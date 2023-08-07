Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Западная пресса: санкции против РФ оказались бесполезны, ведь страдают только европейские компании
Ушедшие из России компании получили убытки в размере 100 миллиардов евро, тогда как оставшиеся в значительной степени увеличили свои доходы

реклама

С момента введения антироссийских санкций прошло уже почти полтора года, ну а аналитики только подсчитывают ущерб, который был нанесён бизнесу крупных европейских компаний. Отмечается, что санкции в первую очередь сказались на экономике стран Еврозоны, поскольку после усиления давления на российскую экономику европейские компании понесли убытки, превышающие 100 миллиардов евро. Журналисты Financial Times ссылаются на экспертов и ожидают ещё более серьёзных потерь, поскольку экономика РФ приспосабливается к санкциям, тогда как европейские компании просто не найдут новых рынков сбита и продолжат получать убытки. 

реклама

По данным аналитиков, 176 компаний, ранее работавших на российском рынке, столкнулись с сокращением стоимости своих активов, а также с дополнительными затратами, связанными с обменом валюты. Особенно значительные потери заметны в секторе нефтегазовой промышленности. Три крупных европейских компании в этой области сообщили о совокупных убытках более 40 миллиардов евро. Также большие потери зарегистрированы в автомобильной и финансовой сферах стран Евросоюза. Подобные потери обусловлены решением прекратить свою деятельность на территории России, но далеко не все компании ставят политику выше бизнеса. По данным агентства Bloomberg, несмотря на санкции в РФ осталось около половины европейских компаний, которые в последнее время демонстрируют значительный рост продаж, что способствует увеличению прибыли. Например, производитель сладостей Mondelez, известный в России своим шоколадом Alpen Gold и печеньем Oreo, в прошлом году увеличил продажи на 38% (до 92 миллиардов рублей).

В итоге западные эксперты констатируют, что санкции оказали ограниченное воздействие на финансовые возможности Москвы, поскольку существует множество альтернативных маршрутов, позволяющих осуществлять финансовые операции. Журналисты Le Monde обращают внимание на то, что РФ продолжает активно продавать нефть и приобретать электронику для военных нужд через страны, с которыми США не готовы ссориться несмотря на помощь Москве. Увеличение экспорта нефтепродуктов из Индии в страны Европейского союза за последний год может создать иллюзию о том, что Нью-Дели становится новой нефтяной державой. Во только на самом деле танкеры из Индии забиты под завязку российской нефтью, которая стала инструментом для обхода санкций с участием всей Европы. Несомненно, в ЕС прекрасно знают о происхождении индийского топлива, но продолжают делать вид, что не инвестируют в российскую экономику. 

Западные эксперты заламывают руки, ведь США не удалось заставить Иран отказаться от своей ядерной программы, поскольку поддержка со стороны международного сообщества отсутствует. В итоге Иран стал крупным игроком в регионе, ну а экономическое и промышленное сдерживание России находится под угрозой из-за избытка обходных путей. Проще говоря, журналисты Le Monde констатируют, что сегодня Москва вольна выбирать наиболее выгодные пути закупки санкционной продукции. Ну а главным вызовом для западных санкций стал «теневой флот» РФ, который за год своего существования превратился в мощную силу. По некоторым оценкам, сегодня объёмы нефти, которые перевозит РФ таким образом, достигают 20% от общемировых. Ну а на всё это с грустью смотрят компании, которые в едином демократическом порыве ушли из России в 2022 году. Подобное решение обошлось слишком дорого, тогда как конкуренты остались и продолжают зарабатывать. Это раздражает европейские элиты, которые придумывают всё новые санкции. Похоже, фантазия уже исчерпалась, поскольку доминирование стран «золотого миллиарда» медленно, но уверенно уходит в прошлое. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #санкции #экономика
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как уход Zara, Renault и Finnair из России повлиял на их бизнеc
Австрия нарастила закупку газа из РФ до 60% – как экономика победила политику и русофобию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
23
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
6
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
«Калибры» запутали украинскую ПВО, «Кинжалы» нанесли удар, а Герань 2 поставила жирную точку
6
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
7
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
8
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
8
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
27
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
135
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
71
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
11:50
Нет, не он
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:50
Еще больше скажу, если брать отчет по графическимадаптерам там будет топ уже интел,т.к. у процессоров есть встройка
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:49
Не гони х.... Клоун, если бы Россия била по вам дырявым, вас бы петушар давно бы не было на белом свете. А надо давно вас всех пустить под ноль, всех фашистов от мала до стара всю шваль бандеровскую.
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
Deneb inside
11:49
Падриоты, все же ок у нас? Все по плану, зарплата сотка - это 1000к баксов. 12к в год, охрененно на фоне США, где нормальный спец 60-100 получает
Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года
fynjy_2005
11:48
Цены завышены, т.к. Хуанг ох..ел
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:47
Какой к хер.. мидл за 800 баксов, ты прикалываешься? Т.е. опять Хуанг кинул фанатов, когда сказал что с 2080ти можно поиграть в 4к? Не надо дурочкой прикидываться. Так киданул фанов, как с 4070 и 4070...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:47
А что наше правительство дремлет в очередной раз??? Дырявая Усраина давно должна быть уничтожена вся, под Ноль!!! Оу чего ждём-с???🧐
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
Serezhka
11:47
Да я вижу это и сам. Фанатики они такие фанатики. Даже G-Sync умудряются припомнить, сетуя на то что он платный, а вот FreeSync бесплатный. Ню-ню. Они даже не в курсе что есть бесплатный кастрированны...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
От LoL до KeK один шаг
11:40
Иди куда шел, шешушок))
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Shatun29
11:37
С какого хера Путину в анкару ехать, страна нато, президент двуручник, сейчас усиленно стал жопу западу лизать, зачем накидывать на вентилятор не пойму. Что обсуждать то, сначала полное выполнение усл...
Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине и объявить прекращение огня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем