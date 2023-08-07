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Пожалуй, самым оптимальным временем для покупки видеокарты можно назвать середину весны 2023 года. Отметим, что подобное утверждение верно исключительно для России, поскольку тогда за 1 доллар давали 75 рублей, а цены на графические чипы существенно снизились. На самом деле с тех пор на глобальном рынке стоимость видеокарт просела ещё немного, но из-за резкого обвала национальной валюты покупка видеокарты превратилась в настоящее испытание для ваших нервов. Цены постоянно растут, выгодных предложений решительно нет, ну а у магазинов нет другого выбора, ведь всё это закупается за валюту.

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Некоторые аналитики уверяют, что к ноябрю курс рубля восстановится, что позволит немного выдохнуть тем, кто получает деньги в национальной валюте. Покупательская способность вырастет, ну а все санкционные товары станут дешевле. Или не станут, ведь никто не знает о том, как будет на самом деле. Очевидно, что государству выгоден такой низкий курс рубля, поэтому есть все основания делать исключительно пессимистичные выводы. Ну а если вы устали ждать, то самое время обратить внимание в розницу, где можно попытаться сэкономить. Не факт, что у вас это получится, поэтому мы попробуем это сделать вместе.

Некоторые эксперты полагают, что самым оптимальным решением для среднестатистического геймера в 2023 году может стать GeForce RTX 4060. Увы, но никаких прорывов по сравнению с прошлым поколением здесь нет, ведь Дженсен Хуанг вывалил нам компромисс между ценой и скоростью. Кстати, за счёт этого энергоэффективность достигла новых высот, а значит мы можем рекомендовать такую видеокарту тем, у кого не самый новый компьютер с недорогим блоком питания мощностью до 500 Вт. Всегда есть те, кто хотел бы увидеть GeForce RTX 4060 дешевле, но в условиях, когда за 1 доллар просят 96 рублей, подобные заявления кажутся наивными и нереалистичным. Давайте смотреть на вещи трезво, ведь даже после таких философских рассуждений данная видеокарта NVIDIA никогда не станет одной из самых популярных на глобальном рынке. Всё просто, ведь быстродействие почти не выросло, тогда как цена не изменилась, а памяти стало меньше. Ну и кому такая видеокарта нужна?

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Слегка быстрее Radeon RX 6650 ХТ. Скорее всего, если не запускать синтетические тесты, высматривая виртуальные попугаи под лупой, то обнаружить разницу у вас не получится, поэтому обе видеокарты на первый взгляд можно рекомендовать в качестве игровых. Но это только на первый взгляд, ведь на самом деле GeForce RTX 4060 имеет свои преимущества. Прежде всего видеокарта NVIDIA более энергоэффективная, что точно понравится геймерам. Кроме того, она быстрее в трассировке лучей, что оценят энтузиасты. Ну а фанаты технологии масштабирования могут начать бросать камни в огород AMD, ведь компания спустя 10 месяцев после выхода графических чипов последнего поколения не смогла выпустить многострадальную FSR3. Именно поэтому здесь зелёные впереди с большим отрывом, и не говорите, что вы не готовы получить прибавку к количеству кадров с минимальными потерями в качестве. Учитывайте, что сама по себе GeForce RTX 4060 просто отвратительная, ну а Radeon RX 6650 ХТ доказывает, что всегда можно найти видеокарту хуже.

Кстати, время прекрасно расставляет приоритеты, ведь GeForce RTX 3060 стоит немного дороже более новой GeForce RTX 4060. Причина в том, что различия между видеокартами не превышают 10% в пользу последней, тогда как GeForce RTX 3060 предлагает 12 Гб видеопамяти, против 8 Гб у более новой GeForce RTX 4060. Если не придираться к деталям и запускать все игры в 1080р, то 8 Гб вам точно хватит, ну а если вы решите побаловать себя более сложным расширением 2К, то сможете убедиться в том, что в некоторых требовательных тайтлах 12 Гб жизненно необходимы. Не всё так однозначно, ведь GeForce RTX 3060 не может предложить технологию масштабирования третьего поколения, вот только из таких деталей формируется основная картина, а значит назвать победителя трудно. При этом не забывайте о том, что на этот раз NVIDIA выпустила сильно урезанный продукт, а значит зарабатывает намного больше, чем в прошлом поколении. Именно так деньги покидают ваши карманы и плавно перемещаются в кошелёк Дженсена Хуанга.

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Для тех, кто хочет сэкономить, есть сразу две видеокарты: это GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600. Помните, что вы экономите за счёт своей нервной системы, ведь обе видеокарты уже сегодня впритык для разрешения 1080р, ну а через год вам точно придётся снижать настройки графики. Обе предлагают 8 Гб видеопамяти, отличаются высокой энергоэффективностью, но Radeon RX 6600 примерно на 10% быстрее. С использованием трассировки лучей и DLSS 2.0 GeForce RTX 3050 выходит немного вперёд, но мы бы не стали присуждать здесь кому-то победу. Помните о том, что видеокарты не подходят для тех, кто привык покупать подобные решения на 4 года и больше. Увы, но жизненный цикл их сильно ограничен, поэтому лучше переплатить 10 тысяч, но получить дополнительный год запуска всех игр без снижения настроек качества.

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Как мы уже писали выше, рынок расставляет всё по местам, что хорошо заметно в рамках сравнения видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 6750 ХТ. Если обратиться тестам, то можно прийти к выводу, что обе видеокарты почти ничем друг от друга не отличаются. Различия близки к нулевым, ну а самое главное кроется в количестве видеопамяти. Жадина Дженсен Хуанг поставил всего 8 Гб, тогда как щедрая тётушка Су подарила нам все 12 Гб памяти. Поскольку речь идёт о более мощных видеокартах, то здесь нужно смотреть результаты игровых тестов в разрешении 2К. Увы, но рекомендовать GeForce RTX 4060 Ti мы сегодня не можем, поскольку 8 Гб тянут видеокарту на дно. Кстати, Radeon RX 6750 ХТ уступает в трассировке и с использованием технологии масштабирования, но даже это не даёт достаточно очков для победы, ведь острая нехватка видеопамяти чувствуется уже сегодня, а значит покупать такую видеокарту даже на 3 года нецелесообразно.

Как мы уже писали выше, определяющим фактором, формирующим цены на видеокарты на российском рынке, сегодня выступает курс рубля. Пока за 1 доллар будут давать 96 рубчиков, ожидать хороших цен не приходится. И всё же, если вы хотите действительно быструю видеокарту, то можете присмотреться к GeForce RTX 4070. Весной за неё просили 60 тысяч рублей, ну а сегодня вам придётся выложить все 73 тысячи. Дорого, но дешевле нет. При этом у данной видеокарты практически нет минусов. Так, она действительно очень быстрая и современная. GeForce RTX 4070 справляется со всеми играми даже в 4К. Имеет доступ к технологии масштабирования третьего поколения и демонстрирует явные успехи в трассировке лучей. Она (как и почти вся линейка новых графических чипов) энергоэффективная, а также имеет 12 Гб видеопамяти. Словом, сплошные плюсы, ну а мы рекомендуем вам именно GeForce RTX 4070, если вы решили купить видеокарту с прицелом на будущее.