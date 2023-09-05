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Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»

К сожалению, в последнее время Intel не радует геймеров выгодными ценами, предлагая платить много, но даёт очень мало
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За последние 25 лет у меня было много процессоров, но по большей части я ориентировался на Intel. Желание взять AMD возникало, ну а у знакомых я успел изучить довольно много продукции красного лагеря. Я не могу сказать, чтобы причины делать выбор в сторону Intel были всегда, но очень часто выбора особенно не было. Например, в магазине было выгодное предложение с большой скидкой, или нужного процессора просто не нашлось в наличии. Ждать не хотелось, а в итоге AMD пролетало мимо меня. Поскольку я не являюсь фанатом ни одного из лагерей, то здраво оцениваю положение на рынке. Ну а там основные продажи пока у синих, тогда как Лиза постоянно совершает какие-то ошибки, которые мешают её компании получить преимущество.

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Например, серия Ryzen 7000 оказалась полным разочарованием для фанатов, ну а исправить положение так и не удалось, ведь материнские платы дорогие, а альтернатив нет. Взять хотя бы довольно перспективный процессор Ryzen 5 7600Х, который должен был стать одним из самых популярных, но никогда им не будет. А ведь всё могло быть иначе, если бы кто-то из руководства не потребовал для бюджетных материнских плат на чипсете А620 установить ограничения по мощности. Одним словом, претензии к AMD есть, и они довольно значительные, но если бы я сегодня покупал процессор, то никогда не купил бы продукцию Intel. Давайте посмотрим на цены бюджетных продуктов. Я специально оставлю более прокачанные камни до следующего раза, ведь основная часть пользователей выбирает не самые дорогие процессоры, о которых мы и поговорим.

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Смотрите, сегодня за 7700 рублей вы можете купить Ryzen 5 4500. Это полноценный 6-ядерный камень без компромиссов. Да, у него невысокая тактовая частота, но это единственный его минус. Учитывая, что за 1 доллар дают 95 рублей, цена кажется просто невероятной, а возможность купить материнскую плату за 6000 рублей и вовсе позволяет собрать очень неплохую, но крайне дешёвую систему. Хотите немного больше – берите Ryzen 5 5500. Здесь другая архитектура и более современное поколение, а значит процессор окажется не только быстрее в привычных задачах, но порадует вас в играх. Под Ryzen 5 5500 вы можете купить видеокарту за 40 тысяч рублей и не переживать, что мощности процессора окажется недостаточно. На закуску Ryzen 5 4600G. Уникальная особенность данного процессора состоит в наличии интегрированной графики. И не просто встроенной видеокарты, а близкой по скоростным характеристикам к бюджетным настольным решениям. Да, играть в требовательные блокбастеры последних лет у вас не получится, но популярные Констр-Страйк, Мир танков и тысячи других игр (включая ГТА 5) запустятся без особых проблем. В будущем ничего вам не мешает просто добавить дискретную видеокарту, тогда как сам Ryzen 5 4600G является современным и экономным решением.

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И вот здесь самое время посмотреть на продукцию Intel. Пожалуй, самый недорогой процессор этой компании, который можно назвать современным, – это Core i3-12100. Здесь есть примитивная встроенная графика, но до уровня Ryzen 5 4600G бесконечно далеко. Процессор стоит больше 12 тысяч рублей, но проигрывает Ryzen 5 5500 как в любых тестах, так и в реальных приложениях и играх. Неясно, почему так дорого, но пользователям, которые хотят собрать недорогую машину, лучше не смотреть в сторону Core i3-12100. О чём вообще можно говорить, если за 12 600 рублей в наличии Ryzen 5 5600? Камень очень шустрый, а его единственный минус заключается в невысокой тактовой частоте. Это сказывается в играх, но даже в этом случае он намного быстрее Core i3-12100. Учтите, что Ryzen 5 5600 подходит для апгрейда, чего нельзя сказать о Core i3-12100. Например, вы купили несколько лет назад системный блок на процессоре Ryzen первого или второго поколения. Просто замените камень на более мощный Ryzen 5 5600, а всё остальное можно оставить без изменений. Intel слишком часто меняет сокеты, тогда как АМ4 пусть и не поддерживает новые платформы, но имеет в запасе несколько перспективных процессоров. Ну а за 13 тысяч можно купить Ryzen 5 5600G. Он по всем показателям быстрее указанного выше Ryzen 5 4600G, поэтому понравится тем, кто хочет собрать игровую систему за копейки. Учтите, что с Intel ничего подобного сделать у вас не получится, ведь там потребуется пусть и не самая дорогая, но отдельная видеокарта.

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Хотите процессор Intel поновее? Тогда придётся выложить за Core i3-13100F сразу 15 тысяч рублей. А ведь быстродействие здесь примерно соответствует бюджетному Ryzen 5 5500. Выглядит странно, поэтому и здесь у синих полный провал. Я не могу для себя объяснить такую высокую стоимость Core i3-13100F, поэтому оставлю этот вопрос без комментариев. Кстати, за те же 16 тысяч вы можете взять Core i5-12400F. Если вы настоятельно хотите именно Intel, то делайте так, как до вас сделали сотни тысяч пользователей по всему миру. Вы удивитесь, но это самый популярный процессор в России. Незаслуженно, ведь он не быстрее Ryzen 5 5600, а за ту же сумму есть более шустрый Ryzen 5 5600Х. Последний слегка дороговат, но в целом даже мне он кажется более интересным предложением. За 18 340 рублей можно отхватить очень солидный Ryzen 7 5700G. Это аналог указанного выше Ryzen 5 4600G, но только более быстрый и 8-ядерный. Получается, что в играх камень покажет себя лучше даже без наличия отдельной видеокарты. Процессор очень интересный, но Ryzen 5 5600G всё же можно назвать более экономным решением. Ну и чуть дешевле 20 тысяч в наличии Ryzen 7 5700Х. Здесь без вариантов, ведь камень признаётся одним из самых выгодным ведущими экспертами по всему миру. Полноценные 8 ядер без компромиссов позволят вам чувствовать себя уверенно в любых сценариях, а потенциала камня хватит на много лет вперёд.

Ну а за 24 370 рублей вас поджидает Core i5-13400F. Увы, но это всё тот же Core i5-12400F, но в новой коробке и с другим именем. Тесты доказывают, что прирост быстродействия между поколениями почти отсутствует, тогда как потенциальных покупателей должны привлечь 10 ядер. Может показаться, что это какой-то прорыв, ведь 10 ядер в данном сегменте не предлагает даже AMD, вот только налицо маркетинговый ход, когда 4 медленных ядра выполняют роль балласта и позволяют Intel зарабатывать деньги. Похоже, это тот самый случай, когда маркетинг победил здравый смысл. Ну а за те же деньги вы можете приобрести Ryzen 7 5800Х. Если уж и есть мощный игровой процессор по разумной цене, то это именно он. Тактовая частота до 4700 МГц способна порадовать даже требовательных геймеров, ведь игры на таком камне будет просто летать. Увы, но в данном случае уже не до экономии, ведь вам придётся присмотреться к действительно дорогой видеокарте. Как видите, я не соврал. В сегменте до 25 тысяч рублей Intel терпит настоящее фиаско. Если бы я сегодня покупал недорогой компьютер, то обязательно остановился бы на одном из процессоров AMD, что и вам советую сделать.

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