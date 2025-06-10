Новинка оснащается 4 и 6 ГБ оперативной памяти.

Компания Oppo выпускает свой новый смартфон Oppo A5i, который, судя по характеристикам, относится к модели бюджетного уровня.

Как сообщает издание GSMArena, смартфон Oppo A5i оснащается 6.67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран имеет антибликовое покрытие для улучшения видимости и отзывчив к касаниям мокрыми пальцами. Новинка снабжена 11-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, 4/6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом 64/128 ГБ.

Характеристики камеры модели достаточно скромны — основной модуль на задней панели имеет 8-Мп сенсор, тогда как селфи-камера на фронтальной стороне получила 5-Мп датчик. Обе камеры поддерживают запись видео в формате 1080p/30 fps.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. По словам производителя, после четырёх лет использования аккумулятор сохранит не менее 80% своей ёмкости.

Источник фото: GSMArena

Фронтальная и задняя панели новинки защищены стёклами China Southern Glass и Panda Glass. Модель имеет сертификат военного класса MIL-STD-810H, что указывает на стойкость устройства целому ряду негативных воздействий.

Смартфон оснащается пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP54, 3.5-мм аудиоразъёмом, боковым сканером отпечатков пальцев, поддерживает 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth с aptX. Новинка поставляется в фиолетовом (Starry Purple) и тёмно-красном (Nebula Red) цветовых оформлениях. Толщина устройств составляет 7.68 мм при весе 186 г.

Информации о стоимости смартфона Oppo A5i в настоящее время не предоставляется.