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Redmi K80 Ultra с быстрой 120-Вт зарядкой сертифицирован 3C и может дебютировать в июне
Модель получит батарею на 7500 мАч.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового смартфона Redmi K80 Ultra, который совсем недавно прошёл сертификацию 3C, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Согласно информации в базе данных 3C, смартфон Redmi K80 Ultra получит быструю 120-Вт зарядку. Отмечается, что речь может идти лишь о мощности зарядного устройства, поставляемого в комплекте, тогда как фактически данный параметр будет ограничен 100 Вт. Ранее новинка была сертифицирована MIIT, что раскрыло ёмкость аккумуляторной батареи — 7500 мА·ч.

Предыдущие утечки дали понять, что смартфон обзаведётся 6.83-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, 50-Мп тройной камерой и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, с металлической средней рамкой.

Ожидается, что смартфон Redmi K80 Ultra дебютирует в Китае уже в июне, тогда как на глобальном рынке он может появиться под названием Xiaomi 15T Pro в третьем квартале текущего года.

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#redmi k80 ultra
Источник: gizmochina.com
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