Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как порадовать ребёнка на 1 сентября: лучшие подборки процессор и видеокарта для школьников

Для учёбы и развлечений нужна современная система, поэтому придётся потратиться, чтобы обеспечить всё это своему ребёнку
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Лето осталось позади, а уже совсем скоро миллионы детей отправятся в школы. Сидеть за партой придётся много месяцев, а всё это сложная работа, а значит нужно не только требовать, но и давать. Если вы уже нашли со своим чадом общий язык, добившись от него усердия и старательности, то самое время подумать о том, как вы порадуете ребёнка. Некоторые родители придумывают сложную систему поощрения, выдавая детям карманные деньги. Другие вместо этого задействуют карательные принципы, но лучше всего купить школьнику компьютер. Это и учёба, и развлечение. 

реклама



При этом многие родители скажут, что уже поступили так много лет назад, и будут неправы. Современные процессоры развиваются довольно быстро, а старые системы годятся только для примитивных стрелялок. Ну а поскольку очень часто заменять всю систему бывает накладно, то мы предлагаем остановиться только на трёх компонентах: процессоре, материнской плате и видеокарте. Если вы покупали компьютер 3-4 года назад, то с высокой долей вероятности у вас стоит оперативная память стандарта DDR4, ну а накопителем и другими комплектующими вы разберётесь без нашего участия. Давайте посмотрим, сколько сегодня стоит апгрейд, без которого начинать учебный год крайне не рекомендуется. 

реклама



Начнём с процессора. В российской рознице именно Core i5-12400F считается самым популярным, поэтому фанатам Intel ничего другого советовать мы не будем. Здесь вас ждёт 6 ядер, что обеспечит высокую производительность в любых задачах, от рабочих сценариев до развлечений. Покупать такой камень советуем тем, кто не стремиться собрать мощную игровую станцию, поскольку Core i5-12400F далеко не самый производительный и не подходит для требовательных геймеров. Помните о том, что процессор не создан для разгона, поэтому брать под него материнскую плату нужно соответствующую. Например, неплохо подходит ASUS PRIME B660M-K D4, которая имеет все необходимые интерфейсы и обладает высокой надёжностью. Для тех, кто давно мечтал о скоростном твердотельном накопителе, присутствует интерфейс подключения PCIe 4.0, но тогда это уже будет не совсем бюджетная сборка. Добить систему рекомендуем видеокартой уровня GeForce RTX 3050. Очень неплохой вариант, открывающий двери в любые игры в разрешении 1080р. Видеокарта может предложить трассировку лучей и увеличение количества кадров в секунду за счёт технологии DLSS 2.0, поэтому на 3 года GeForce RTX 3050 вашему ребёнку точно хватит. 

реклама



В качестве альтернативы предлагаем собрать систему на основе Ryzen 5 5600. Процессор примерно равен по скорости с указанным выше Core i5-12400F, поэтому долго останавливаться на нём нет смысла. Помните о том, что речь о быстром, но недорогом решении, а значит разгон в данном случае неуместен. И всё же, на дворе вторая половина 2023 года, поэтому давайте всё же купим не самую примитивную материнскую плату. Пожалуй, ASUS PRIME B550M-K может стать идеальной основой для сборки бюджетной системы, поскольку относится к одному из последних поколения и достаточно надёжна. Она также включает интерфейс PCIe 4.0, как и все основные популярные технологии. Вообще, если вы хотите действительно порадовать своё чадо, то не скупитесь и возьмите видеокарту GeForce RTX 4060. Ставить её можно как с процессором Ryzen 5 5600, так и с Core i5-12400F, поэтому здесь всё просто. Новинка NVIDIA имеет ряд преимуществ перед указанной выше GeForce RTX 3050, включая более высокую производительность и доступ к DLSS 3.0. Ну а это продвинутая технология масштабирования, которая будет актуальна даже спустя несколько лет. Именно поэтому жизненный цикл GeForce RTX 4060 намного выше, а стоить вам это будет всего + 10 тысяч рублей. 

реклама



Если ваши карманы полны денег, а сердце любви, то самое время взять Ryzen 7 5800X3D. На самом деле есть и более дорогие процессоры, но для школьника даже потенциала указанного выше камня будет достаточно. Мы очень сомневаемся, что школьник найдёт время на разгон, поэтому предлагаем остановиться на уже указанной выше материнской плате PRIME B550M-K. Такой выбор удешевит систему, но никак не скажется на стабильности и быстродействии, ведь процессор обладает очень солидным потенциалом. Что до видеокарты, то можно немного сэкономить, купив Radeon RX 6700 XT, или потратить больше денег, и взять GeForce RTX 4070. Первая предлагает очень неплохое быстродействие и сразу 12 Гб видеопамяти. Потенциала видеокарты AMD окажется достаточно для покорения всех игр в разрешении 2К. Запомните наш совет: не покупайте ребёнку 4К-монитор. Ваше чадо всё равно в силу возраста ничего не оценит, а под такой дисплей придётся брать очень мощную видеокарту. Даже Radeon RX 6700 XT может оказаться недостаточно, если школьник предпочитает качать требовательные новинки с торрентов. Что до GeForce RTX 4070, то она в настоящее время тянет игры в разрешении 4К, но время движется быстро, а требования растут. Как видите, стоит видеокарта NVIDIA очень немало, поэтому подходит только состоятельным родителям, а также круглым отличникам. И помните, что компьютер не должен мешать обучению. Он создан для того, чтобы помогать вашему ребёнку осваивать науку. В интернете есть множество инструментов, которые расширяют кругозор, а современные технологи неплохо справляются с выполнением разнообразных задач самостоятельно. Например, знаменитая нейросеть на базе ИИ ChatGPT. С помощью такого ПО можно писать рефераты и даже делать уроки. Ну а для игр стоит озаботиться достаточно мощным процессором и современной видеокартой. Всё это мы указали выше, а вопрос только в том, сколько денег вы готовы потратить.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
23
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
Немецкая пресса: горящие на украинских полях Leopard 2 подрывают авторитет концерна Rheinmetall
8
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Представлен смартфон Fairphone 5 с 10 годами программных обновлений
+
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+
Польская пресса сообщает, что русские создали «летающий авианосец» для дронов
+
Видео с Пригожиным, записанное во второй половине августа, появилось в Сети
+
Длительные космические миссии могут разрушить иммунную систему человека
1
Gigabyte представляет SSD Aorus Gen5 12000 со скоростью до 12,4 Гбайт/с и огромным кулером
1
Гагин о митинге родственников пленных бойцов ВСУ: На Украину приходит прозрение
6
Аэропорт в Пскове возобновил работу без ограничений после массовой атаки дронами
1

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
64
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
3
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
40
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
57
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
4
Starfield - главный багодром 2023 года
47
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
46
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
11
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

олег сирченко
19:29
Видно как попадает в электростанцию или порт.или дом
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Даниил Лавкрафт
19:29
Это мусор двухкнопочный, тут уже плевать из чего у неё корпус. Нормальных мышей на рынке практически нет, конкурнции почти ноль - ну сделайте уже кто-нибудь хорошего грызуна с достаточным для любых иг...
Показана уникально дорогая мышь Razer Viper, полностью сделанная из 24-каратного золота
Quercus
19:28
Б...я какие 10 игр я одну игру по 2 года прохожу как и большинство людей. Мы работаем. И та карта что позволяет в приделах бюджета мах комфортно играть ту и покупают люди с учётом доступности и рекла...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Яблоков Евгений
19:26
Я видел его концерты за границей! В наших армиях в СССР,ГДР Хороши жил ,кушал ,бухал бесплатно!Здоровенькиц такой мужичек .Жил не тужил ,и вот тебе раз маленькая пенсия !? Ну у нас так вся страна даже...
Артист Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию в 30 тысяч рублей
El Grechko
19:25
Васюта, не повторяй бред за хайпожорами, не было в киберпанке никаких серьёзных багов. Просто с одной стороны игра работала на пастген консолях как они того заслуживают, с другой в общем-то разочаровы...
Starfield - главный багодром 2023 года
glavhyilo
19:20
керосин,спички и свечки,будут брать полюбому.Лягушатников,в средние века,щас затолкают.
Глава крупнейшей сети супермаркетов во Франции: «Покупатели не хотят покупать самое необходимое»
Даниил Лавкрафт
19:19
Ты в открытом море был хоть раз? Ты видел как вдали корабли словно из-под воды всплывают? Кривизна прекрасно заметна даже без высоты. Ах да, Евразия например далеко не такая большая какой кажется на "...
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
FelsheR-BAN100913
19:14
Новый юнит из Starfield наверно. В каком патче с Пригожиным выдет увгн Григорий?
Starfield - главный багодром 2023 года
Артём Николаев
19:13
Можно скринить?
Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России
Kiler
19:05
Кто такой пригожин?
Starfield - главный багодром 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем