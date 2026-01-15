Первыми апдейт получат пользователи из Китая.

Компания Xiaomi продолжает выпускать HyperOS 3 для всё большего количества своих мобильных устройств — если ранее внедрялась версия на базе Android 16, то теперь настал черёд и для варианта на основе Android 15, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: XiaomiTime

Сообщается, что в настоящее время в Китае начинается развёртывание HyperOS 3 для следующих моделей мобильных устройств:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

На текущий момент апдейт доступен в рамках программы Mi Pilot, поэтому нужна регистрация в качестве бета-тестера. Для моделей, представленных на мировом рынке, глобальный релиз прошивки ожидается через три-четыре недели после распространения в Китае.