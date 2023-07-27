Высокие потери и полная бессмысленность подобной операции вызывает вопросы даже у западных аналитиков

После ухода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, это направление стало одним из самых сложных, а украинская армия пытается наступать уже больше двух месяцев. Военкоры отмечают, что некоторые успехи у ВСУ всё же есть, но потери несоизмеримо выше, поэтому целесообразность боевых действий на этом участке вызывает всё больше споров. Особенно горячей остаётся Клещеевка, несколько высот вокруг которой ВСУ смогли взять, что только усилило давление на российский гарнизон. Военкоры отмечают, что украинцы активно применяют миномёты и артиллерию, пытаясь заставить российские силы отойти, но пока не добились здесь желаемого. Что любопытно, главным на Бахмутском направлении остаётся Сырский, которые ранее командовал обороной города.

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Похоже, генералу дали возможность реабилитироваться, ну а действия Сырского уже назвали «мясными штурмами», когда в бой постоянно бросаются всё новые силы, а сотни смертей прокладывают дорогу к ничего не значащим опорным пунктам. Поддержку Сырскому оказывает замминистра обороны Украины Ганна Маляр, которая умудряется делать весьма неожиданные заявления. Так, её слова о военных чудесах украинского наступления вызывают саркастические комментарии даже со стороны независимых аналитиков. Маляр утверждает, что ВСУ атакуют русские позиции без преимущества в оружии и живой силе перед обороняющимися, что явно не соответствует действительности. Также замминистра обороны уверяет, что ВСУ почти не понесли потерь, но это противоречит данным украинских волонтёрских организаций, сообщающих о значительном числе погибших.

Согласно официальным сводкам Генштаба Украины, ВСУ не удалось продвинуться на север от города, где российские позиции образуют выступ в районе Орехова-Василевки, и так называемые «клещи», окружающие Бахмут, никак не могут сформироваться. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев подтвердил эту информацию, заявив, что противник отступил с позиций в районе Андреевки и пытался наступать северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Очевидно, что украинские вооруженные силы столкнулись с серьезными препятствиями в своих наступательных действиях. Ну а поскольку потери слишком высоки, то происходящее под Бахмутом становится предметом дискуссий среди руководства вооружённых сил Украины. Инсайдеры, имеющие доступ к информации о спорах на Банковой, сообщают о возникших разногласиях между главкомом ВСУ Залужным и генералом Сырским.

Залужный прямо говорит о том, что продолжать сражение за Клещеевку не стоит, поскольку операция обходится огромными жертвами и не имеет успеха, тогда как все силы, находящиеся на этом участке, могли помочь украинской армии на Запорожском направлении. Со своей стороны, Сырский уверяет, что после освобождения Бахмута ВСУ смогут сформировать мощный укрепрайон, что позволит увеличить наступательный темп основной группировки. По мнению последнего, после ухода ЧВК «Вагнер», армия РФ ещё не успела закрепиться в городе, а значит возможен быстрый прорыв с переходом населённого пункта под контроль Украины. В целом, некоторые аналитики говорят о том, что даже если наступление под Бахмутом сталкивается со значительными проблемами и признано провальным, останавливаться нельзя. Всё дело в том, что это направление является единственным, где у ВСУ накоплен существенный резерв, и где ландшафт уже изучен и понятен для офицеров. Кроме того, успешная атака на Клещеевку может помочь командующему Сухопутными войсками ВСУ Сырскому компенсировать утрату Бахмута. Это не станет стратегической победой, но несомненно поможет теряющему репутацию хорошего стратега Сырскому (а была ли вообще такая репутация?).