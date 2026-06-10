Тестовую сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR4.

На фоне кризиса на компьютерном рынке геймеры до сих пор не отказываются от платформ предыдущих поколений с поддержкой оперативной памяти DDR4 и компонентами прошлых лет — одну из таких сборок в своём свежем видео протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Тестовая сборка была оснащена 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 3700X, дебютировавшим в 2019 году, видеокартой GeForce GTX 970 4 ГБ, вышедшей в 2014 году, и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц, продемонстрировав следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки, нормальное качество текстур) – 62 fps/51 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1080p, очень высокие настройки) – 67 fps/58 fps

Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 182 fps/156 fps

Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 228 fps/194 fps

ARC Raiders (низкие/средние настройки, FSR 3 Balanced) – 64 fps/51 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (540p, низкие настройки, FXAA, лок на 30 fps) – 30 fps/26 fps

Samson (720p, низкие настройки, TAA) – 27 fps/17 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, низкие/средние настройки, FSR 3 Balanced) – 63 fps/49 fps

BeamNG.drive (1080p, средние/высокие настройки, трафик вкл., Jungle) – 61 fps/51 fps

Baldur's Gate 3 (1080p, высокие/Ultra настройки) – 46 fps/34 fps

Fortnite (1080p, DX12, низкие настройки) – 172 fps/144 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, DX11.1, низкие/средние настройки) – 112 fps/93 fps

Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, очень высокие настройки) – 62 fps/48 fps

Red Dead Redemption 2 (900p, очень высокие/Ultra настройки) – 41 fps/34 fps

Paralives (1080p, средние настройки, низкое качество текстур) – 36 fps/15 fps

Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, пресет Ultra) – 49 fps/39 fps

Crysis Remastered (1080p, высокие настройки) – 37 fps/28 fps

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В целом, в ряде современных игр, включая Samson, Paralives и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, GTX 970 совместно с Ryzen 7 3700X обеспечивает достаточно посредственный fps даже на низких настройках, хотя в большинстве случаев показатели приемлемые и даже высокие, хотя для этого приходится заметно снижать качество графической составляющей и разрешение. При этом у GTX 970, как известно, есть архитектурный недостаток — 3,5 ГБ видеопамяти работает на максимальной скорости, тогда как 0,5 ГБ обмениваются данными заметно медленнее, что может приводить к просадкам fps при высоком потреблении VRAM.