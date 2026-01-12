Для этого понадобилось менее трёх месяцев

В связи с окончанием периода основной поддержки Windows 10 целый ряд пользователей данной ОС задумался о поиске подходящей альтернативы — более 1,5 млн скачало Linux-дистрибутив Zorin OS 18, о чём пишут его разработчики в социальных сетях. Сообщается, что менее чем за три месяца Linux-дистрибутив Zorin OS был скачан более двух миллионов раз. Разработчики благодарят сообщество за поддержку и дальнейшее распространение их продукта.

Источник фото: Zorin OS/X

Обновление Zorin OS 18 дебютировало осенью прошлого года, принеся ряд нововведений, включая переработанный пользовательский интерфейс и улучшенный менеджер окон. Кроме того, ОС снабдили встроенным инструментом, благодаря которому осуществляется поддержка Windows-приложений. Разработчики Zorin OS активно рекламируют свой дистрибутив в качестве альтернативы Windows 11, позволяющей использовать современную ОС даже на старых ПК и ноутбуках, тогда как продукт от Microsoft предъявляет более высокие требования к комплектующим.