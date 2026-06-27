Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Nvidia выпустила свежий драйвер с поддержкой видеокарт GTX 10, GTX 900 и GTX 700 для Linux
Обновление исправляет ряд ошибок.
реклама

Компания Nvidia представила новый графический драйвер версии 580.173.02 с поддержкой видеокарт прошлых поколений, предназначенный для дистрибутивов Linux и устраняющий ряд известных проблем, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Nvidia

Обновление исправляет ошибку, препятствующую успешной сборке модулей ядра DKMS после установки с помощью nvidia-installer, решает проблему с задержкой пробуждения при ожидании несколькими потоками одного и того же семафора Vulkan, что могло негативным образом сказываться на быстродействии, исключает баг, связанный с появлением чёрного экрана после установки режимов в приложениях X11, использующих расширение Present, а также устраняет неполадку, приводившую к перемещению буферов OpenGL из памяти GPU в память хоста.

реклама

Апдейт ветки 580 поддерживается моделями поколений Maxwell, Pascal и Volta, включая видеоадаптеры серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700, а также TITAN. Nvidia обещает выпускать обновления в рамках данной ветки и в будущем, хотя ограничится лишь решением критических ошибок, тогда как новые функции добавляться не будут. Владельцам более новых видеокарт рекомендуется использовать текущие драйверы Nvidia.

#nvidia
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter