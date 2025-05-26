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Новый игровой планшет Xiaomi может дебютировать в конце июня

Новинка получит батарею ёмкостью 7000+ мАч.
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Компания Xiaomi работает не только над своим новым смартфоном Redmi K80 Ultra, но и над производительным планшетом, подробностями о некоторых возможностях которого поделился информатор Smart Pikachu, пишет издание NotebookCheck.

Redmi Pad Pro. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что новый игровой планшет под брендом Redmi получит дисплей с диагональю около 8 дюймов, аккумуляторную батарею ёмкостью как минимум 7000 мА·ч с поддержкой обходной зарядки и приятный ценник.

Также новинке приписывается наличие высокопроизводительного чипсета MediaTek Dimensity 9400+, двух динамиков и двухосевых двигателей.

Ожидается, что новый планшет Redmi будет представлен совместно со смартфоном Redmi K80 Ultra в конце июня текущего года, опередив похожую модель от iQOO, которая должна дебютировать во второй половине года.

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