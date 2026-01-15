Компания Xiaomi продолжает выпускать HyperOS 3 для всё большего количества своих мобильных устройств — если ранее внедрялась версия на базе Android 16, то теперь настал черёд и для варианта на основе Android 15, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: XiaomiTime
Сообщается, что в настоящее время в Китае начинается развёртывание HyperOS 3 для следующих моделей мобильных устройств:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX Fold 2
На текущий момент апдейт доступен в рамках программы Mi Pilot, поэтому нужна регистрация в качестве бета-тестера. Для моделей, представленных на мировом рынке, глобальный релиз прошивки ожидается через три-четыре недели после распространения в Китае.