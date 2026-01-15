Покупатели отдают предпочтение более дешёвым продуктам

Продажи платформ с поддержкой оперативной памяти DDR3 в Китае стремительно растут, тогда как материнские платы, поддерживающие DDR4 и DDR5, пользуются меньшей популярностью — об этом пишет издание VideoCardz, ссылаясь на китайские источники. Сообщается, что объёмы продаж матплат с поддержкой модулей DDR3 в китайской рознице в последнее время увеличились в два-три раза и даже более. Пользуются возросшей популярностью и процессоры, совместимые с данными матплатами — модели Intel от 6-го до 9-го поколений.

Источник фото: Tom's Hardware

Также утверждается, что продажи системных плат с поддержкой DDR5 резко упали, а спрос на платформы с DDR4 постепенно слабеет. С учётом кризиса на рынке DRAM и растущей стоимости современных модулей ОЗУ, выбор в пользу устаревшей платформы вполне объясним — пользователи не готовы тратить большие суммы, поэтому выбирают более дешёвые продукты, которые доступны в настоящее время.

Наборы оперативной памяти DDR3 до сих пор распространены в магазинах и на онлайн-площадках, торгующих товаром, бывшим в употреблении, поэтому найти дешёвые модули ОЗУ не составляет труда. Ранее сообщалось, что производители не готовы быстро увеличить свои мощности по выпуску чипов DRAM на фоне резко возросшей потребности в памяти со стороны ИИ-сектора, поэтому неблагоприятная ситуация на рынке, как ожидается, продлится как минимум до 2027 года.