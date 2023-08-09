Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Американский Abrams не сможет доехать до позиций РФ – танк сжигает 227 литров керосина в час
Похоже, Abrams повторит судьбу британских танков и останется в глубоком резерве

реклама

Ещё в начале весны Байден сообщил о решении поставить в Украину танки M1 Abrams. Именно после этого Германия одобрила передачу Киеву Leopard 2, а Франция решила поделиться колёсными AMX-10RC. Долгое время в прессе курсировала информации о начале усиленных тренировок украинских танкистов на территории Европы, ну а несколько дней назад американские власти подтвердили, что в начале осени ВСУ получат первую партию машин. Неясно, сколько всего танков прибудет, ведь всего было обещано 31 единица M1 Abrams, ну а в США неоднократно заявляли, что испытывают сложности с переоборудованием техники. Но даже если представить, что Украина получит сразу 31 танк, то ровно столько машин насчитывается в типичном танковом батальоне американской армии. 

реклама

Если отмотать время назад, то можно вспомнить, что во время операции «Буря в пустыне» янки пригнали в Ирак 3000 танков, из которых только 1000 находились в резерве. Всё это вызывает большие сомнения, ну а аналитики полагают, что ВСУ получат больше проблем, чем пользы. В первую очередь поставка 31 танка Abrams потребует адаптации организационно-штатных структур ВСУ. Вероятно, именно по этой причине планируется передача именно такого количества танков, соответствующего стандартной численности танкового батальона. Теоретически, всё логично, вот только подразделение, оснащённое американскими танками, может столкнуться с трудностями при совместной работе с техникой производства СССР или других стран НАТО. Всё это лишь усложнит логистику, поскольку сегодня на балансе ВСУ числится слишком много кардинально разных в техническом плане машин. Следует также обратить внимание на уровень подготовки украинских техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием и ремонтом Abrams. Скорее всего, придётся привлекать американских специалистов для этих задач, как это уже делается с польской военной техникой. Проще говоря, внутри танков будут сидеть украинский экипаж, а вот на базе, где относительно спокойно, оставят наёмников из стран НАТО, которые и займутся ремонтом и обслуживанием техники. Кстати, Abrams – это очень капризная машина, требующая особого подхода и высокой квалификации. Она содержит много электроники, разобраться с которой без достаточного опыта невозможно. Ну а если американцы всё же решат доверить обслуживание украинским специалистам, то стоит ожидать самых неприятных сюрпризов. 

Наряду с организационными и тактическими аспектами, существуют и другие сложности. Например, двигатель Abrams известен своим высоким потреблением топлива в различных режимах. Такое потребление может вызвать необходимость располагать большие запасы топлива вблизи линии соприкосновения. Приводятся следующие данные: на низких оборотах танк сжигает около 40 литров топлива в час на низких оборотах и более 115 литров в час в оптимальных тактических условиях, когда передвигается по качественному дорожному полотну. В условиях пересечённой местности танку требуется 227 литров топлива в час. Для 31 танка, соответственно, расход может составить от 2.5 до 5 тонн топлива в час. Согласно указаниям вооружённых сил США, каждый танк нуждается в 300 галлонах (1135.62 литра) топлива каждые восемь часов, а для танкового батальона потребуется приблизительно 26 тонн топлива за тот же промежуток времени. В этом контексте стоит отметить, что двигатель AGT-1500 рекомендуется заправлять авиационным керосином, добыть и доставить который на передовую – это крайне сложная задача. 

Во время операции «Буря в пустыне» запасы горючего в топливных баках Abrams, принадлежащих четвёртому кавалерийскому полку первой пехотной дивизии США, иссякли всего через час после начала манёвров. Это привело к необходимости проведения дозаправок техники прямо на полевых условиях. Учитывая, что в 2003 году США понесли значительные потери в виде около 35 топливозаправщиков из-за ударов иракских вооружённых сил, в ситуации с интенсивным артиллерийским огнём и превосходством в воздухе российской авиации, подобные тактические манёвры на Запорожском направлении окажутся невозможными. Следовательно, использование танков в соответствии с планами США будет сопряжено с серьёзными трудностями. Это значит, что батальон Abrams может повторить участь Challenger 2. Как известно, все британские танки располагаются в глубоком резерве и ни разу за 2 месяца наступательной операции не использовались. Вообще, это далеко не всё, ведь нужно помнить о том, что поставляемые M1A1 Abrams сильно отличаются от современных машин. Речь идёт о самой первой версии, ну а ко всему прочему командование США и вовсе удалило легендарную урановую броню с корпуса. А ведь есть ещё и вопросы к боеприпасам, которые являются уникальными и не подходят для других танков. Одним словом, пока поставка кажется самой настоящей авантюрой. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #военные технологии #танки #abrams
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский ищет крота в командовании ВСУ – президент Украины доверяет всего четверым генералам
На Донецком направлении ВСУ применили тактику просачивания штурмовых групп
Польша запасается дальнобольным вариантом израильской противотанковой ракеты Spike
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
33
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
8
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
13
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
6
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
4
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
12
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
3
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
1
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
46
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
82
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
8
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
8
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:59
Кхм кхм... Я думаю вы не про тот кремний подумали. В Брянске "Кремний" - завод микроэлектроники, который как раз и имеет "кое что ещё", чтобы не пивные бутылки делать.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Александр Дедок
16:58
По поводу A310 гугл в помощь автору. Она уже достаточно давно в интернет-магазинах в продаже, в том числе и в том же ДНС
Intel Arc A580 продается на AliExpress за 336 долларов
Apsheronsky tchai
16:54
Обозлившись на поставку абрамсов на усраину, акула откусила кусок жёппы старой укрофашистке в окрестностях нью-йорка. Акулы там не нападали на людей с 1950 года, но свыню решили зажевать. https://www....
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
Алексей М-н
16:53
"После взрыва создается пониженное давление из-за выгорания кислорода и обратная волна, воздействующая на тех, кто чудом уцелел." Чушь полнейшая. 1 - кислород не горит, ибо окислитель. 2 - окисляя ра...
"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах
Honkai star reil
16:52
Да нет, у меня в апшаре прям всё чётко, поставили одну заправку , как раз для Тахмазяна, у него электрокар какой-то, марка не знаю какая это китайская машина. Ps. Коменты огонь, люди даже не знают чт...
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
Артём Николаев
16:48
Кремний тот же, но вот чтоб сделать из него, например, процессор, а не пивные бутылки, нужно кое-что ещё.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
FelsheR-BAN100908
16:47
Блин Шеша... ты)) Ты же весь Апшеронск обесточишь.)
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
Honkai star reil
16:45
А за инет платить? Это очень важно для меня. Да и тем более вон там есть электронный москвич, у меня бесплатная розетка буду заряжать его
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
16:45
Ты кто такой что бы мне указывать, ты себя Богом, что ли, почувствовал?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
FelsheR-BAN100908
16:44
Дадут, только бензин не на что покупать будет)) Меняй работу если не хватает)
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем