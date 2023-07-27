Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Залужный и Сырский поспорили из-за провала ВСУ под Бахмутом – генералы снова не ладят
Высокие потери и полная бессмысленность подобной операции вызывает вопросы даже у западных аналитиков

реклама

После ухода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, это направление стало одним из самых сложных, а украинская армия пытается наступать уже больше двух месяцев. Военкоры отмечают, что некоторые успехи у ВСУ всё же есть, но потери несоизмеримо выше, поэтому целесообразность боевых действий на этом участке вызывает всё больше споров. Особенно горячей остаётся Клещеевка, несколько высот вокруг которой ВСУ смогли взять, что только усилило давление на российский гарнизон. Военкоры отмечают, что украинцы активно применяют миномёты и артиллерию, пытаясь заставить российские силы отойти, но пока не добились здесь желаемого. Что любопытно, главным на Бахмутском направлении остаётся Сырский, которые ранее командовал обороной города. 

реклама

Похоже, генералу дали возможность реабилитироваться, ну а действия Сырского уже назвали «мясными штурмами», когда в бой постоянно бросаются всё новые силы, а сотни смертей прокладывают дорогу к ничего не значащим опорным пунктам. Поддержку Сырскому оказывает замминистра обороны Украины Ганна Маляр, которая умудряется делать весьма неожиданные заявления. Так, её слова о военных чудесах украинского наступления вызывают саркастические комментарии даже со стороны независимых аналитиков. Маляр утверждает, что ВСУ атакуют русские позиции без преимущества в оружии и живой силе перед обороняющимися, что явно не соответствует действительности. Также замминистра обороны уверяет, что ВСУ почти не понесли потерь, но это противоречит данным украинских волонтёрских организаций, сообщающих о значительном числе погибших.

Согласно официальным сводкам Генштаба Украины, ВСУ не удалось продвинуться на север от города, где российские позиции образуют выступ в районе Орехова-Василевки, и так называемые «клещи», окружающие Бахмут, никак не могут сформироваться. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев подтвердил эту информацию, заявив, что противник отступил с позиций в районе Андреевки и пытался наступать северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки. Очевидно, что украинские вооруженные силы столкнулись с серьезными препятствиями в своих наступательных действиях. Ну а поскольку потери слишком высоки, то происходящее под Бахмутом становится предметом дискуссий среди руководства вооружённых сил Украины. Инсайдеры, имеющие доступ к информации о спорах на Банковой, сообщают о возникших разногласиях между главкомом ВСУ Залужным и генералом Сырским.

Залужный прямо говорит о том, что продолжать сражение за Клещеевку не стоит, поскольку операция обходится огромными жертвами и не имеет успеха, тогда как все силы, находящиеся на этом участке, могли помочь украинской армии на Запорожском направлении. Со своей стороны, Сырский уверяет, что после освобождения Бахмута ВСУ смогут сформировать мощный укрепрайон, что позволит увеличить наступательный темп основной группировки. По мнению последнего, после ухода ЧВК «Вагнер», армия РФ ещё не успела закрепиться в городе, а значит возможен быстрый прорыв с переходом населённого пункта под контроль Украины. В целом, некоторые аналитики говорят о том, что даже если наступление под Бахмутом сталкивается со значительными проблемами и признано провальным, останавливаться нельзя. Всё дело в том, что это направление является единственным, где у ВСУ накоплен существенный резерв, и где ландшафт уже изучен и понятен для офицеров. Кроме того, успешная атака на Клещеевку может помочь командующему Сухопутными войсками ВСУ Сырскому компенсировать утрату Бахмута. Это не станет стратегической победой, но несомненно поможет теряющему репутацию хорошего стратега Сырскому (а была ли вообще такая репутация?).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #залужный #сырский
Источник: svpressa.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины и уже добились там значимых успехов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
9
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
7
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
7
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
2
The Wall Street Journal: РФ приспособилась к санкциям, а цена на нефть не определяется в Белом доме
+
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Госдума РФ: верхние границы призывного возраста будут повышены без переходного периода
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
+
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
7
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
188
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
12
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
1
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
4
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
7

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
10:31
ошибаешься, ты просто не знаеш возможностей современных нейронок, миджорни и другие веб сервисы не дают такого широкого функционала
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Антон Воронврот
10:31
+
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Антон Воронврот
10:29
маркетинг творит чудеса, 6800 очень слаба по чипу для 4к. а где она вывозит там 8 гб достаточно. да в паре игр она может забить буфер на 12-14 гб. но это неоптимизированное чудо либо с лупой искать ра...
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Пузо
10:27
Сначала таки от русских царей, а уже потом от большевиков с коммунистами. Видимо по этому они их так ненавидят )))
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
Lubitel 32
10:26
Коммунисты в расколе Кореи на двое имели опосредованное отношение. Еще с конца 19 века корею делили на сферы влияния. В первом раунде этого противостояния Россия потерпела сокрушительное поражение по...
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и передал послание от Путина
Антон Воронврот
10:25
дед на стероидах)
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Антон Воронврот
10:22
заметил, что в диспетчере амуда и интол по разному нагружаются. 12 поточный 5600 использует всегда часть ядер и старается не трогать другие совсем, тогда как у 10400 нагрузка размазывается по всем ядр...
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Михаил Лукиных
10:16
Герань программируют на земле и в полете сменить цель невозможно
В Украине исчезли 4 гиперзвуковых «Кинжала» – куда полетели ракеты, и что говорят в Киеве
Antinomy
10:04
Уникальное событие - на оверах вышла статья про разгон.
Международный оверклокерский турнир HWBOT Team Cup 2023 - какое железо разгоняем в этом году
Александр Устинов
10:01
Этого игромана опять выпустили ...
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем