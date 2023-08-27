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Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен

Если вы действительно готовы к ультимативной сборке, то встречайте один из самых мощных компьютеров, который только можно собрать в природе
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Если вы внимательно изучите статистику Steam, то сможете убедиться в том, что среди первых десяти самых популярных видеокарт 8 мест занимают решения стоимостью до 300 долларов. Мало того, половина и вовсе оценивается менее чем в 200 долларов, ну а всё это говорит только о том, что обычные геймеры не готовы тратить на развлечения слишком много денег и предпочитают экономить. Всего две видеокарты дороже 400 долларов, вот только и здесь не всё так просто, ведь популярность GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 стали набирать только в 2023 году, когда цены на графические чипы ощутимо снизились.

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Подсчитывать проценты мы сегодня не будем, ведь самое время как следует помечтать. Представьте себе, что у вас есть лишний миллиону рублей, который просится потратить его как можно скорее. Можно было бы сэкономить, но деньги далеко не последние, поэтому такие глупости вам в голову не приходят. Вы заглядываете в компьютерный магазин, где собираете несуразный компьютер, который окажется далёк от идеала. Что же, если проблема вам знакома, а деньги трут ляшку, то давайте подойдём к делу со всей ответственностью. Ниже вы можете увидеть действительно солидную подборку, которая не оставит равнодушным ни одного любителя компьютерных игр.

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Если уж брать действительно солидный процессор, то стоит обратить внимание на Core i9-13900KS. Экономным геймерам советуем проходить мимо, ведь в 2 раза дешевле есть стандартная версия флагмана Intel, ну а здесь вы получаете 6 ГГц из коробки. Речь идёт о первом серийном камне с такими невероятными характеристиками, ну а мы ещё и советуем вам попробовать разгон. Идеальным инструментом для зажиточных любителей экстремального разгона станет система жидкостного охлаждения ASUS ROG RYUO III 360 ARGB. Эксперты отмечают, что это один из самых эффективных продуктов в своём классе, позволяющий выжать все соки с и без того прокачанного Core i9-13900KS. Некоторые владельцы такой связки уверяют, что им удалось получить 6 ГГц на всех ядрах. В этом случае игры будут просто летать, позволяя много лет не задумываться о таких глупостях, как апгрейд.

Можно было бы предложить вам материнскую плату за 150 тысяч рублей, но в данном случае мы не видим смысла, поскольку ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO идеально подходит для тех, кто рассчитывает на реальные показатели и не гонится за цифрами в рейтинге рекордсменов. Энтузиасты нещадно гоняют свои системы и ходят по краю, ну а мы с вами хотим получить ультимативную сборку, но не изжарить наш компьютер. По крайней мере, не сразу. Данная материнская плата получила высокие отзывы экспертов и засветилась в некоторых рекордах среди непрофессионалов. Внутри вы отыщите все существующие актуальные разъёмы, включая PCIe 5.0. Увы, но реальной пользы от последнего нет, но в будущем он может сыграть свою роль.

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В последнее время оперативная память сильно подешевела, поэтому будет глупо брать 32 Гб, когда за 27 тысяч рублей в наличии две линейки Kingston Fury Renegade DDR5-6000. Повторимся, что есть продукты и дороже, но мы очень сомневаемся, что даже оверклокеры с опытом способны в полной мере раскрыть их потенциал. Давайте смотреть на вещи реально, ведь в нашей сборке будет уже достаточно, если вы отрегулируете тайминги. Что до объёма, то это гигантский запас на будущее, а в итоге система позволит вам одновременно играть в требовательную игру, вести трансляцию в интернете и выполнять ещё несколько других задач.

Ясно, что под такой процессор нужно брать только самую мощную видеокарту на рынке, но мы рекомендуем и здесь немного переплатить, ведь в наличии уникальная GeForce RTX 4090 от Gigabyte. Главная фишка здесь состоит в наличии системы жидкостного охлаждения, что позволит вам ещё немного разогнать ваш графический чип. В некоторых случаях можно получить до 10% быстродействия, ну а это уже уровень GeForce RTX 4090 Ti, которая выйдет во второй половине 2024 года. Представьте, что ваша система окажется быстрее одной из самых дорогих сборок, которые появятся на рынке ровно через год. Стоит такое удовольствие недёшево, но в нашей жизни за всё нужно платить, а владельцы 1 миллиона рублей и вовсе не должны терзать себя глупыми вопросами об экономии.

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Поскольку мы с вами собираем ультимативную систему, то будет правильно установить сюда скоростной твердотельный накопитель. Критики скажут, что пользы от Kingston FURY Renegade нет, и будут правы. Действительно, сегодня на домашнем ПК нет сценариев, где можно применить скорость чтения и записи выше 7000 МБ/с. Увы, но дорогие автомобили покупают не для того, чтобы гонять на них со скоростью 400 км/ч, поэтому и мы возьмём имиджевое решение, обладающее максимальной скоростью из доступных на рынке. Объём SSD немаленький, но 4 Тб вам хватит для записи игр, стабильной работы операционной системы и программного обеспечения. Именно поэтому есть смысл обратить внимание на жёсткий диск WD Red Pro ёмкостью 22 Тб. В продаже есть менее дорогие HDD на 16 Гб, но они будут невзрачно смотреться на фоне остального компьютера, поэтому берём максимальный объём. Хранить на жёстком диске можно что угодно, но игры всё же лучше записывать на твердотельный накопитель.

Но мы с вами хотим получить не только быструю, но и стабильную систему, которая поддерживает разгон и окажется интересна энтузиастам. Именно поэтому без мощного блока питания не обойтись. Мы предлагаем Be Quiet Dark Power Pro 12 на 1500 Вт. Не спешите писать, что это слишком много, ведь энергопотребление видеокарт постоянно растёт, а производители уверяют, что только так могут продолжить наращивать быстродействие из поколения в поколение. Потенциальных покупателей порадует элитный сертификат 80 PLUS Titanium, который гарантирует вам надёжность и энергоэффективность. Даже в собранной нами системе блок питания будет работать тихо, а это большое преимущество.

Было бы глупо купить такие дорогие комплектующие, а после поставить их в бюджетный корпус. Вы уж извините, но торг здесь неуместен. Берём Lamptron CSM377 Monitor Case White, который отличается уникальным дизайном и имеет сразу 2 ЖК-дисплея. Судя по всему, на боковую сторону можно выводить изображения, а на фронтальной части расположен монитор состояния термодатчиков. Полезная штука, соседствующая с приятным дизайном, который точно не оставит равнодушным ни одного из ваших знакомых. Корпус вместительный и содержит сразу несколько вентиляторов для охлаждения горячих комплектующих. Всего внутри 10 кулеров на 120-мм, поэтому можно не беспокоится о перегреве даже в лютую жару. После подсчёта выяснилось, что конечная сумма нашей сборки равна 740 тысячам рублей. Можно было бы потратить и больше, но мы не видим смысла в дополнительных излишествах. Компьютер получился игровым и точно хватит вам для запуска любых игр в разрешении 4К с трассировкой лучей на ближайшие пару лет.

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