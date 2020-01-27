Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689 часть 2
Для начала хочу уточнить, в играх ( WoT и метро) был упор в видеокарту, с этим ничего не могу сделать. Настройки максимальные, разрешение 720p.
Характеристики системы:
- GPU - gtx 1070ti;
- CPU - e5 2689;
- Motherboard - x79 turbo;
- RAM - 32gb, 1866;
- Игры стояли на ssd.
Первая игра - Assassin's Creed Odyssey
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Вторая игра - Metro exodus
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рекламаТретья игра - The outer worlds
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Четвёртая игра - World of tanks
Общий рейтинг по всем играм, кроме WoT, т.к. там количество баллов, а не средний fps
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