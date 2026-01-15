Число пострадавших всё увеличивается

Новые случаи выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D публикуются в сети Интернет с завидной регулярностью — две новые истории появились на платформе Reddit, пишет издание Wccftech.

Пользователь Reddit под ником rahfikirucku сообщает, что после нескольких часов игры в ARC Raiders ПК, оснащённый процессором Ryzen 7 9800X3D и топовой материнской платой Asus ROG Crosshair X870E Hero, внезапно завис, а после перезагрузки появился Q-Code «00», что с большой долей вероятности указывает на выход из строя CPU. Интересно, что на опубликованном фото следов вздутия или повреждения процессора не видно.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Аналогичная ситуация произошла и с другим участником платформы Reddit, который использовал Ryzen 7 9800X3D совместно с материнской платой Asus ROG Strix X870E-E Gaming, на которой был установлен BIOS пятимесячной давности. Он отнёс его в ремонтную мастерскую, где было подтверждено, что процессор вышел строя. Кроме того, специалисты утверждают, что в их практике насчитывается уже более 20 подобных случаев. Отмечается, что производитель обычно предлагает замену вышедшим из строя Ryzen 7 9800X3D, хотя сама ситуация не слишком приятна для пользователей, которые вынуждены тратить своё время на переписку и ожидание нового CPU.