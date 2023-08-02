По мнению бойца ВСУ, в лучшем случае заметно продвижение украинской армии на 100 метров в сутки

Американские журналисты активно освещают ход украинского контрнаступления, которое продолжается уже около двух месяцев, но так и не достигло значимых результатов. При этом СМИ не только пишут о тех или иных новостях, но и регулярно посещают линию соприкосновения. В результате время от времени появляются любопытные статьи, в можно услышать реальную позицию обычных солдат. Один из военнослужащих, который участвовал в битве за Старомайорское, поделился интересными деталями. Прежде всего напомним, что данный населённый пункт ранее находился под контролем России, но на прошлой неделе ВСУ нарастили здесь численную группировку и пошли в наступление.

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В результате удерживать село оказалось невозможно, поскольку в нём нет ни одного сохранившегося строения, а численное превосходство было на стороне украинских сил. Но отход был плановым, поскольку после попадания в Старомайорское, ВСУ фактически вошли в огненный мешок. В результате потери превысили все допустимые пределы, а военкоры пишут о том, что за короткий промежуток времени здесь погибло больше 3000 украинцев. На утро понедельника Старомайорское уже находилось под контролем армии РФ, ну а в интервью CNN украинский боец отметил, что не понимает, почему русские так отчаянно сражаются за Старомайорское, учитывая наличие других рубежей обороны. Боец отмечает, что впереди много сражений, а сам он является сапёром.

Боец напомнил, что в американских СМИ постоянно пишут о том, что украинская армия вошла в новую наступательную фазу. Сам он чувствует поддержку Запада, но очень устал. При этом усталость распространяется на весь состав вооружённых сил, а ему лично приходится постоянно разминировать минные поля. Сапёр констатирует, что в лучшем случае удаётся пройти 100 метров в сутки, а в бой постоянно подбрасывают всё новые резервы. На самом деле парень немного лукавит, поскольку даже если ВСУ и продвигаются на те самые 100 метров, то на следующий день вынуждены отступать. Удерживать населённые пункты в серой зоне решительно невозможно, а главное бесполезно. По большей части армия РФ отступает из низин, нанося удары с господствующих высот. Военкоры рассказывают о том, что очень часто техника ВСУ оказывается в ловушке. Так, сапёры разминируют часть площади, но позади них тут же удалённо наносятся новые минные поля. В итоге наступать нет никакой возможности, а отступать уже поздно. В такие моменты происходят наиболее массовые потери техники и личного состава.