Intel готовится конкурировать с новыми моделями AMD.

В ближайшие несколько недель ожидается запуск целого ряда процессоров Intel, а информатор Golden Pig Upgrade Pack раскрывает более подробные данные относительно периода дебюта новинок, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что первые обзоры флагманского процессора Core Ultra X9 388H будут опубликованы 26 января текущего года, тогда как материалы, посвящённые остальным моделям Panther Lake, появятся в день запуска всей линейки — 27 января. Настольные процессоры Core Ultra 200K Plus и мобильные 200HX Plus под кодовым названием Arrow Lake Refresh, по данным информатора, будут запущены в марте-апреле текущего года.

Учитывая, что модели Arrow Lake Refresh предлагают лишь незначительные улучшения по сравнению с процессорами Arrow Lake, тогда как линейка Panther Lake впервые использует техпроцесс Intel 18A, решение запустить Core Ultra 200K Plus и 200HX Plus лишь весной вполне логично.

В свою очередь AMD может представить серию Ryzen AI 400 уже 22 января, тогда как новый топовый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D должен дебютировать 29 января.