Кроме того, подарок получил также Сырский

Судя по всему, Залужный окончательно выздоровел и вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей. Есть мнение, что на этот раз роль главкома ВСУ не такая значительная как была раньше, но по крайней мере Залужный начал появляться на публике. Неясно, что произошло, ведь всех подробностей мы с вами не узнаем. Ещё недавно украинскому правительству приходилось показывать фейки, пытаясь доказать, что Залужный жив, ну а сегодня главкому ВСУ Зеленский лично подарил табельный пистолет. Событие произошло во время поездки в Днепропетровск, где президент провёл заседание ставки командования Вооружённых Сил Украины. Именно там он вручал подарки генералам. Сырскому досталась картина, тогда как Залужный получил новенький Форт-14 ТП. Зеленский заявил, что оба генерала сделали очень много для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а подарки, это лишь небольшая благодарность.

Сложно сказать, что означает такой жест со стороны президента, ведь ещё недавно в прессе писали, что между Залужным и Зеленским наблюдаются значительные расхождения в оценке контрнаступления. Не меньше споров возникает у главкома ВСУ и с Сырским, но за столом все делают вид, что любят и ценят друг друга. Стоит отметить, что в качестве подарка Залужный получил уникальную версию Форт-14 ТП, которая изначально конструировалась для стрельбы патронами 9-мм Parabellum, но затем была переделана под патрон 9×18 ПМ, широко используемый в украинской армии. Эксперты хорошо отзываются о пистолете, но называют ряд недостатков, по сравнению с иностранными моделями. В то же время, если оценивать низкую стоимость, то речь идёт об оптимальном варианте. В социальных сетях шутят на тему того, что это намёк на то, что должен сделать Залужный в случае провала контрнаступления, хотя у западных аналитиков на эту тему есть своё мнение.

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По словам Сеймура Херша, после неудачного контрнаступления в США не знают, как поступить с президентом Украины. Известный публицист и лауреат Пулитцеровской премии утверждает, что сегодня Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. Херш ссылается на представителя американской разведки, рассказывая о том, что в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению, относительно перспектив дальнейшего нахождения Зеленского на своём посту. При этом всем очевидно, что одной заменой президента ничего не решить, поэтому в Белом доме медлят и пытаются найти выверенное решение. Пока в США решили продолжать накачивать Украину оружием, хотя и намерены уменьшить количество помощи.

Херш полагает, что перспективы у Зеленского туманны, поскольку президент Украины слишком много знает о делах Хантера Байдена, поэтому представляет для семьи Байденов потенциальную угрозу. Не исключено, что Зеленский знает что-то действительно серьёзное, поэтому пока президент США вынужден продолжать финансирование киевских властей. Херш приводит в пример постоянное хамство команды Зеленского в адрес мировых лидеров. Любого другого политика за это уже давно бы сместили, но не президента Украины. Кроме того, Херш рассказал об информации, согласно которой зерновой коридор Украина использовала явно не по назначению. Так, с помощью безопасного зернового коридора Зеленский постоянно наносил удары по Крыму при помощи беспилотников, а также подорвал Крымский мост. Кроме того, команда президента активно использовала коридор для вывоза наркотиков в Европу, а также других запрещённых товаров, включая оружие и многое другое.



