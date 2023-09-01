За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Лето осталось позади, а уже совсем скоро миллионы детей отправятся в школы. Сидеть за партой придётся много месяцев, а всё это сложная работа, а значит нужно не только требовать, но и давать. Если вы уже нашли со своим чадом общий язык, добившись от него усердия и старательности, то самое время подумать о том, как вы порадуете ребёнка. Некоторые родители придумывают сложную систему поощрения, выдавая детям карманные деньги. Другие вместо этого задействуют карательные принципы, но лучше всего купить школьнику компьютер. Это и учёба, и развлечение.

реклама





При этом многие родители скажут, что уже поступили так много лет назад, и будут неправы. Современные процессоры развиваются довольно быстро, а старые системы годятся только для примитивных стрелялок. Ну а поскольку очень часто заменять всю систему бывает накладно, то мы предлагаем остановиться только на трёх компонентах: процессоре, материнской плате и видеокарте. Если вы покупали компьютер 3-4 года назад, то с высокой долей вероятности у вас стоит оперативная память стандарта DDR4, ну а накопителем и другими комплектующими вы разберётесь без нашего участия. Давайте посмотрим, сколько сегодня стоит апгрейд, без которого начинать учебный год крайне не рекомендуется.

реклама





Начнём с процессора. В российской рознице именно Core i5-12400F считается самым популярным, поэтому фанатам Intel ничего другого советовать мы не будем. Здесь вас ждёт 6 ядер, что обеспечит высокую производительность в любых задачах, от рабочих сценариев до развлечений. Покупать такой камень советуем тем, кто не стремиться собрать мощную игровую станцию, поскольку Core i5-12400F далеко не самый производительный и не подходит для требовательных геймеров. Помните о том, что процессор не создан для разгона, поэтому брать под него материнскую плату нужно соответствующую. Например, неплохо подходит ASUS PRIME B660M-K D4, которая имеет все необходимые интерфейсы и обладает высокой надёжностью. Для тех, кто давно мечтал о скоростном твердотельном накопителе, присутствует интерфейс подключения PCIe 4.0, но тогда это уже будет не совсем бюджетная сборка. Добить систему рекомендуем видеокартой уровня GeForce RTX 3050. Очень неплохой вариант, открывающий двери в любые игры в разрешении 1080р. Видеокарта может предложить трассировку лучей и увеличение количества кадров в секунду за счёт технологии DLSS 2.0, поэтому на 3 года GeForce RTX 3050 вашему ребёнку точно хватит.

реклама





В качестве альтернативы предлагаем собрать систему на основе Ryzen 5 5600. Процессор примерно равен по скорости с указанным выше Core i5-12400F, поэтому долго останавливаться на нём нет смысла. Помните о том, что речь о быстром, но недорогом решении, а значит разгон в данном случае неуместен. И всё же, на дворе вторая половина 2023 года, поэтому давайте всё же купим не самую примитивную материнскую плату. Пожалуй, ASUS PRIME B550M-K может стать идеальной основой для сборки бюджетной системы, поскольку относится к одному из последних поколения и достаточно надёжна. Она также включает интерфейс PCIe 4.0, как и все основные популярные технологии. Вообще, если вы хотите действительно порадовать своё чадо, то не скупитесь и возьмите видеокарту GeForce RTX 4060. Ставить её можно как с процессором Ryzen 5 5600, так и с Core i5-12400F, поэтому здесь всё просто. Новинка NVIDIA имеет ряд преимуществ перед указанной выше GeForce RTX 3050, включая более высокую производительность и доступ к DLSS 3.0. Ну а это продвинутая технология масштабирования, которая будет актуальна даже спустя несколько лет. Именно поэтому жизненный цикл GeForce RTX 4060 намного выше, а стоить вам это будет всего + 10 тысяч рублей.

реклама





Если ваши карманы полны денег, а сердце любви, то самое время взять Ryzen 7 5800X3D. На самом деле есть и более дорогие процессоры, но для школьника даже потенциала указанного выше камня будет достаточно. Мы очень сомневаемся, что школьник найдёт время на разгон, поэтому предлагаем остановиться на уже указанной выше материнской плате PRIME B550M-K. Такой выбор удешевит систему, но никак не скажется на стабильности и быстродействии, ведь процессор обладает очень солидным потенциалом. Что до видеокарты, то можно немного сэкономить, купив Radeon RX 6700 XT, или потратить больше денег, и взять GeForce RTX 4070. Первая предлагает очень неплохое быстродействие и сразу 12 Гб видеопамяти. Потенциала видеокарты AMD окажется достаточно для покорения всех игр в разрешении 2К. Запомните наш совет: не покупайте ребёнку 4К-монитор. Ваше чадо всё равно в силу возраста ничего не оценит, а под такой дисплей придётся брать очень мощную видеокарту. Даже Radeon RX 6700 XT может оказаться недостаточно, если школьник предпочитает качать требовательные новинки с торрентов. Что до GeForce RTX 4070, то она в настоящее время тянет игры в разрешении 4К, но время движется быстро, а требования растут. Как видите, стоит видеокарта NVIDIA очень немало, поэтому подходит только состоятельным родителям, а также круглым отличникам. И помните, что компьютер не должен мешать обучению. Он создан для того, чтобы помогать вашему ребёнку осваивать науку. В интернете есть множество инструментов, которые расширяют кругозор, а современные технологи неплохо справляются с выполнением разнообразных задач самостоятельно. Например, знаменитая нейросеть на базе ИИ ChatGPT. С помощью такого ПО можно писать рефераты и даже делать уроки. Ну а для игр стоит озаботиться достаточно мощным процессором и современной видеокартой. Всё это мы указали выше, а вопрос только в том, сколько денег вы готовы потратить.