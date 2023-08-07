Спрос на отечественные автомобили на внутреннем рынке Германии за полгода упал на 25%

В последние годы экономика Германии сталкивается со всё новыми вызовами. При этом назвать только одну причину подобных изменений, невозможно. Пожалуй, всё началась с миграционного кризиса. США активно устраивали конфликты, ну а сотни тысяч беженцев годами подрывали экономический потенциал Европы. Нет никаких сомнений, что в Америке прекрасно понимали последствия своих действий, ослабляя своего ключевого союзника и перетягивая технологическое одеяло на себя. Мощный удар по европейской экономике нанёс коронавирус. Потребительский спрос снизился, а только за счёт накопленного за годы благоденствия «жирка» удалось пройти пандемию без критических последствий. Казалось, что со временем экономика начнёт восстанавливаться, но в 2022 году Европа нанесла себе решающий удар, поддержав антироссийские санкции. Известно, что только европейские компании, которые ушли из РФ, потеряли 100 миллиардов евро, тогда как экономика Еврозоны недосчиталась триллиона евро.

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Особенно всё сложно в Германии, где наблюдается рецессия, в рамках которой экономика за текущий год просядет на 0.3%. При этом эксперты указывают, что традиционные отрасли, которые всегда приносили деньги в бюджет, буксуют. По данным Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в 2023 году автомобильная промышленность переживает не лучшие времена. Так, объем заказов резко сократился и достиг минимальных значений за последние 2.5 года. Данные подтверждены отчётом Института экономических исследований Мюнхенского университета, ну а сами автомобильные гиганты характеризуют текущий спрос как «необычайно умеренный».

По данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), с января по июль текущего года количество заказов снизилось на 8%. Особенно заметное сокращение спроса отмечается на внутреннем рынке, где он упал на 25% в первом полугодии. В то время как объем заказов из других стран сократился лишь на 5%. Аналитики связывают происходящие изменения с различными факторами, включая трудности с цепочками поставок и дефицит полупроводников, которые поставили автомобильную индустрию на колени в начала 2021 года. Не исключено, что подобные сложности повлияли на сроки исполнения заказов, вот только есть все основания винить в происходящем антироссийские санкции.

Журналисты отмечают, что сегодня отрасль переживает период прозрения. Производители автомобилей становятся все более пессимистичными и начинают критично оценивать происходящие на рынке изменения. Эксперты заявляют, что в июле конъюнктурный барометр снизился с 27.1% до 23.6%, а это значит, что в обозримом будущем автомобильная промышленность продолжит ставить антирекорды. Даже если во второй половине текущего года произойдёт увеличение объёмов производства, эксперты предупреждают, что это не следует рассматривать как признак нормализации. Вплоть до июля текущего года было произведено 2.5 миллиона автомобилей, что на 11% меньше, чем в 2019 году. Ну а по сравнению с 2019 годом, уровень продаж упал на 20%. Не исключено, что вырваться из кризиса автопроизводителям из Германии не суждено, а ранее достигнутые рекорды окажутся недостижимы, поскольку Китай не оставляет планов экспансии на внутренний рынок ЕС. Если производители из Поднебесной решат проблемы с поставками, дилерскими центрами и всеми другими атрибутами автомобильного бизнеса, то у Германии начнутся реальные проблемы. Можно как угодно относиться к китайскому автопрому, но не признавать очевидное в данном случае глупо.