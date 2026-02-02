Новинка представлена в фиолетовой (Cobalt Violet) версии

Несколько дней назад в сети Интернет были опубликованы рендеры предстоящего флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, а сегодня информатор Evan Blass позволяет более подробно изучить дизайн задней панели новинки благодаря официальному рекламному постеру.

Может быть интересно

Источник фото: NotebookCheck/Evan Blass/Samsung

Как отмечает издание NotebookCheck, смартфон Galaxy S26 Ultra отличается от своего предшественника единым блоком камеры с тремя объективами, выступающим над поверхностью задней панели. Рядом с ним располагается телеобъектив и светодиодная вспышка. На боковой грани размещается кнопка выключения и клавиша регулировки громкости. Корпус новинки имеет закруглённые углы и на 0,3 мм тоньше по сравнению с моделью предшествующего поколения (7,9 мм вместо 8,2 мм). Кроме того, устройство стало легче на 4 г (214 г против 218 г).

На опубликованном изображении смартфон представлен в фиолетовом (Cobalt Violet) варианте, хотя ранее стало известно ещё о нескольких цветовых версиях, а также совместно со стилусом, намекая, что S Pen будет входить в комплект поставки. Ожидается, что Samsung официально презентует свою новую линейку Galaxy S26 в рамках Galaxy Unpacked уже 25 февраля текущего года.