения и брал что-то более скоростное. Видеокарты тогда стоили дёшево, а геймеры даже не могли представить, что за середняк придётся платить 500 долларов. Перечислять все графические чипы, которые у меня были, я не буду, но остановлюсь на одном, поскольку тема данного материала непосредственно связана с личным опытом. 

реклама



Итак, весной 2014 года я купил GeForce GTX 780 Ti. Это был настоящий игровой монстр, который обошёлся мне недёшево, поскольку уже тогда цены были привязаны к евро, а не к долларам. Я не помню, сколько я заплатил, но это и не важно. Суть лишь в том, что в магазине лежал GeForce GTX TITAN Black. Теоретически, он должен был стоить всего на 300 долларов дороже, поскольку официальная его цена стартовала с 1000 долларов, но в наших краях за него просили на целых 500 баксов больше, чем стоила GeForce GTX 780 Ti. Таких денег у меня на развлечения не было, поэтому я пошёл другим путём, купив систему жидкостного охлаждения за 100 долларов и собственноручно установив её на свою видеокарту. Температура действительно упала, но разгон позволил поднять тактовую частоту на несколько процентов. В итоге я получил моральное наслаждение, и посчитал, что цель догнать и перегнать GeForce GTX TITAN Black достигнута. На самом деле нет, ведь заметная разница была только в синтетических тестах, тогда как в реальных играх 6 Гб на GeForce GTX TITAN Black давали хороший результат. 

реклама



К чему я это всё говорю? Дело в том, что сегодня в магазинах можно встретить несколько графических чипов, которые получили заводские системы жидкостного охлаждения. Может показаться, что это удачное решение, ведь геймерам ничего не нужно делать, вот только цены далеки от оптимальных. Смотрите, если вы решите купить флагман NVIDIA с заводской СВО, то придётся выложить 250 тысяч рублей. Я согласен с тем, что MSI делает качественную продукцию, но не на 55 тысяч дороже аналога от Gigabyte. Если вы обратите внимание, то более дорогая модель предложит вам всего +100 МГц, а это скромные 2-3% к бусту. Допустим, что за счёт СЖО вам удастся поднять тактовую частоту ещё выше, но я очень сомневаюсь, что всё это стоит такой большой переплаты. Вообще, я не представляю, кого может заинтересовать такая видеокарта. Обычные пользователи не могут себе её позволить. Энтузиастам нет смысла переплачивать, ведь за 10 000 рублей её отличные системы жидкостного охлаждения. При этом нужно ещё проверить, будет ли штатная от MSI работать лучше. 

Но если я ещё как-то могут понять безумных мажоров, которые покупают флагман NVIDIA за 250 тысяч рублей, то GeForce RTX 4080 за 160 тысяч рублей выглядит дико. Учтите, что у самой обычной модели от Gigabyte тактовая частота намного выше, но разница в цене доходит до 30 тысяч рублей. Я имел дело с несколькими видеокартами, оснащёнными кастомными системами охлаждения, и ни одна из них не оправдывала своих инвестиций. Проще говоря, вы платите за мечту, но получаете ограничения по физике, ведь есть и другие переменные, кроме температуры. В целом GeForce RTX 4080 я бы ни купил ни при каких условиях, ну а платить за заводскую СЖО целых 160 тысяч – это уже перебор. 

реклама



Насколько я понимаю, Gigabyte часто балует геймеров моделями с СЖО. Мне кажется, что популярностью они не пользуются, но никто ведь не знает, сколько вообще таких видеокарт производится. Если бы это не приносили денег, то GeForce RTX 4070 Ti с большущей СЖО никогда не увидела свет, но она благополучно продаётся за 120 тысяч рублей. Я бы хотел предупредить всех энтузиастов, ведь GeForce RTX 4070 Ti никогда не превратится в GeForce RTX 4080. Увы, но даже если вам повезёт с тактовой частотой, поднять быстродействие удастся незначительно, а ведь есть ещё и различия в количестве видеопамяти и используемой шине памяти. В итоге решение с жидкостным охлаждением смотрится красиво, но я бы предпочёл GeForce RTX 4070 Ti производства Palit. Слишком большая разница в цене, ведь 25 тысяч рублей такая СЖО не стоит. 

реклама



На закуску GeForce RTX 4070 от ASUS. Сам графический чип довольно приличный и может считаться компромиссным вариантом, вот только производитель решил выставить какую-то безумную цену, подняв тактовую частоту всего на 100 МГц. Я не исключаю, что у ASUS внутри скрыта какая-то секретная технология охлаждения. Вполне возможно, вот только она вряд ли даст вам больше 5 градусов, а в итоге разгон может оказаться разочаровывающим. Кстати, у MSI на целых 23 тысячи дешевле есть неплохая видеокарта. Она может и не имеет броской системы охлаждения, но точно порадует вас своей ценой. Я бы не стал переплачивать даже если бы у ASUS была СЖО, а с обычными воздушными вентиляторами и подавно не вижу причин отдавать кому-то лишние деньги. 

Ну и чтобы вы оценили насколько странными иногда бывают цены, я предлагаю взглянуть на Radeon RX 7800 XT. Эта самая новая видеокарта AMD, которая только недавно появилась на полках магазинов. В американской рознице она неплохо продаётся, что вынудило NVIDIA сбросить цену на GeForce RTX 4070 на 50 долларов. Сегодня обе видеокарты США продаются за 550 долларов, ну а в российских магазинах свои правила. Скидки на GeForce RTX 4070 к нам ещё не дошли, но новая Radeon RX 7800 XT ворвалась на рынок по заоблачной цене. Похоже, некоторые полагают, что мы купимся на то, что новика AMD имеет больше памяти. Как бы не так, мы прекрасно разбираемся в ценах, поэтому ждём, когда стоимость станет адекватной. А вот когда это случится, я не знаю. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
36
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
10
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
4
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
46
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
Китай представил самую передовую сеть квантовой связи
+

Сейчас обсуждают

Bisaimon
11:39
А как он доедет до Франции??)))
«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
Эдуард Кузнецов
11:37
Тут два варианта, либо тупой автор, либо тупой вброс, для хайпа. Третьего не дано.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ваня Кислицын
11:34
проще через пару лет купить gtx970 или gtx980 и всё
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
Евгений Шрайнер
11:30
Госдолг, госдолг. Но так то остальной мир должен США больше, чем их госдолг. Они ж не просто так деньги на спмом деле по миру раздали, а под проценты)
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Чaтo-Б0t
11:30
Конечно есть прогресс в контрнахрюке, за сентябрь уже более 11,6 тыс. какловояк выбыло к бандере на встречу.
Представитель Белого дома Кирби заявил о прогрессе ВСУ в контрнаступлении
Ярослав Голованов
11:29
Купить можно и за 120. Только с чего взял что это не б/у
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Андрей Чигинёв
11:27
Н-да, воочию хэйтинг АМД. Мой первый комп был zx-spectrum, поэтому всю историю противоборства Intel и Nvidia с and/ati я наблюдаю чуть ли не с их основания и знаю о чем говорю. У каждой компании были ...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Чaтo-Б0t
11:27
>В Украине... В Дупе у них там ещё и не такое предложат. Хотя.., опыт ципсятника - в массы, Вежливый в своё время замечательно пЭдальки крутил. Но устал.
Аналитики Bernstein не верят, что акции Arm удержатся на текущих значениях
Чaтo-Б0t
11:25
Ничего нового, КГ/АМ кака бычно.
График Litecoin (LTC) подает зеленые сигналы
Docent
11:24
весь вопрос в цене...
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем