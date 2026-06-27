Обновление исправляет ряд ошибок.

Компания Nvidia представила новый графический драйвер версии 580.173.02 с поддержкой видеокарт прошлых поколений, предназначенный для дистрибутивов Linux и устраняющий ряд известных проблем, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Nvidia

Обновление исправляет ошибку, препятствующую успешной сборке модулей ядра DKMS после установки с помощью nvidia-installer, решает проблему с задержкой пробуждения при ожидании несколькими потоками одного и того же семафора Vulkan, что могло негативным образом сказываться на быстродействии, исключает баг, связанный с появлением чёрного экрана после установки режимов в приложениях X11, использующих расширение Present, а также устраняет неполадку, приводившую к перемещению буферов OpenGL из памяти GPU в память хоста.

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Апдейт ветки 580 поддерживается моделями поколений Maxwell, Pascal и Volta, включая видеоадаптеры серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700, а также TITAN. Nvidia обещает выпускать обновления в рамках данной ветки и в будущем, хотя ограничится лишь решением критических ошибок, тогда как новые функции добавляться не будут. Владельцам более новых видеокарт рекомендуется использовать текущие драйверы Nvidia.