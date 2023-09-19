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За те 20 лет, что я сам себе могу позволить покупку новой видеокарты, у меня было около 20 различных моделей. Пожалуй, было время, когда я менял видеокарты каждый год, а бывало быстро избавлялся от крайне сомнительного решения и брал что-то более скоростное. Видеокарты тогда стоили дёшево, а геймеры даже не могли представить, что за середняк придётся платить 500 долларов. Перечислять все графические чипы, которые у меня были, я не буду, но остановлюсь на одном, поскольку тема данного материала непосредственно связана с личным опытом.

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Итак, весной 2014 года я купил GeForce GTX 780 Ti. Это был настоящий игровой монстр, который обошёлся мне недёшево, поскольку уже тогда цены были привязаны к евро, а не к долларам. Я не помню, сколько я заплатил, но это и не важно. Суть лишь в том, что в магазине лежал GeForce GTX TITAN Black. Теоретически, он должен был стоить всего на 300 долларов дороже, поскольку официальная его цена стартовала с 1000 долларов, но в наших краях за него просили на целых 500 баксов больше, чем стоила GeForce GTX 780 Ti. Таких денег у меня на развлечения не было, поэтому я пошёл другим путём, купив систему жидкостного охлаждения за 100 долларов и собственноручно установив её на свою видеокарту. Температура действительно упала, но разгон позволил поднять тактовую частоту на несколько процентов. В итоге я получил моральное наслаждение, и посчитал, что цель догнать и перегнать GeForce GTX TITAN Black достигнута. На самом деле нет, ведь заметная разница была только в синтетических тестах, тогда как в реальных играх 6 Гб на GeForce GTX TITAN Black давали хороший результат.

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К чему я это всё говорю? Дело в том, что сегодня в магазинах можно встретить несколько графических чипов, которые получили заводские системы жидкостного охлаждения. Может показаться, что это удачное решение, ведь геймерам ничего не нужно делать, вот только цены далеки от оптимальных. Смотрите, если вы решите купить флагман NVIDIA с заводской СВО, то придётся выложить 250 тысяч рублей. Я согласен с тем, что MSI делает качественную продукцию, но не на 55 тысяч дороже аналога от Gigabyte. Если вы обратите внимание, то более дорогая модель предложит вам всего +100 МГц, а это скромные 2-3% к бусту. Допустим, что за счёт СЖО вам удастся поднять тактовую частоту ещё выше, но я очень сомневаюсь, что всё это стоит такой большой переплаты. Вообще, я не представляю, кого может заинтересовать такая видеокарта. Обычные пользователи не могут себе её позволить. Энтузиастам нет смысла переплачивать, ведь за 10 000 рублей её отличные системы жидкостного охлаждения. При этом нужно ещё проверить, будет ли штатная от MSI работать лучше.

Но если я ещё как-то могут понять безумных мажоров, которые покупают флагман NVIDIA за 250 тысяч рублей, то GeForce RTX 4080 за 160 тысяч рублей выглядит дико. Учтите, что у самой обычной модели от Gigabyte тактовая частота намного выше, но разница в цене доходит до 30 тысяч рублей. Я имел дело с несколькими видеокартами, оснащёнными кастомными системами охлаждения, и ни одна из них не оправдывала своих инвестиций. Проще говоря, вы платите за мечту, но получаете ограничения по физике, ведь есть и другие переменные, кроме температуры. В целом GeForce RTX 4080 я бы ни купил ни при каких условиях, ну а платить за заводскую СЖО целых 160 тысяч – это уже перебор.

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Насколько я понимаю, Gigabyte часто балует геймеров моделями с СЖО. Мне кажется, что популярностью они не пользуются, но никто ведь не знает, сколько вообще таких видеокарт производится. Если бы это не приносили денег, то GeForce RTX 4070 Ti с большущей СЖО никогда не увидела свет, но она благополучно продаётся за 120 тысяч рублей. Я бы хотел предупредить всех энтузиастов, ведь GeForce RTX 4070 Ti никогда не превратится в GeForce RTX 4080. Увы, но даже если вам повезёт с тактовой частотой, поднять быстродействие удастся незначительно, а ведь есть ещё и различия в количестве видеопамяти и используемой шине памяти. В итоге решение с жидкостным охлаждением смотрится красиво, но я бы предпочёл GeForce RTX 4070 Ti производства Palit. Слишком большая разница в цене, ведь 25 тысяч рублей такая СЖО не стоит.

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На закуску GeForce RTX 4070 от ASUS. Сам графический чип довольно приличный и может считаться компромиссным вариантом, вот только производитель решил выставить какую-то безумную цену, подняв тактовую частоту всего на 100 МГц. Я не исключаю, что у ASUS внутри скрыта какая-то секретная технология охлаждения. Вполне возможно, вот только она вряд ли даст вам больше 5 градусов, а в итоге разгон может оказаться разочаровывающим. Кстати, у MSI на целых 23 тысячи дешевле есть неплохая видеокарта. Она может и не имеет броской системы охлаждения, но точно порадует вас своей ценой. Я бы не стал переплачивать даже если бы у ASUS была СЖО, а с обычными воздушными вентиляторами и подавно не вижу причин отдавать кому-то лишние деньги.

Ну и чтобы вы оценили насколько странными иногда бывают цены, я предлагаю взглянуть на Radeon RX 7800 XT. Эта самая новая видеокарта AMD, которая только недавно появилась на полках магазинов. В американской рознице она неплохо продаётся, что вынудило NVIDIA сбросить цену на GeForce RTX 4070 на 50 долларов. Сегодня обе видеокарты США продаются за 550 долларов, ну а в российских магазинах свои правила. Скидки на GeForce RTX 4070 к нам ещё не дошли, но новая Radeon RX 7800 XT ворвалась на рынок по заоблачной цене. Похоже, некоторые полагают, что мы купимся на то, что новика AMD имеет больше памяти. Как бы не так, мы прекрасно разбираемся в ценах, поэтому ждём, когда стоимость станет адекватной. А вот когда это случится, я не знаю.