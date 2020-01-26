Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Несколько раз встречал при тесте процессоров/сборок, что говорят: "без гипертрейдинга лучше". Захотел провести свои тесты, чтобы понять есть ли разница и если есть, то какая.
рекламаПример 1: 7 days to die
2560*1440
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1280*720
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Пример 2: Dayz
2560*1440
1280*720
Пример 3: Green Hell
2560*1440
1280*720
Пример 4: The forest
2560*1440
1280*720
После проделывания этих тестов ... да, без гипертрейдинга фпс выше, особенно удивила green hell
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