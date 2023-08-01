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Как Старомайорское стало самой горячей точкой СВО, и зачем ВСУ нужен небольшой посёлок в ДНР
Военкоры сообщают, что за последнее время ВСУ потеряли на данном участке 3 тысячи человек

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Долгое время населённый пункт Старомайорское оставался под контролем российской армии, но несколько дней назад ВСУ подтянули сюда резервы и смогли ворваться на окраины. Украинская пресса ликовала, но уже к понедельнику украинская армия понесла здесь значительные потери и отступила. При этом в настоящее время производится перегруппировка и формирование новых резервов, а значит атаки на этом участке продолжатся. Аналитики разобрались в ситуации и попробовали выяснить, зачем Украине нужен непримечательный населённый пункт на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

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На данный момент контроль над Старомайорским находится в руках Вооружённых Сил Российской Федерации. Украинские войска были выбиты за его окраины, и периодически пытаются контратаковать. В настоящее время закрепиться не удаётся даже на окраинах, а потери всё возрастают. Как и в Пятихатках Запорожской области, подходящих для обороны построек практически нет, поскольку территория пристреляна российской артиллерией, что мешает сосредотачивать значительные силы ВСУ на данном участке. Для Киева контроль над Старомайорским имеет важное значение с медийной точки зрения, поэтому контроль на населённым пунктом так широко освещался в прессе. В то же время поражения ВСУ украинские СМИ не обсуждают, поэтому обыватель никогда не узнает, что происходит на самом деле, получая лишь хорошие новости. 

Происходящие бои вокруг Старомайорского являются результатом грамотного планирования и взаимодействия между российскими вооружёнными силами. Использование минных полей и постоянной активности артиллерии привело к тому, что у ВСУ нет безопасных маршрутов движения на Южно-Донецком направлении, за исключением двух дорог, ведущих к Старомайорскому и Урожайному, которыми украинские войска также не могут безопасно пользоваться. Дефицит тяжёлой техники и недостаточная защищённость лёгких бронеавтомобилей мешают украинским подразделениям быстро решать поставленные задачи. Отсутствие достаточной огневой поддержки и разведывательных средств также делает ситуацию сложной. 

Из-за невозможности подавить огневые средства ВС РФ, украинские войска вынуждены дробить свои силы на мелкие группы и не могут использовать крупные соединения. В результате атакующие темпы замедляются, а пехотные подразделения сталкиваются с опасностью передвижения в узких коридорах между минными полями, где по ним наносятся удары артиллерии и авиации. Постоянные потери и сложности на передовой не останавливают ВСУ, а командование в Киеве постоянно направляет новые войска в этот район. Из-за тактики гибкой обороны российских вооружённых сил, украинские войска не могут добиться значительных результатов и вынуждены бороться с постоянно обновляемыми минными полями и артиллерийским обстрелом. Ситуация осложняется отсутствием актуальной информации об инженерных заграждениях, которая устаревает быстро из-за постоянных перемещений российских сил. Аналитики отмечают, что за небольшой период времени ВСУ потеряли здесь около 3 тысяч человек. Взятие Старомайорского бессмысленно с военной точки зрения, но других побед у украинского командования нет, а значит тактика меняться не будет. 

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#аналитика #сво #политика
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