Анонс новинок ожидается в феврале

Компания Samsung готовится к предстоящему анонсу своей новой линейки смартфонов Galaxy S26, представители которой недавно были протестированы в бенчмарке Geekbench, раскрыв свои возможности и некоторые характеристики, пишет издание GSMArena.

Обе модели, Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+, в Geekbench представлены с SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но с разными характеристиками — Ultra-версия работала на пониженных частотах, в результате чего два производительных ядра достигли показателя 4,19 ГГц, тогда как S26+, напротив, имел повышенные до 4,74 ГГц частоты двух производительных ядер. Остальные шесть ядер функционировали на привычной частоте, составляющей 3,63 ГГц. Кроме того, смартфоны имели 12 ГБ ОЗУ, GPU Adreno 840 и работали под управлением Android 16.

В одноядерном режиме Samsung Galaxy S26 Ultra получил 3466 баллов, а Galaxy S26+ набрал 3378 очка, тогда как в многоядерном результаты новинок оказались примерно одинаковыми — 11 035 и 11 097 баллов соответственно. Это чуть меньше Snapdragon 8 Elite Gen 5 в составе массовых моделей, который набирает 3600-3800 очков в одноядерном и 11 500-12 000 баллов в многоядерном режимах.

Источник фото: GSMArena

Официальная презентация серии Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля текущего года, а поступление новинок в продажу — в марте.