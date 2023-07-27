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Bloomberg: ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины и уже добились там значимых успехов
Пока доказательство успехов ВСУ нет

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Известно, что спустя более чем 50 дней после начала наступательной операции на Запорожском направлении, ВСУ имеют там скромные успехи. Основная часть боевых действий всё ещё сосредоточена в серой зоне, ну а за счёт использования огромного числа танков и бронетехники при поддержке артиллерии украинской армии иногда удаётся продвинуться с захватом отдельных опорных пунктов. При этом потери настолько велики, что иногда превосходят даже то, что наблюдалось в начале июня. Например, вчера была завершена 10-часовая схватка под Работино, где погибло свыше 250 украинских солдат и подбито 30 единиц техники. Похоже, такие мелочи не смущают киевские власти, ведь Bloomberg сообщает о том, что сегодня начинается новый этап контрнаступления.

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Журналисты ссылаются на чиновника в Пентагоне, который предпочёл остаться неизвестным. Отмечается, что командование в Киеве встревожено успехами армии РФ на сервере страны, поэтому хочет компенсировать утраты за счёт массированного наступления на юге. Отмечается, что очередная волна состоится спустя почти два месяца после событий начала июня, ну а относительно успехов пока возникают вопросы. Не исключено, что бой под Работино был одним из первых актов, но есть и другие моменты. Зеленский ограничился заявлениями о победах украинской армии, а вот аналитики из Института изучения войны уверяют, что украинские силы начали новую фазу наступательной операции в западной части Запорожья с участием большого количество механизированных соединений, где прорвали некоторые из оборонительных позиций армии РФ.

В Bloomberg пишут, что информация пока не подтверждается, поэтому масштабы потерь армии РФ и успехи ВСУ трудно назвать окончательными. Ранее, издание The New York Times (ссылаясь на анонимных официальных лиц Пентагона) сообщало, что Украина перенесла основной удар своего контрнаступления. При этом сотрудник посольства Украины, который также предпочёл остаться неизвестным, предупредил журналистов о том, что нужно выдавать меньше ценной информации, поскольку утечками может воспользоваться Россия. По его мнению – это длительная операция, успехи которой будут заметны не сразу. Примерно такой же точки зрения придерживается и министр обороны США Ллойд Остин. Недавно он заявил журналистам на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее о том, что ВСУ предстоит трудный и долгий бой. Несмотря на некоторые неудачи, Украина хорошо подготовилась и имеет всё необходимое для успеха.

А вот Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил некоторые сомнения относительно того, что наступление проводится. Он отметил, что не обладает информацией и предложил обратиться за информацией к Министерству обороны Украины и экспертам на местах. Ну и вишенкой на торте стали слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности США. Джон Кирби опровергает все домыслы о том, что наступление ВСУ идёт медленно. Он уверяет, что это не тупик, просто быстрее нельзя, а успехи заметны военным экспертам. По поводу нового этапа наступательной операции, чиновник ничего не сказал, а вот российские аналитики полагают, что ВСУ попытаются форсировать Днепр. Предполагается, что операция начнётся в августе, а украинское командование попытается перебросить силы по высохшему руслу реки, где ширина и глубина позволяют сделать это с минимальными рисками. Получить доступ к оригинальному материалу по ссылке вы сможете только в режиме "инкогнито". 

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#аналитика #сво #политика #армия
Источник: bloomberg.com
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