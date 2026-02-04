Стоимость новинок не сильно отличается от предшественников

Компания Intel готовится к предстоящему запуску своих новых моделей процессоров Arrow Lake Refresh, а некоторые из них уже появились в ассортименте ряда европейских магазинов, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

В частности, один из румынских ритейлеров добавил на свой сайт сразу три модели — Core Ultra 7 270K Plus предлагается за 1699 леев (395 долларов США), то есть всего на 12 долларов дороже Core Ultra 7 265K в этом же магазине, Core Ultra 5 250K Plus оценён в 1129 леев (262 доллара США), что соответствует стоимости Core Ultra 5 245K, тогда как Core Ultra 5 250KF Plus стоит столько же, сколько и Core Ultra 5 245KF — 1049 леев (243 доллара США).

Ещё один европейский магазин указал лишь одну модель, Core Ultra 7 270K Plus, стоимость которой равна ценнику Core Ultra 7 265K и составляет 258 евро. Также на сайте упоминается, что новинка обладает 24 ядрами — это на 4 ядра больше по сравнению с Core Ultra 7 265K.

