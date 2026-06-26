Компании пришлось повышать цену из-за кризиса на рынке.

Совсем недавно состоялся запуск игровой приставки Steam Machine от Valve, стоимость которой стартовала с отметки в 1049 долларов США, что ряд геймеров посчитал завышенным ценником, но на это есть объяснение, пишет издание Wccftech.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

Сообщается, что в недавнем интервью инженер Valve Пьер-Луп Грифе (Pierre-Loup Griffais) заявил, что поставщики вынуждают компанию приобретать компоненты для Steam Machine по ценам, которые сами устанавливают. Как следует из слов специалиста Valve, в условиях кризиса на рынке памяти эти ценники завышены, что нарушило планы компании, рассчитывающей выпустить Steam Machine по более приятным для покупателей ценам, но поставщики не оставили им выбора.

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Изучив динамику повышения стоимости Steam Deck, эксперты Wccftech подсчитали, что базовая модель Steam Machine могла бы стоить около 718-734 долларов США, но неблагоприятная ситуация на рынке внесла свои коррективы. Отмечается, что возросший ценник, судя по всему, негативно повлиял на объёмы продаж консоли от Valve, хотя в условиях кризиса рассчитывать на лучшее не приходится.