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Хакеры Beregini: в Киеве кончаются места на кладбищах, а за 50 дней ВСУ потеряли 35 000 человек
При этом больше 100 тысяч числятся тяжело ранеными и не вернутся в бой

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Российские военкоры пишут, что Украина не рвётся забирать погибших, предпочитая указывать на то, что десятки тысяч людей пропали без вести. Это позволяет не выплачивать деньги родственникам погибших солдат, ну а местные паблики пишут о многочисленных нарушениях. Например, если боец в момент смерти оказался без каски, то выплаты снимаются. И никого не волнует, что удар пришёлся не в голову, а каска после падения могла упасть на землю сама. Всё это не говорит, что так действуют все офицеры, но случаи фиксируются даже украинской прессой. В то же время, определить реальное количество погибших бойцов крайне сложно, поскольку украинские власти предпочитают держать подобную информацию в секрете. 

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По данным украинской группы хакеров Beregini, сделать вывод можно на основе анализа захоронений. Согласно предоставленной информации, в Харькове закончились места на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах № 17 и № 18. Даже на Львовских кладбищах принимаются крайние меры: старые могилы раскапывают и готовят на их месте могилы для новых жертв конфликта. Ситуация в Киеве и его окрестностях считается ещё более сложной, ведь кладбища там оказались под угрозой переполнения. Нужно понимать, что вся эта информация носит неофициальный характер, ведь команда Зеленского активно преследует любые попытки раскрыть эти данные населению. Отмечается, что многие военные кладбища оборудованы системами видеонаблюдения, а подозрительных личностей охрана задерживает и передаёт в полицию.

Хакеры указывают, что после провала наступления Вооружённых сил Украины на Ореховском направлении и Времьевском выступе, а также под Бахмутом, только с 4 июня прямые потери ВСУ превысили 35 тысяч человек. При этом количество тяжело раненых в 6-7 раз больше, а в итоге только половина из бойцов, получивших те или иные ранения, может вернуться в свои части. Предполагается, что на момент начала наступательной операции в рядах ВСУ насчитывалось до 500 тысяч штыков. Если вычесть погибших и тяжело раненых, которые в армию уже не попадут, то остаётся группировка в 350 тысяч. При этом мобилизацию никто не отменял, а значит пополнение армии идёт полным ходом за счёт продавцов шаурмы, работников автомоек и других неудачников, которые попали в руки устаревающих сафари на улицах Украины военкомов.

Заметим, что на этой почве между Залужным и Сырским возникают недопонимания. Первый призывает остановить атаки под Бахмутом, поскольку кроме потери боеспособности армии подобные действия ни к чему не приводят. Ну а второй устраивает «мясные штурмы» и надеется реабилитироваться за потерю Бахмута. Есть информация, что в ближайшее время ВСУ начнут новую фазу своего контрнаступления, но информация слишком размыта и не имеет конкретики, поэтому доверять ей крайне сложно. 

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#аналитика #сво #политика #армия
Источник: svpressa.ru
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