Компания предупреждает, что в начале 2026 года будет уже поздно.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM, связанная с ростом спроса на модули памяти со стороны ИИ-отрасли и ограниченными производственными возможностями компаний, выпускающих чипы памяти, продолжает накаляться — совсем недавно в сети Интернет появились слухи о том, что Nvidia и AMD планируют повысить стоимость своих видеокарт, а сейчас они подтверждаются одним из производителей, компанией PowerColor, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Wccftech

Представитель компании PowerColor, являющейся ключевым партнёром AMD на рынке видеоадаптеров, на платформе Reddit сообщил, что пользователям, которые присматривают видеокарту, следует совершить покупку до конца текущего года, а тех, кто не успеет этого сделать, ожидает рост цен.

Отмечается, что обычно производители видеокарт не спешат рассказывать своим клиентам о повышении стоимости продукции, но с учётом заметного роста ценников у PowerColor, судя по всему, не оставалось иного выбора.

Рост цен на чипы памяти затронул не только видеокарты, но и ряд других продуктов — под ударом оказались модули оперативной памяти и твердотельные накопители, а также мобильные устройства.