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breaking-news
Intel может выпустить процессоры Raptor Lake Next с поддержкой DDR4 в 2027 году
Это продлит жизнь существующей платформы.
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Кризис на рынке DRAM вынуждает производителей продолжать развивать платформы с поддержкой оперативной памяти DDR4 — в частности, компания Intel может выпустить ещё одно поколение процессоров семейства Raptor Lake для платформы LGA 1700, поддерживающей модули ОЗУ DDR4, сообщает издание Tom's Hardware.

Источник фото: KitGuru

Как выяснили журналисты издания в рамках выставки Computex 2026, в первой половине 2027 года Intel планирует выпустить настольные процессоры Raptor Lake Next, что станет третьим по счёту этапом в линейке Raptor Lake. Отмечается, что данное именование упоминается в профильных кругах, но может не отображать официальное название будущих новинок.

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В разговоре с изданием представители ряда производителей подтвердили планы по увеличению объемов выпуска матплат для платформ AM4 и LGA 1700 с поддержкой оперативной памяти DDR4. Если слухи подтвердятся, то процессоры Raptor Lake Next дебютируют после запуска семейства Nova Lake.

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#raptor lake next
Источник: tomshardware.com
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