Тактика позволяет уничтожать противника с минимальными потерями

По данным бывшего советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, российские войска переходят от обороны к наступлению. Ещё недавно главная задача, которая стояла перед обороняющимися на Запорожском направлении, состояла в удержании тех или иных позиций. Сегодня заметно, как попытки наступать со стороны РФ приводят к значительным потерям среди солдат ВСУ. При этом у полковника нет никаких сомнений, что украинское командование не получит никакой политической поддержки со стороны Запада, ведь НАТО уже предоставило Украине всю возможную помощь. В США откровенно говорят о том, что команда Зеленского получила всё необходимое для победы, а значит сегодня в Белом доме винят в провальном контрнаступлении именно президента Украины.

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Ну а утром 31 июля стало известно о значительных потерях ВСУ во время боев за село Старомайорское на Запорожском направлении. Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил о гибели целой бригады украинских солдат. Киев использует огромное количество войск, но несмотря на это, невозвратные потери составляют более трёх тысяч бойцов только на данном участке. Военкоры рассказывают о том, что на здесь используется та же тактика, которая показала свою эффективность при обороне населённых пунктов немного севернее. Так, первоначально армия РФ пытается оборонять населённые пункты, которые находятся в серой зоне. Это участки, которые трудно удерживать, поскольку они находятся в низинах и окружены преобладающими высотами. Поскольку сами высоты также контролирует армия РФ, то в какой-то момент оборона населённого пункта прекращается, и туда входят бойцы ВСУ. Вот только удержать разрушенную деревушку невозможно.

Там практически нет фортификационных сооружений, а значит бойцам в прямом смысле приходится зарываться в землю. В итоге многие сёла в Запорожской области переходят из рук в руки много раз. При этом украинская армия несёт огромные потери как во время попытки взять населённый пункт, так и после контратаки российских сил. Что до Старомайорского, то по временным пунктам дислокации ВСУ утром были нанесены массированные удары фронтовой авиации РФ. Скопления живой силе были рассеяны, также в районе совхозов «Октябрь» и Макаровка. В итоге военкоры констатируют, что закрепиться в Старомайорском украинская армия не смогла, операция на данном участке обошлась очень дорого, но бои далеки от завершения. Напомним, именно о такой тактике армии РФ писал ранее Ходаковский, о чём можно почитать по ссылке.