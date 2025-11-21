Новинка будет представлена во всём мире 26 ноября

Информация о спецификациях предстоящего смартфона Poco F8 Pro продолжает появляться в сети. Ранее производитель раскрыл некоторые характеристики новинки, а сейчас новая утечка дополняет уже имеющиеся данные, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Poco F8 Pro оснастят плоской 6,59-дюймовой панелью AMOLED LTPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Основная камера на задней панели обзаведётся 50-Мп сенсором и будет дополнена 50-Мп перископическим телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и 8-Мп сверхширокоугольным модулем. На фронтальной стороне разместится 20-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Новинка получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP69, аудиосистему от Bose, металлическую среднюю рамку и поддержку 100-Вт зарядки. Вес устройства составит 199 г. Модель будет поставляться с предустановленной HyperOS 3 на основе Android 16. На выбор покупателю предложат три цветовых варианта, представленных на изображении.

Источник фото: GSMArena

Ранее производитель подтвердил, что Poco F8 Pro будет основан на флагманском чипсете прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6210 мА·ч. Глобальный запуск смартфонов линейки Poco F8 состоится 26 ноября текущего года. Мероприятие пройдёт на Бали (Индонезия).