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M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты

На самом деле Украина получит современные танки, которые пусть и уступают максимальной модификации для рынка США, но представляют собой грозную машину
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Уже совсем скоро США поставят первую партию M1 Abrams в Украину. Аналитики по обе стороны океана настроены весьма скептически, называя ряд недостатков американского танка. При этом некоторые и вовсе пишут, что машина не появится на передовой, поскольку расходует 227 литров высококачественного керосина в час. Стоит учитывать, что кроме самих танков должны поступить снаряды, запасные части, ремонтные комплекты и прочее важное сопутствующее оборудование. Спорить о деталях можно долго, но тот факт, что ВСУ получат M1 Abrams, уже не вызывает сомнений. Отметим, что скептики имеют все основания сомневаться в боеспособности передаваемых машин, поскольку в Украину попадёт модификация М1А1, которая далека от заявленных характеристик для наиболее современной М1А2. Но давайте перейдём к фактам. 

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В начале текущего года было принято решение о поставках американских танков в Украину. Объём должен быть небольшой и не превышать батальона, а сроки указывались второй половиной года. Украинские власти называли происходящее настоящей победой демократии, ведь изначально речь шла о модификации М1А2. Ещё бы, ведь такой танк по сравнению с находящимися на вооружении у ВСУ машинами подобен «Мерседесу» С-класса на фоне старых «Запорожцев». Пусть танк и не совсем свежий (производство началось ещё в 1992 году), но обладает высокими боевыми характеристиками, хорошей защитой для экипажа, манёвренностью, ремонтопригодностью и прокачанной электроникой. Водитель, наводчик и командир имеют тепловизионные устройства, а командир дополнительно оборудован панорамным наблюдательным прицелом., а управление огнём автоматизировано. Присутствует информационная система IVIS для связи с тактическими узлами управления, позволяющая обмениваться данными между танками и командными пунктами. Весьма важна также навигационная система и многое другое. Это казалось просто невероятным на фоне устаревших советских моделей.

Вот только обещания не всегда совпадают с реальностью, как и возможности танковых заводов не всегда удовлетворяют запросы клиентов. Дело в том, предприятия по модификации Abrams перегружены заказами, а ремонтные и восстановительные мощности уже получили деньги вперёд, поэтому в США приняли решение поставить устаревшие М1А1. Что любопытно, американцы уже давно не производят танки с нуля, активно расконсервируя старые жестянки с мест хранения. Тем не менее процесс их подготовки к отправке включает ремонт, замену брони и установку компонентов, необходимых заказчику. В итоге, поставка М1А2 нарушила бы собственные планы, а также обязательства перед союзниками. В конце концов, в Пентагоне полагают, что аборигенам хватит и устаревшей машины. Всё это тут же вызвало шквал критики, ведь обещали поставить боеспособные танки, но фактически предложили технику старше по возрасту и в менее прокачанной комплектации. Вот только не всё так просто, ведь даже М1А1 представляет собой вполне неплохой танк. Напомним, серийное производство Abrams началось в 1985 году, а изначально они не обладали той же навигационной и управляющей электроникой, что и более новые М1А2. Кроме того, у них не было панорамных прицелов для командира и других усовершенствований. Впрочем, работа прицелов в условиях низкой видимости, а также система управления огнём имела свои недостатки. Аналитики полагали, что Украина получит танки 1985 года с минимальными улучшениями, что тут же приведёт к уничтожению всех машин на поле боя. Во только в Пентагоне пишут, что возможности украинских М1А1 будут схожи с более современными М1А2. Предполагается, что ВСУ передадут не самые старые модели, которые получат частичное обновление в рамках программы «Ситуационная осведомлённость». 

В рамках этой программы танки претерпевают обширный капитальный ремонт всех компонентов. Заменяется материал бронирования на более современный (урановой брони точно не будет). Система управления огнём модернизируется, включая новые программные и аппаратные компоненты, а также появляется возможность стрельбы современными снарядами. Обновление этой модификации включает нововведения в области наблюдения и связи. Несмотря на отсутствие панорамного прибора наблюдения у командира, наводчик обладает тепловизионным устройством второго поколения, обеспечивающим высокое разрешение изображения и дальние дистанции идентификации целей. Тепловизор также доступен механику-водителю, улучшая возможности управления танком при ограниченной видимости, включая ночные условия. Дополнительная электроника включает танковую информационно-диагностическую аппаратуру, позволяющую следить за состоянием компонентов и агрегатов, а также средства связи, спутниковую навигацию и терминал FBCB2-BFT. Этот терминал интегрирует автоматизированную систему боевого управления на уровне бригады и ниже, обеспечивая информацией о позиции противника, а также обмен боевой информацией со штабом и другими боевыми единицами. Как уже было сказано выше, урановой брони не будет, но даже её аналог даёт хорошую защиту от снарядов большинства советских танков. В итоге рассказы о том, что украинцы получат ржавые вёдра, не соответствуют реальности. Танки не так плохи, как заявляют скептики, а вот появятся ли они на передовой, большой вопрос, ответить на который пока невозможно. 

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аналитика военные технологии танки m1 abrams
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