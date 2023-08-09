Похоже, Abrams повторит судьбу британских танков и останется в глубоком резерве

Ещё в начале весны Байден сообщил о решении поставить в Украину танки M1 Abrams. Именно после этого Германия одобрила передачу Киеву Leopard 2, а Франция решила поделиться колёсными AMX-10RC. Долгое время в прессе курсировала информации о начале усиленных тренировок украинских танкистов на территории Европы, ну а несколько дней назад американские власти подтвердили, что в начале осени ВСУ получат первую партию машин. Неясно, сколько всего танков прибудет, ведь всего было обещано 31 единица M1 Abrams, ну а в США неоднократно заявляли, что испытывают сложности с переоборудованием техники. Но даже если представить, что Украина получит сразу 31 танк, то ровно столько машин насчитывается в типичном танковом батальоне американской армии.

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Если отмотать время назад, то можно вспомнить, что во время операции «Буря в пустыне» янки пригнали в Ирак 3000 танков, из которых только 1000 находились в резерве. Всё это вызывает большие сомнения, ну а аналитики полагают, что ВСУ получат больше проблем, чем пользы. В первую очередь поставка 31 танка Abrams потребует адаптации организационно-штатных структур ВСУ. Вероятно, именно по этой причине планируется передача именно такого количества танков, соответствующего стандартной численности танкового батальона. Теоретически, всё логично, вот только подразделение, оснащённое американскими танками, может столкнуться с трудностями при совместной работе с техникой производства СССР или других стран НАТО. Всё это лишь усложнит логистику, поскольку сегодня на балансе ВСУ числится слишком много кардинально разных в техническом плане машин. Следует также обратить внимание на уровень подготовки украинских техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием и ремонтом Abrams. Скорее всего, придётся привлекать американских специалистов для этих задач, как это уже делается с польской военной техникой. Проще говоря, внутри танков будут сидеть украинский экипаж, а вот на базе, где относительно спокойно, оставят наёмников из стран НАТО, которые и займутся ремонтом и обслуживанием техники. Кстати, Abrams – это очень капризная машина, требующая особого подхода и высокой квалификации. Она содержит много электроники, разобраться с которой без достаточного опыта невозможно. Ну а если американцы всё же решат доверить обслуживание украинским специалистам, то стоит ожидать самых неприятных сюрпризов.

Наряду с организационными и тактическими аспектами, существуют и другие сложности. Например, двигатель Abrams известен своим высоким потреблением топлива в различных режимах. Такое потребление может вызвать необходимость располагать большие запасы топлива вблизи линии соприкосновения. Приводятся следующие данные: на низких оборотах танк сжигает около 40 литров топлива в час на низких оборотах и более 115 литров в час в оптимальных тактических условиях, когда передвигается по качественному дорожному полотну. В условиях пересечённой местности танку требуется 227 литров топлива в час. Для 31 танка, соответственно, расход может составить от 2.5 до 5 тонн топлива в час. Согласно указаниям вооружённых сил США, каждый танк нуждается в 300 галлонах (1135.62 литра) топлива каждые восемь часов, а для танкового батальона потребуется приблизительно 26 тонн топлива за тот же промежуток времени. В этом контексте стоит отметить, что двигатель AGT-1500 рекомендуется заправлять авиационным керосином, добыть и доставить который на передовую – это крайне сложная задача.

Во время операции «Буря в пустыне» запасы горючего в топливных баках Abrams, принадлежащих четвёртому кавалерийскому полку первой пехотной дивизии США, иссякли всего через час после начала манёвров. Это привело к необходимости проведения дозаправок техники прямо на полевых условиях. Учитывая, что в 2003 году США понесли значительные потери в виде около 35 топливозаправщиков из-за ударов иракских вооружённых сил, в ситуации с интенсивным артиллерийским огнём и превосходством в воздухе российской авиации, подобные тактические манёвры на Запорожском направлении окажутся невозможными. Следовательно, использование танков в соответствии с планами США будет сопряжено с серьёзными трудностями. Это значит, что батальон Abrams может повторить участь Challenger 2. Как известно, все британские танки располагаются в глубоком резерве и ни разу за 2 месяца наступательной операции не использовались. Вообще, это далеко не всё, ведь нужно помнить о том, что поставляемые M1A1 Abrams сильно отличаются от современных машин. Речь идёт о самой первой версии, ну а ко всему прочему командование США и вовсе удалило легендарную урановую броню с корпуса. А ведь есть ещё и вопросы к боеприпасам, которые являются уникальными и не подходят для других танков. Одним словом, пока поставка кажется самой настоящей авантюрой.