Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Ряд процессоров Intel Arrow Lake Refresh появился на сайтах европейских магазинов с указанием цены
Стоимость новинок не сильно отличается от предшественников

Компания Intel готовится к предстоящему запуску своих новых моделей процессоров Arrow Lake Refresh, а некоторые из них уже появились в ассортименте ряда европейских магазинов, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Источник фото: Wccftech

В частности, один из румынских ритейлеров добавил на свой сайт сразу три модели — Core Ultra 7 270K Plus предлагается за 1699 леев (395 долларов США), то есть всего на 12 долларов дороже Core Ultra 7 265K в этом же магазине, Core Ultra 5 250K Plus оценён в 1129 леев (262 доллара США), что соответствует стоимости Core Ultra 5 245K, тогда как Core Ultra 5 250KF Plus стоит столько же, сколько и Core Ultra 5 245KF — 1049 леев (243 доллара США).

Ещё один европейский магазин указал лишь одну модель, Core Ultra 7 270K Plus, стоимость которой равна ценнику Core Ultra 7 265K и составляет 258 евро. Также на сайте упоминается, что новинка обладает 24 ядрами — это на 4 ядра больше по сравнению с Core Ultra 7 265K.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#intel arrow lake refresh
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
4
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Apple может представить раскладушку iPhone Flip в качестве конкурента Samsung Galaxy Z Flip
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Military Watch Magazine: Китай может начать экспорт истребителя J-20 в 2030-х годах
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
1
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
39
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
1

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
12:19
5 лет стояла win 10 21H1 без апдейтов, сейчас стоит win11 25H2 и не буду ее обновлять... все лишнее убрано, разница в скорости работы в пределах погрешности 😎
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
3vova1vova2
12:11
высер от типа владельца "кукурузного" 14700 и псевдо карты а-ля "5080"
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Evgeniy Dyachkov
12:10
Оох, сколько вас таких было хороняк ))) А если серьёзно, то игровое подразделение (и XBOX часть его) всё таки приносит прибыль, конечно на фоне другого она может быть и не смотрится, но просто так руб...
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
Китя.
11:58
Это все потому что проц твой 9700х в списке погорельцев. а видио карта твоя 9070хт у которой нет не лучей не генераций кадров. Конечно только Линукс.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Дмитрий Малинин
11:36
Классно! И когда-нибудь и в компьютерах геймеров начнут такую память использовать!
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
Сергей Анатолич
11:25
Ну ещё лет 10 и Win10 полностью уйдет. Компы все обновят. Это жизнь.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Alex TOPMAN
11:23
Всё в кучу смешал. HLX будет готова одновременно со Steam Frame, а не Machine (он тут вообще при чём?) А на рынок выпустят в каком порядке захотят. Я в 3 строчки написал понятнее, а чем ты на всю стра...
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
Сергей Анатолич
11:22
Это не может быть по закону. ООН санкции России не объявлял, а значит это пиратство, как у берегов Сомали.
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
3vova1vova2
11:00
а мне их новомодные функции в ... не брякали 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
3vova1vova2
10:57
самое забавное, в том, что не удивлюсь 😱 😎 разницы нет никакой 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter