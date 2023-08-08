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Германию накрыла «ползучая деиндустриализация» – реальная цена санкций против России
Если цены на электричество в Германии не пойдут вниз, то промышленность этой зимой может не выстоять

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По данным аналитиков, западные санкции не оказали разрушительного влияния на российскую экономику. Газ и нефть продолжают продаваться на мировых рынках, а спрос остаётся высоким. При этом сами европейцы потеряли значительные объёмы экспорта, а также лишились доступа к дешёвым энергоносителям. Ну а поскольку любая промышленность потребляет много энергии, то подорожание электричества тут же оказало негативное влияние на крупный бизнес, сделав продукцию слишком дорогой и неконкурентной. По информации журналистов Bayerischer Rundfunk, немецкие компании всё чаще ориентируются на зарубежные проекты для инвестирования. Манфред Гёссль, управляющий директор Торгово-промышленной палаты Баварии, выражает беспокойство о нарастающей тенденции, поскольку 40% крупных игроков готовы направить средства за рубеж, не желая вкладывать в местное производство. Схожие опасения выражает представитель группы ChemDelta Bavaria. Бернхард Лангхаммер представляет компании из баварского химического треугольника, где на предприятиях в Бургхаузене, Тростберге, Вальдкрайбурге и Буркирхене работает около 20 тысяч сотрудников. Он описывает деиндустриализацию как «ползучую болезнь», о которой в обществе никто и не подозревает. Ну а когда политики прозреют, будет слишком поздно. 

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Эксперты полагают, что вначале компании перестанут реинвестировать в собственное производство, а со временем инвесторы большую часть свободных денег перенаправят на зарубежные проекты. При действующих ценах на энергоресурсы некоторые секторы экономики не смогут выжить в условиях глобальной конкуренции. Это относится и к энергоёмкой химической промышленности, где оживления не предвидится. При этом есть все основания полагать, что газ будет дорожать, ведь лето почти подошло к концу, а впереди осень и зима. Лангхаммер уверен, что миграция немецких компаний за рубеж только начинается. Опрос от мюнхенского института Ifo показывает ухудшение положения в химической промышленности. Индекс делового климата в отрасли немного поднялся с -28.1 пункта в июне до -25 пунктов в июле. Это приостановило резкий спад в химической промышленности, но о восстановлении не говорят даже оптимисты. 

Не в лучшем положении оказалась металлургическая и электротехническая промышленность Баварии. 70% предприятий отмечают ухудшение условий производства. Президент Баварской ассоциации предпринимателей, опасается, что деиндустриализации станет новой реальностью, поэтому говорит о необходимости выработки своевременных решений. Вольфрам Хатц считает, что Германия должна перейти от ремонтной мастерской к мастерской будущего. Согласно новым данным, немецкая промышленность пытается вырваться из замкнутого круга, а заказы в июле выросли на 7% по сравнению с июнем. Вот только это локальные победы, тогда как индекс Ifo указывает на то, что крупнейшая европейская экономика продолжает опускаться на дно. Также эксперты заявляют, что бизнес сильно ограничен из-за тотальной бюрократии и нехватки квалифицированных кадров. Ну а если цены на энергоресурсы не пойдут вниз, то остановить отток населения в другие страны окажется невозможно. Гёссль из Торгово-промышленной палаты Баварии считает, что снижение стоимости электроэнергии не решит проблему. Необходимо снизить налоги на энергию, чтобы облегчить бремя на малые и средние предприятия. 

Как мы уже писали выше, впереди осень и зима, а значит никакого снижения стоимости энергии не предвидится. Эксперты уверены, что без субсидий со стороны государства компаний химического треугольника Баварии ожидает катастрофа. Эксперты признают, что субсидии нарушают свободный рынок, но в сложившихся условиях без помощи правительства промышленность Германии не выживет. Гёссль считает, что требуется создать так называемый «план действий на 2030 год». Сегодня канцлер должен собрать команду и осознать серьёзность ситуации, включая цены на энергоресурсы и налоги. Если ничего подобного не случится, то Германия может попрощаться со своей промышленностью, поскольку становится всё очевиднее утеря доверия бизнеса к федеральному правительству. Ранее мы уже писали о том, что жители Германии всё меньше покупают автомобили, поскольку не могут себе позволить такие растраты. 

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#аналитика #санкции #экономика #экономика германии
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