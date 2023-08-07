Ушедшие из России компании получили убытки в размере 100 миллиардов евро, тогда как оставшиеся в значительной степени увеличили свои доходы

С момента введения антироссийских санкций прошло уже почти полтора года, ну а аналитики только подсчитывают ущерб, который был нанесён бизнесу крупных европейских компаний. Отмечается, что санкции в первую очередь сказались на экономике стран Еврозоны, поскольку после усиления давления на российскую экономику европейские компании понесли убытки, превышающие 100 миллиардов евро. Журналисты Financial Times ссылаются на экспертов и ожидают ещё более серьёзных потерь, поскольку экономика РФ приспосабливается к санкциям, тогда как европейские компании просто не найдут новых рынков сбита и продолжат получать убытки.

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По данным аналитиков, 176 компаний, ранее работавших на российском рынке, столкнулись с сокращением стоимости своих активов, а также с дополнительными затратами, связанными с обменом валюты. Особенно значительные потери заметны в секторе нефтегазовой промышленности. Три крупных европейских компании в этой области сообщили о совокупных убытках более 40 миллиардов евро. Также большие потери зарегистрированы в автомобильной и финансовой сферах стран Евросоюза. Подобные потери обусловлены решением прекратить свою деятельность на территории России, но далеко не все компании ставят политику выше бизнеса. По данным агентства Bloomberg, несмотря на санкции в РФ осталось около половины европейских компаний, которые в последнее время демонстрируют значительный рост продаж, что способствует увеличению прибыли. Например, производитель сладостей Mondelez, известный в России своим шоколадом Alpen Gold и печеньем Oreo, в прошлом году увеличил продажи на 38% (до 92 миллиардов рублей).

В итоге западные эксперты констатируют, что санкции оказали ограниченное воздействие на финансовые возможности Москвы, поскольку существует множество альтернативных маршрутов, позволяющих осуществлять финансовые операции. Журналисты Le Monde обращают внимание на то, что РФ продолжает активно продавать нефть и приобретать электронику для военных нужд через страны, с которыми США не готовы ссориться несмотря на помощь Москве. Увеличение экспорта нефтепродуктов из Индии в страны Европейского союза за последний год может создать иллюзию о том, что Нью-Дели становится новой нефтяной державой. Во только на самом деле танкеры из Индии забиты под завязку российской нефтью, которая стала инструментом для обхода санкций с участием всей Европы. Несомненно, в ЕС прекрасно знают о происхождении индийского топлива, но продолжают делать вид, что не инвестируют в российскую экономику.

Западные эксперты заламывают руки, ведь США не удалось заставить Иран отказаться от своей ядерной программы, поскольку поддержка со стороны международного сообщества отсутствует. В итоге Иран стал крупным игроком в регионе, ну а экономическое и промышленное сдерживание России находится под угрозой из-за избытка обходных путей. Проще говоря, журналисты Le Monde констатируют, что сегодня Москва вольна выбирать наиболее выгодные пути закупки санкционной продукции. Ну а главным вызовом для западных санкций стал «теневой флот» РФ, который за год своего существования превратился в мощную силу. По некоторым оценкам, сегодня объёмы нефти, которые перевозит РФ таким образом, достигают 20% от общемировых. Ну а на всё это с грустью смотрят компании, которые в едином демократическом порыве ушли из России в 2022 году. Подобное решение обошлось слишком дорого, тогда как конкуренты остались и продолжают зарабатывать. Это раздражает европейские элиты, которые придумывают всё новые санкции. Похоже, фантазия уже исчерпалась, поскольку доминирование стран «золотого миллиарда» медленно, но уверенно уходит в прошлое.